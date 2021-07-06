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6 TEMMUZ 2021 SALI - YIL: 52

Gergerlioğlu kararı

Kâzım GÜLEÇYÜZ
06 Temmuz 2021, Salı
Hafta sonundaki kayda değer gelişmelerden biri, çok tartışmalı bir mahkûmiyet kararı sebebiyle yine çok tartışmalı bir şekilde vekilliği düşürülüp, buna karşı Mecliste başlattığı eyleme devam ederken, sabah namazını kılmasına dahi izin verilmeden karga tulumba gözaltına alınan ve bilâhare aynı şekilde evi basılarak cezaevine konulan Kocaeli Milletvekili Dr. Ömer Faruk Gergerlioğlu için AYM’nin “hak ihlali” kararı vermesiydi.

Yüksek Mahkemenin, resmî sitesinde de yayınlanan kararına göre, yapılanlarla hem ifade özgürlüğü, hem de seçilme ve siyasî faaliyette bulunma hakkı ihlal edilen Gergerlioğlu’nun “ivedilikle” tahliye edilmesi gerekiyordu.

Ama bu karar yine bir yerlere takıldı.

Önceki tartışmalı ve AYM’den dönen kararı vermiş olan Kocaeli 2. Ağır Ceza Mahkemesinin “Karar bize ulaşmadı” bahanesi tahliye sürecini uzattı ve savsaklattırdı. Bu yüzden Gergerlioğlu hafta sonunu da cezaevinde geçirmek mecburiyetinde bırakıldı. Ve 90 gündür devam eden hukuksuz tutukluluğa, keyfî engellemelerle dört gün daha ilave edildi.

Umarız, bu hal daha fazla sürdürülmez.

AYM’nin verdiği karar, Gergerlioğlu’na verilen cezanın da, buna  istinaden yapılanların da hukuksuzluğunu tescil ediyor. Ve özellikle birilerince “Türkiye’nin önde gelen hukukçularından biri” olarak nitelenen TBMM Başkanının, bu hukuksuz mahkeme kararını Meclis Genel Kurulunda okutarak vekilliğin düşürülmesinde oynadığı talihsiz rolün yeniden sorgulanması gereğini gündeme getiriyor.

Karar okunduktan sonra Gergerlioğlu’nun  Genel Kurulda terör örgütünün başını övücü slogan attığı iftirasına sahip çıkanlardan birinin yine Şentop olduğunu da hatırlayalım.

Üç ay sonra gelen AYM kararının gereği uygulanıp Gergerlioğlu yeniden milletvekili olarak Meclise döndüğünde Şentop onun yüzüne nasıl bakacak? Özür mü dileyecek, yoksa kimi iktidar çevrelerinin yaptığı gibi “Bizim getirdiğimiz bireysel başvuru hakkı sayesinde yırttın” pişkinliğine mi sığınacak?

Yaşananlar, hukuktan uzaklaşıldıkça skandalların sonunun gelmediğini gösteren ibret verici örnekler. Geç de olsa gelen AYM kararı ise, ne olursa olsun hukuktan kesinlikle ümit kesmemek gerektiğinin yeni bir göstergesi.

Hukuk mücadelesine devam...

* AYM kararına rağmen Gergerlioğlu'nun tahliyesini geciktirenler, polisi kararın uygulanması talebiyle adalet nöbeti tutanların üstüne salıp Salih Gergerlioğlu'nu gözaltına alarak hukuk tanımazlıkta sınır tanımadıklarını bir defa daha gösteriyorlar. Ama er-geç hukukun dediği olacak.

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