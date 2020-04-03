İktidar sınavı kaybetti, Meclis de kaybetmesin

Koronavirüsün raftan indirttiği infaz indirimi, iktidar partisi açısından, bunca zamandır devam eden hukuksuzlukları çok geç ve kısmen dahi olsa telafi edip, bunların getirdiği vebali hafifletmek için bir fırsat olabilirdi.

Ama Meclise sunduğu teklifle bu fırsatı yine kaçırdı. Ne yaptı etti, uyuşturucu suçlularına “ev hapsi” yolunu açarak, ortağı MHP’nin talebini yerine getirdi; ama gazetecileri, akademisyenleri, avukatları, insan hakları savunucularını, siyasetçileri, bebekleri, anneleri, hastaları, yaşlıları kapsam dışı tutmaktan vazgeçmedi.

Oysa temasa geçtiği muhalefet partilerinin yapıcı önerileri için başta olumlu mesaj vermişti, ama sonra yan çizerek bildiğini okumaya devam etti. Böylece herşeyden önce siyasî ahlâk sınavını bir defa daha kaybettiğini göstermiş oldu.

Vicdan ve hukuk sınavını baştan beri zaten yitirmişti; bu düzenleme belki kurtarma fırsatı olabilirdi, değerlendiremedi, yine kaybetti.

En birinci ağızdan seslendirmiş olduğu “Devlet kendisine karşı işlenen suçları affedebilir, kişilere ve topluma karşı işlenen suçları affedemez” sözünü çiğneyip tam tersini yapmak suretiyle, tarihe geçecek bir tutarsızlık ve samimiyetsizlik örneği daha sergiledi.

Sağlık Bakanının “Görüşeceğim” dediği KHKzede korona uzmanına verilen sözün tutulmayıp tersine yine üzerine gidilmesinde olduğu gibi.

İnfaz indirimi yasasında şimdi top Mecliste. İktidarın 90 binini çıkarıp kalanını korona riskiyle başbaşa bırakmak istediği mahpuslar için bilhassa muhalefet partilerinin çok daha fazla gayret göstermesi gerekiyor. En azından “Elimizden geleni yaptık” diyebilmeliler.

Teklifin Meclise sunulmasından önceki temaslarda CHP ve HDP net bir duruş ortaya koydu. Ama İyi Parti’nin tavrı anlaşılamadı. Oysa bu partinin, Yavuz Ağıralioğlu’nun bir Meclis oturumunda KHK hukuksuzlukları için söylediği ve sosyal medyada çok paylaşılan “Artık yeter, ahiret var, hesap var” sözlerine uygun bir duruş ve yaklaşım sergilemesi gerekir ve beklenirdi.

Umarız, teklifin Meclis sürecinde bütün muhalefet partileri, hatta iktidar vekilleri hukuk ve vicdan eksenli bir tavırda birleşirler. Bebekler, anneler, yaşlılar, hastalar ve tüm masumlar için.