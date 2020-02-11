Cemaatler de demokratikleşmeli

GazeteDuvar yazarı İslam Özkan, İbrahim Özdabak’la birlikte aldığımız malûm cezalarla başlayıp demokrasimizin güncel sorunlarıyla devam eden çeşitli konularda sorular sordu ve biz de cevapladık.

Mülâkattan bazı anekdotlar aktaralım:

* Dinin demokrasiyle bağdaştığını, hak, hukuk ve adaletin aynı zamanda dinin de emri olduğunu anlamaları lâzım dindarların. Bediüzzaman Said Nursî, yüz küsur yıl öncesinden itibaren bu konuyu işlemiş. Meşrutiyete sahip çıkmış. Yine Said Nursî’nin 2. Abdülhamid döneminde söylediği “Padişah Peygamberimizin (asm) emrine itaat etse ve yoluna gitse halifedir. Biz de ona itaat edeceğiz. Yoksa Peygambere tâbi olmayıp zulmedenler padişah da olsalar hayduttur” sözü bu ilkeli duruşun altını çiziyor. Ayrıca zaman toplumsal ve kolektif irade zamanıdır. Adaleti ve demokrasiyi hiçe sayan tek adam yönetimleri İslama büyük zarar veriyor. Dindarların “Başımızda bir halife olacak, biz de ona itaat edeceğiz” düşüncesinden çıkmaları gerekiyor. İslamın özgürlükçü, demokrasiyle bağdaşan bir yorumunu benimsemeleri lâzım ki bu sıkıntıları aşabilelim.

* Söylediğimiz şeyler cemaatler için de geçerli. Dinî cemaatler de meşvereti esas almalı, tek adam kararlarıyla hareket etmemeli. Tabana yayılan istişare sisteminin oralara da yayılması gerekiyor. Cemaatler de kendi içlerinde demokratikleşmeli.

* Batının AB başta olmak üzere geliştirmiş olduğu değerler manzumesi, aslında büyük ekseriyeti itibarıyla kaynağını bizim inançlarımızdan alan şeyler. Adaleti, hakkaniyeti, eşitliği, özgürlükleri, insan haklarını, her insanın doğuştan gelen haklara sahip olduğunu, istişareyi, ortak aklı, çevre duyarlılığını, kaliteyi, aldatmamayı, dürüstlüğü esas alıyorlarsa bunların hepsi bizim aslî değerlerimiz. Dolayısıyla bize ait olan değerleri onlar sistemleştirip bugünkü aşamaya taşımışlar. Batıdan geliyor diye onları reddetmek değil, tam tersine kendi değerlerimiz olarak görüp sahip çıkmak gerekir.

* Gerçekten de Türkiye’nin ihtiyacı demokrasi ve hukuk eksenli bir ittifak. Bunu yapabilmek için “Sadece bana demokrasi ve adalet” yaklaşımından çıkıp herkes için adalet isteyen bir yaklaşım taşımak lâzım.

Mülâkatın tamamı bu linkte okunabilir:

https://www.gazeteduvar.com.tr/yazarlar/2020/02/08/kazim-gulecyuz-dindarlar-halifeye-biat-anlayisindan-vazgecmeli/