İhtida haberleri devam ediyor

Avustralya Nur Vakfı Koordinatörü Fatih Yargı geçen haftaki Cuma mesajında yeni bir ihtida haberi paylaştı.

“İsrail’in Gazze saldırılarından sonra Batıda ve Avustralya’da bir Cuma geçmiyor ki İslamiyetle şereflenen yeni kişiler olmasın” diyen Yargı, Liberya asıllı bir Avustralyalı olan Aydı’nın, vakıf merkez camiinde kelime-i şehadet getirerek Müslüman olduğunu duyurdu.

Üç hafta önceki Cuma günü de yine aynı camide Justin Reeve İslama girmişti. 25 yaşındaki Sudan asıllı Justin uzun zamandır yaptığı araştırmalar sonunda İslamı tercih etmeye karar verdiğini ve Avustralya Nur Vakfındaki Risale-i Nur sohbetlerine devam edeceğini söylemişti.

ABD’den de hidayet haberleri geliyor.

Ramazan’a girerken, ilk teravihin kılındığı gece meşhur Baptist papaz, yazar ve aktivist Shaun King’in, eşiyle birlikte camiye gidip Müslüman olması bunun örneklerinden biri.

İsrail saldırısı altındaki Gazzelilerin onca zulme rağmen inançlarından feragat etmemelerinin kendilerini çok etkilediğini belirten King ve eşinin haberinin üzerinden bir hafta geçmeden yine ABD’de ünlü bir isim daha İslamı seçti.

Rapçi ve prodüktör Lil Jon, Cuma namazından önce California eyaletinde Los Angeles kentindeki King Fahad Camiine gelerek, kalabalık bir cemaatin şahitliğinde önce Arapça, sonra İngilizce şehadet getirdi ve Müslüman oldu.

Bunlar son bir ayda iki ayrı ülkeden gelen ihtida haberleri. Ve şerden çıkan hayrın yeni örnekleri.

Bu örnekler, Peygamberimizin (asm) hadis-i şerifinde ifade ettiği “Her çocuk fıtrat üzere doğar” hakikatini ve İslamın fıtrat dini olduğu gerçeğini bir kez daha tasdik ve teyid ediyor.

Hak, adalet ve denge üzere yaratılan varlık âleminde, Âdil-i Mutlak olan Yaratıcımızın yeryüzündeki halifesi olma istidadına sahip kılınan insanoğlunun fıtrat ve vicdanının zulme asla razı olmadığı ve olmayacağı hakikatini de.

Onun için zulüm ve gaddarlıkta sınır tanımayan siyonist vahşet, belki de hiç hesap etmediği bir şekilde insanlığın vicdanını uyandırıyor, harekete geçiriyor ve İslama yöneltiyor.

Sarsılmaz imanlarıyla bu uyanışa vesile olan mazlum ve mağdur Gazzelilere selam olsun!

