"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
14 EYLÜL 2021 SALI - YIL: 52

Çarşaf provokasyonları

Kâzım GÜLEÇYÜZ
14 Eylül 2021, Salı
Afganistan’da Taliban’ın ABD ile anlaşarak, el altından Rusya ve Çin desteğini de alarak yönetimi tekrar geçirdikten sonra verdiği mesajlar ve uygulamaları dünyada da, bizde de yakından takip edilirken, en fazla üzerinde durulan konulardan biri kadın hakları.

Taliban sözcüleri Şeriat hükümleri çerçevesinde kadınlara hak ve özgürlük güvenceleri verirken, bu sözlerin hilâfına uygulamalar olduğu yönündeki haberlerin sonu gelmiyor.

Meselâ tesettür ve başörtüsünü zorunlu kılarken burka için bir dayatma yapmayacaklarını söylemişlerdi, ama sonra üniversitede peçe mecburiyeti getirdiklerini deklare ettiler.

Böylece bu çok duyarlı konudaki iç ve dış hassasiyeti dikkate almadıklarını gösterdiler.

Taliban’ın bu tavrı, tesettür, başörtüsü ve çarşaf gibi konularda sıkı ve yoğun tartışmalara sahne olan ve gerek yasakçı uygulamalar, gerekse inanç duyarlılıklarını ve bireysel tercihleri hiçe sayan laikçi kara propagandalarla algı operasyonları sebebiyle ciddî gerilimler yaşamış olan ülkemizdeki malûm refleksleri ve bunlara dayalı provokasyonları da tetikledi.

Bazı yerlerde yapılan çarşaf atma ve zincirli çarşaf eylemleri gibi. Bunların benzerleri başörtüsünün bütün okul, üniversite ve kamu kurumlarında yasaklandığı 28 Şubat döneminde de gerçekleştirilmiş ve baskı altındaki dindarların haklı tepkilerine konu olmuştu.

Zaten “kara çarşaf” jargonu üzerinden yapılan karalamalar, resmî ideolojinin başından beri en başta okullarda ve ders kitaplarında kullanageldiği bir kara propaganda örneği.

Ve tesettürde çarşaf giymeyi tercih edenler için son derece rencide ve rahatsız edici.

Haddizatında hanımların çoğunun tesettürlü ve başörtülü olduğu ülkemizde çarşaf çoğunluğun tercih ettiği bir giyim tarzı değil. 

Ama takva anlayışlarına daha uygun buldukları için çarşaf giyenlerin bu tercihine saygı duyulmalı ve incitici yaklaşımlardan kaçınılmalı.

Kaldı ki, toplumda bu tercih farklılıklarından kaynaklanan bir gerilim yok. Çarşaflı hanımların en yoğun olduğu Fatih-Çarşamba semtinde çarşaflılarla “modern” giyimliler arasında gözlenen uyum bunun çok açık göstergesi.

Toplumun hür tercihlere saygı temelinde medenî ve insanî ilişkilerle çözdüğü konularda bayat provokasyonlarla yeni gerilimler üretme gayretleri hiç kimseye bir fayda getirmez...

Okunma Sayısı: 933
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Netanyahu’nun yargılanması yeniden başladı

    Kamuda zararın adını değiştirdiler

    'İklim değişikliği 2050'ye kadar 216 milyondan fazla insanı göçe zorlayabilir'

    İspanya orman yangınlarıyla mücadele ediyor

    Lübnan'da akaryakıt istasyonlarının yüzde 90'ı kapalı

    İsrail askerleri ,14 Filistinliyi gözaltına aldı

    'Bir haftada 198 sınıfta yüz yüze eğitime ara verildi'

    9 büyükşehirdeki 10 toptancı hali denetlenecek

    ABD'de yeni bir tropikal fırtına alarmı

    Meteoroloji'den Erzurum, Kars ve Ardahan'a sağanak uyarısı

    Cari açık 27 milyar 832 milyon dolar oldu

    Küresel salgının son 24 saatinde neler yaşandı?

    Haftanın maçı beraberlikle sonuçlandı

    Ülkeyi erken seçime götürmek lazım

    Yüzde 90 ekonomik gidişattan rahatsız

    Müsilaj tehlikesi sürüyor

    Türkiye'de son 24 saatin Koronavirüs Tablosu

    Türkiye'nin en uzun nehrinde de kuraklık alarmı

    Karadeniz'deki sellerle ilgili 15 kişiyi arama çalışmaları hala devam ediyor

    Darbeler ekmeği de hürriyeti de küçültüyor

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Çarşaf provokasyonları
    Ahmet BATTAL

    İktidarın son kullanma tarihi
    Ali FERŞADOĞLU

    Koronavirüs oyunları ve ecel!
    Faruk ÇAKIR

    Senin darben iyi mi?
    Osman ZENGİN

    Ankara’nın büyük sel afetinin 64. senesi
    Risale-i Nur'dan

    Beşeriyetin yaraları, iman ilâçlarıyla tedavi edilir
    Abdil YILDIRIM

    Her düşüş yeniden başlamak için bir fırsattır
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Süleyman KÖSMENE

    Risale-i Nur neden müşteri aramaz?
    M. Fahri UTKAN

    Çocuk eğitiminde baskı

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2021, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.