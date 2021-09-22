"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
22 EYLÜL 2021 ÇARŞAMBA - YIL: 52

Erzincan notları

Kâzım GÜLEÇYÜZ
22 Eylül 2021, Çarşamba
Hafta sonu yeni bir aile okuma programı için Erzincan’daydık.

Buradaki okurlarımızın yanı sıra Antalya, İstanbul, Trabzon, Düzce, Erzurum, Ağrı, Kars, Gebze, Kocaeli ve Samsun gibi mahallerden misafirlerin katılımıyla gerçekleşen program son derece verimli ve istifadeli geçti, şevke medar oldu.

Risale-i Nur’dan seçme bahisler okundu, müzakere edildi. 1908’de 2. Meşrutiyetin ilanından üç gün sonra Üstadın Sultanahmet Meydanı’nda düzenlenen mitingde irad ettiği “Hürriyete hitap” nutkundaki derin anlam ve mesajlar üzerinde duruldu. Hürriyet ve adalet mücadelesiyle iman hizmeti arasındaki kuvvetli ve kopmaz bağlar vurgulandı.

Lâhikaların özel önemine dikkat çekildi.

Risale-i Nur hizmetinin neşriyat serencamı değerlendirildi. Yarım asrı aşkındır Risale-i Nur’un medyadaki dili olan Yeni Asya’nın bugüne kadarki hizmetleri hatırlatılıp, bundan sonraki süreçte yeni gelişen medya teknolojilerini kullanarak yapmamız gereken yeni çalışmalar hakkında fikir teatisinde bulunuldu. Halihazırda gazetemiz başta olmak üzere, devam etmekte olan hizmetlerimize çok daha fazla sahip çıkmamız gerektiği ifade edildi.

Tercan-Altunkent beldesinde iki dönem belediye başkanlığı yapmış olan ve iki ay önce tanıdığı Yeni Asya’yı benimseyip abone olan, büyük ilgi ve dikkatle okuyup devamlı yanında taşıyan ve bir sonraki günün gazetesini iple çektiğini söyleyen Salih Yıldırım’ın heyecanlı anlatımları herkesi şevke getirdi.

Rahatsızlığı sebebiyle çok dar ve sınırlı tutulan bir heyetin evinde ziyaret ettiği Ressam ve Hattat Refet Kavukcu’nun ertesi gün teşekkür etmek için açtığı telefonda rahmetli Kutlular Ağabey için kullandığı samimi ve vefadar takdir ifadeleri ve verdiği birlik-beraberlik mesajları hepimizi duygulandırdı.

Son gün Erzincan, Erzurum, Kars ve Ağrı temsilcilerimizin iştirakiyle yapılan bölge toplantısının ilgili bölümünde gazetemiz ve yayın hizmetlerimiz hakkında bilgi verildi, kanaatler alındı ve sorular cevaplandırıldı.

Katılan, katkıda bulunan, emeği geçen herkese ve samimi, sıcak ev sahipliği için Erzincan Temsilciliğimize çok teşekkür ediyoruz.

* Uzun yıllar birlikte çalıştığımız ve vefat haberini Erzincan’da aldığımız Yeni Asya Neşriyat eski Müdürü Abdülmalik Atom’a Allah rahmet eylesin. Ailesinin ve camiamızın başı sağ olsun. Rabbimiz Cennetinde buluştursun.

Okunma Sayısı: 175
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Barınamıyoruz

    Doğal gaz fiyatları zorlayacak

    Eğitimde korona bilançosu ağırlaşıyor

    Derhal seçim

    Türkiye, internette hür değil

    Avrupa ve ABD arasında Fransa krizi

    Yüksek faiz inşaat sektörünü olumsuz etkiliyor

    Fahiş fiyatlar için göstermelik denetim

    Marmara Denizi’nde oksijen tehlikesi artıyor

    Sudan'da darbeciler gözaltına alındı

    'Tehlike çanlarını çalmak için buradayım'

    ‘Dindarların gazabından korkmak lâzım’

    İsrail, 48 bin dönüm Filistin toprağına daha 'el koydu'

    Türkiye'de aşılamada son durum ve aşılama oranının en düşük olduğu iller?

    Almanya'nın büyük bilim ödülünün sahibi oldular

    Başarısız darbe girişiminin yaşandığı Sudan'da son durum?

    Meteoroloji uyardı: Yurt genelinde soğuk ve yağışlı hava kapıda

    'En az 2 doz aşı yaptıranlar temaslı olduğunda karantinaya girmeyecek'

    Evinizden dünyayı gezebilirsiniz

    Erken seçim isteyenler artıyor

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Barınamıyoruz
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Genel

    Erdal Şenol dualarla
    Ahmet BATTAL

    Aleme nizam, kendine …
    M. Latif SALİHOĞLU

    Büyük bir siyasî dehâ: Sultan Selim Han
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Erzincan notları
    Osman ZENGİN

    Koyunlar buhar olup uçtu
    Raşit YÜCEL

    “Mutfağın yıkmadığı iktidar yoktur”
    Risale-i Nur'dan

    Risale-i Nur bu zamanın yarasına tiryak
    Ali FERŞADOĞLU

    Falcılar, astrologlar ve gayb

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2021, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.