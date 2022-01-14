"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
14 OCAK 2022 CUMA - YIL: 52

Enes’leri kaybetmeyelim

Kâzım GÜLEÇYÜZ
14 Ocak 2022, Cuma
Enes Kara’nın derin bir inanç krizi ve ümitsizlik halet-i ruhiyesi içinde gerçekleşen intiharını, önyargılara dayanan tek taraflı suçlamalara, algı ve linç operasyonlarına konu ve malzeme yapmanın kimseye faydası yok.

Ama bu yürek yakıcı olaydan herkesin çıkarması gereken çok önemli dersler mevcut.

Konunun odak noktası gençlerle iletişim.

Ailelerden eğitim kurumlarına ve cemaatlere, siyasete ve yönetim kadrosuna herkesi ve her kesimi ilgilendiren hayatî bir mesele.

Daha çok siyasî tercihleri bağlamında konu edilen Z kuşağının dünya görüşü, hayata bakışı, aile ve çevre ilişkileri ihmal ediliyor.

Enes örneğinden devam edecek olursak:

Yazdıklarından anlaşılan o ki, bu gencimiz “aile baskısı” olarak nitelediği durumdan çok bunalmış. Hiç istemediği halde tıpa da, kaldığı eve de ailesinin ısrarlı talebiyle gitmiş.

“Sürekli telefonuyla oynuyordu” diyen baba ise, bu iletişim kopukluğuna çareyi, oğlunu cemaat evine emanet etmekte bulmuş.

Oradakiler sıkıntıyı fark etmişler, ama görünen o ki, onlar da Enes’in kendisini iyice kapatan bu tavrı karşısında çaresiz kalmışlar.

Bu tür haller karşısında ne yapılması gerektiğini iyi bilen profesyonel bir psikolog devreye girseydi sonuç değişir miydi? Belki.

Enes’in dramı, kendi dünyasında sadece yakın arkadaşlarıyla paylaştığı bir inanç krizine girmiş olması. Sorularını çekinmeden sorabileceği bir ortam bulsaydı ve tatminkâr cevaplarını alabilseydi böyle olur muydu?

Zübeyir Gündüzalp’in “Teessür ve ıztırap karşısında kalpten bir parça kopsaydı, ‘Bir genç dinsiz olmuş’ haberi karşısında o kalbin atom zerratı adedince param parça olması gerekirdi” dediği yakıcı hal yaşanır mıydı?

İstemediği bir okul ve evde iyice bunalıma giren Enes’in daralan ruhunu, zoraki tahsil ettiği ve derslerindeki başarısızlığı “Notlarım berbat” diyerek ifade ettiği branştaki kronik sorunlar, emeğe saygı gösterilmemesi, gelecek kaygısı ve umutsuzluk iyice bezdirmiş.

Enes Kara, AKP iktidarında cemaatlerin de dünyevîleşmesine ilaveten, 15-20 Temmuz sürecinin manevî hizmetlerde yol açtığı gerileme ve tek adam rejimiyle demokrasi ve hukuktan iyice uzaklaşılıp ekonominin de bu hale gelmesi sonucu boşluğa düşüp bunalıma giren gençlerimizin ibretli bir örneği.

Okunma Sayısı: 333
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    'Muhalefetin gecikmesi iktidara yarıyor'

    Kendi seçmenleri de rahatsız oluyor

    Zamlar akaryakıt istasyonlarını da vurdu

    Ücretli öğretmenlerin sesini duyan yok mu?

    Brezilya'da heyelan: Binlerce kişi tahliye edildi

    Son 24 saatte 75 bin 564 vaka gözlemlendi

    Erhan Usta: Erken seçime işaret

    Eksi rezervle mi meydan okunur?

    Tokayaev, Putin ile görüştü

    KGAÖ, Kazakistan’dan çekiliyor

    Orta ve Doğu Karadeniz'de 242 köye ulaşım sağlanamıyor

    Güney Afrikalı virologlar: Omicron sürü bağışıklığına yol açabilir

    Lübnan'da patlama

    İsrail askerleri birbirlerine ateş açtı

    Otomobillerde ÖTV düzenlemesi yapıldı: Matrah limitlerinde değişiklik

    Bir yılda 7,5 milyon insan, hak arama için başvurdu

    Şok intiharın sebebi umutsuzluk

    Yemen harab olduktan sonra...

    Omicron ile virüs bir anlamda kendi sonunu getiriyor

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Enes’leri kaybetmeyelim
    Osman ZENGİN

    Enes üzerinden cemaatlere vurmak…
    Şükrü BULUT

    Büyük fırtına öncesindeki sessizliği işitiyor musunuz?
    Süleyman KÖSMENE

    Cemaat yurtları günah keçisi mi?
    Ali FERŞADOĞLU

    “Ümitsizlik ve intihar imanla önlenir”
    M. Latif SALİHOĞLU

    Seramik ustası Hafız Muhammed
    Faruk ÇAKIR

    Önce bir dinleseniz...
    Ahmet BATTAL

    “Devlette denetimsiz alan olmaz” da…
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    İbrahim ERSOYLU

    Cemaatler rahat bırakılmalı

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2022, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.