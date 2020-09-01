"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
1 EYLÜL 2020 SALI - YIL: 51

Demokrasi krizinden ekonomik krize

Kâzım GÜLEÇYÜZ
01 Eylül 2020, Salı

DENETİMSİZ SAVUNMA HARCAMALARI

Ekonomideki genel durum ve gidişatla ilgili olarak Dr. Mustafa Durmuş’un t24’te yayınlanan ve Yeni Asya’nın manşet yaptığı değerlendirmesi (28.8.20) düşündürücü.

O analizde çizilen tablo özetle şöyle:

- Türkiye ekonomisi Dünya Bankasına göre yüzde 3.8, IMF’ye göre yüzde 5, OECD’ye  göre yüzde 6’ya yakın bir oranda küçülecek.

- Yeni yatırım yok. Sanayi üretimi yılın ikinci çeyreğinde  yüzde 16.9 azaldı. Perakende satışlar ve özel tüketim harcamaları da.

- Dolar kuru 7.40’ın üzerine çıktı.

- Vergi gelirleri azalırken, bazı devlet harcamaları ciddî olarak arttı. Salgın nedeniyle başta sağlık harcamaları olmak üzere verilen teşvik ve sübvansiyonlarda, büyük inşaat ve enerji şirketlerinin kurtarılması için verilen malî desteklerde ciddî artışlar söz konusu.

- Piyasaya göre daha ucuz faizlerle kredi ve düşük kurdan döviz sattıkları için zarar eden kamu bankalarının zararı, bir türlü düşürülemeyen lüks devlet harcamaları, askerî harcamalar, iç güvenlik harcamaları, Kamu-Özel İşbirliği yöntemi altında yapılan büyük alt yapı projelerinin bütçeye getirdiği yükler dahil edildiğinde durum iyice kötüleşiyor.

- Bütçe açığı, Hazine nakit açığı, kamu borçlanması ve faiz ödemeleri önlenemez biçimde arttı. 2016’da 38.2, 2017’de 60.4, 2018’de 72.8, 2029’da 80.6 milyar liraya yükselen bütçe açığı 2020’nin 7 ayında (Ocak-Temmuz) 139.2 milyar lira olarak gerçekleşti. 

- Geniş tanımlı istihdam kaybı yüzde 50, gerçek işsiz sayısı 17.2 milyon. Gerçek enflasyon ve yoksulluk yüzde 30’un üzerinde. 

- Bütçenin yüzde 13.2’si (145 milyar TL) iç ve dış güvenlik, yargı hizmetlerine ayrıldı. Sermayelerinin tümüne yakını devlete ait olan savunma sanayii şirketlerinin kullandığı 98.5 TL ve Meclis denetimine tâbi olmayan Savunma Sanayii Destekleme Fonunun 23.9 milyar TL harcaması ile oran yüzde 25’e çıkıyor.

- Silâh sanayiinde satışların dörtte üçünün iç pazarda ve temel alıcısının da devlet olduğu dikkate alınırsa; sermaye kesimine verilen desteklerin yanı sıra, otoriterleşme ve militarizmi arttırmada kullanılan devlet harcamalarının bütçe açığını artıran faktörlerden biri olduğunun altını çizmek gerekiyor.

Demokrasi krizinin ekonomi krizini de nasıl tetiklediğinin izahı bu verilerde görülüyor.

Okunma Sayısı: 527
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    4.4 büyümeden 9.9 küçülmeye

    Sosyal medyayı doğru kullanıyor muyuz?

    Korona, gazetecileri de eve kapattı

    Mevsimlik işçilerin derdi

    Otomotivde ÖTV artışı alıcıyı vuracak

    Ekosistemin tahribatı salgınları çoğaltacak

    Kabe ibadete açılacak

    Evler küçük bir sınıf olmalı

    Esnafa karşılıksız destek sağlanmalı

    Şampiyonlara vefa

    ABD'de anketler ne diyor?

    Dışişleri Bakanlığı'ndan Rusya'ya PKK/YPG tepksi

    'Can kayıplarımızın üzüntüsünü sözcükler de rakamlar da ifade edemez'

    İstanbul Valiliği: Düğün, nikah, nişan ile ilgili ek tedbirler yürürlüğe girdi

    'Boşuna uğraşıyorsun, kumun içinde ağaç tutar mı?'

    ABD'de gözlemlenen Kovid-19 vakası endişeye sebep oldu

    Rusya'da tepki çeken 'anlaşma'

    Küresel salgının merkezi ABD'de son durum?

    Dr. Ayşe Hümeyra Ökten vefat etti

    Dünya genelinde vaka sayısı 250 bini aşan ülkeler

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Demokrasi krizinden ekonomik krize
    Ahmet BATTAL

    Ben seçmene seçmen demem
    Faruk ÇAKIR

    Şifa duâsıyla
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Süleyman KÖSMENE

    Ölüme karşı nasıl dirayetli olacağız?
    Genel

    4.4 büyümeden 9.9 küçülmeye
    Gülnur TERCAN

    Mektup
    Osman ZENGİN

    Cennete uçtun, be Said…
    Genel

    Mevsimlik işçilerin derdi

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2020, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.