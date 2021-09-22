Erzincan notları

Hafta sonu yeni bir aile okuma programı için Erzincan’daydık.

Buradaki okurlarımızın yanı sıra Antalya, İstanbul, Trabzon, Düzce, Erzurum, Ağrı, Kars, Gebze, Kocaeli ve Samsun gibi mahallerden misafirlerin katılımıyla gerçekleşen program son derece verimli ve istifadeli geçti, şevke medar oldu.

Risale-i Nur’dan seçme bahisler okundu, müzakere edildi. 1908’de 2. Meşrutiyetin ilanından üç gün sonra Üstadın Sultanahmet Meydanı’nda düzenlenen mitingde irad ettiği “Hürriyete hitap” nutkundaki derin anlam ve mesajlar üzerinde duruldu. Hürriyet ve adalet mücadelesiyle iman hizmeti arasındaki kuvvetli ve kopmaz bağlar vurgulandı.

Lâhikaların özel önemine dikkat çekildi.

Risale-i Nur hizmetinin neşriyat serencamı değerlendirildi. Yarım asrı aşkındır Risale-i Nur’un medyadaki dili olan Yeni Asya’nın bugüne kadarki hizmetleri hatırlatılıp, bundan sonraki süreçte yeni gelişen medya teknolojilerini kullanarak yapmamız gereken yeni çalışmalar hakkında fikir teatisinde bulunuldu. Halihazırda gazetemiz başta olmak üzere, devam etmekte olan hizmetlerimize çok daha fazla sahip çıkmamız gerektiği ifade edildi.

Tercan-Altunkent beldesinde iki dönem belediye başkanlığı yapmış olan ve iki ay önce tanıdığı Yeni Asya’yı benimseyip abone olan, büyük ilgi ve dikkatle okuyup devamlı yanında taşıyan ve bir sonraki günün gazetesini iple çektiğini söyleyen Salih Yıldırım’ın heyecanlı anlatımları herkesi şevke getirdi.

Rahatsızlığı sebebiyle çok dar ve sınırlı tutulan bir heyetin evinde ziyaret ettiği Ressam ve Hattat Refet Kavukcu’nun ertesi gün teşekkür etmek için açtığı telefonda rahmetli Kutlular Ağabey için kullandığı samimi ve vefadar takdir ifadeleri ve verdiği birlik-beraberlik mesajları hepimizi duygulandırdı.

Son gün Erzincan, Erzurum, Kars ve Ağrı temsilcilerimizin iştirakiyle yapılan bölge toplantısının ilgili bölümünde gazetemiz ve yayın hizmetlerimiz hakkında bilgi verildi, kanaatler alındı ve sorular cevaplandırıldı.

Katılan, katkıda bulunan, emeği geçen herkese ve samimi, sıcak ev sahipliği için Erzincan Temsilciliğimize çok teşekkür ediyoruz.

* Uzun yıllar birlikte çalıştığımız ve vefat haberini Erzincan’da aldığımız Yeni Asya Neşriyat eski Müdürü Abdülmalik Atom’a Allah rahmet eylesin. Ailesinin ve camiamızın başı sağ olsun. Rabbimiz Cennetinde buluştursun.