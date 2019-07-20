Denetimde de Meclis devredışı

Yürütme organı üzerindeki Meclis denetiminin en etkili araçlarından biri, yeni sisteme kadar güvenoyu ve gensoru mekanizmalarıydı. Ama bu sistemde Saray kabinesinin Meclisten güvenoyu alma şartı da, gensoru da kaldırıldı.

Yeni sistemde Başkana soru sorabilmek hiçbir şekilde mümkün değil. Vekiller ancak yardımcısına ve bakanlarına soru sorabiliyor. O da sözlü değil, yazılı olmak şartıyla. Peki, yazılı soranlar cevap alabiliyor mu? Sözü Meclis Başkanı Şentop’a bırakalım. İYİ Parti Denizli Milletvekili Yasin Öztürk’ün, bir önceki TBMM Başkanı Binali Yıldırım’ın cevaplaması talebiyle verdiği soru önergesinde, “Verdiğim yazılı soru önergelerinin cevaplandırılması yasal süreleri içerisinde yapılmamıştır” diyerek, son 5 yasama döneminde yazılı soru önergelerinin cevaplanma oranını sorması üzerine, Yıldırım’ın halefi Şentop şu bilgileri aktarmış: 23. Yasama Dönemi (2007-11): 19.268 önergeden 9.525’i (yüzde 49.43) süresinde, 715’i (yüzde 36.41) süresi geçtikten sonra cevaplandı. Toplam 16. 540 (yüzde 85.84). 24. Yasama Dönemi (2011-15): 65.57 yazılı soru önergesinden 14.251’i (yüzde 21.91) süresi içinde, 24.996’sı (yüzde 38.42) süresi geçtikten sonra cevaplandırıldı. Toplamda 39.247 (yüzde 60.33) yazılı soru önergesi. 25. Yasama Dönemi (7 Haziran-1 Kasım 2015): 2723 yazılı önergeden 165’i (yüzde 6.06) süresi geçtikten sonra cevaplandı. Bu dönemde süresi geçtikten sonra cevaplanan önerge yok. Toplam 165 (yüzde 6.06). 26. Yasama Dönemi (2015-18): 29.070 önergeden 3187’si (yüzde 10.96) süresinde, 9999’u (yüzde 34.40) süresi geçtikten sonra cevaplandı. Toplam 13.186 (yüzde 45.36). 27. Yasama Dönemi (2018): 6027 önergeden 263’ü (yüzde 4.36) süresinde, 1341’i (yüzde 22.25) sonra cevaplandı. Toplam 1604 (yüzde 26.61). (Milliyet, 24.12.18) En son durum ise şu: Yeni sisteme geçildikten sonraki dönemde TBMM Başkanlığına sunulan 14.408 yazılı soru önergesinin yalnızca 821’i süresinde cevaplandırıldı ve oran yüzde 5.69’a geriledi (Birgün, 17.7.19) Meclisin denetim işlevindeki karnesini ortaya koyan bu tablo, yeni sistemle birlikte demokrasimizin hangi noktaya getirildiğinin bir başka göstergesini de sunuyor.



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