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30 MAYIS 2020 CUMARTESİ - YIL: 51

Devlet darmadağın, toplum allak bullak

Kâzım GÜLEÇYÜZ
30 Mayıs 2020, Cumartesi
Yeni sistem THY eski Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Topçu’nun ifadesiyle devlet kurumlarını darmadağın etti, ama onunla kalmayıp 18. yılındaki AKP iktidarının bilhassa tek adam rejimine geçiş sürecinde ve sonrasında iyice ayyuka çıkan hukuk dışı ve antidemokratik uygulamalarıyla toplumun da kimyasını fena halde bozdu.

İşte bunun bazı tezahürleri:

Her konuda tarafgirlik-karşıtlık ekseninde bir kamplaşma ve kutuplaşma ortaya çıktı.

Kendisini “yerli ve millî” olarak niteleyen İktidar blokunun, kendi varlığına ve devamına bina ettiği “beka” söylemiyle ülkenin bekasını da kendisine endekslerken, siyasî muhaliflerini “hainlik ve teröristlik”le itham etmesi, bu ortamı oluşturan en önemli etken oldu.

Bu dışlayıcı ve ötekileştirici tavır yeni sisteme geçilmesiyle birlikte iktidar partisinin kendi içine de sirayet etti; kurucu ekipte yer alıp cumhurbaşkanlığı, başbakanlık, bakanlık yapmış isimleri de yollarını ayırmak mecburiyetinde bıraktı. Şehir Üniversitesi’yle Bilim ve Sanat Vakfı’na yapılanlar, tasfiyeciliğin vardırıldığı son noktanın çok ibretli örnekleri.

Bu gidişat ortak paydaları da tahrip ediyor.

15 Temmuz fitnesi gerekçe gösterilerek ilân edilip iki yıl süren, ama şeklen kalkalı bir buçuk yılı geçtiği halde etkileri hâlâ devam eden OHAL sürecindeki, OHAL hukukunu dahi çiğneyen uygulamalar çok geniş kesimlerde yaygın mağduriyetlere sebep oldu.

Yoğunlaşan ihlâllerin yol açtığı hukuk enkazı topluma giderek ağırlaşan bir travma yaşatırken, hukuksuz uygulamaların hâlâ sürüyor olması endişeleri daha da arttırıyor.

Yeni sistemle ilgili olarak yapılan referandum da, bu sistemin fiilen hayata geçirilmesini sonuç veren 24 Haziran 2018 genel seçimi de yine OHAL ortamında gerçekleştirildi.

Geçen yıl yapılan 31 Mart ve 23 Haziran seçimleri toplumun bu gidişata artık “dur” deme iradesini yansıtan sonuçlar verdi ve bu süreç aynı yönde şekillenerek devam ediyor.

Gidişatın verdiği karamsarlığı bir ölçüde de olsa dağıtarak toplumda “Bu durumdan çıkış yolu nihayet göründü” ümidini uyandıran bu sürecin canlı tutulması ve geliştirilerek devam ettirilmesi son derece önemli.

AKP hükümetlerinde önemli görevlerde bulunup da bilâhare yollarını ayıranların kurduğu partiler adına verilen mesajlar da...

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