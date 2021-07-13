İzmir izlenimleri

Geçen haftanın çoğunda İzmirli okurlarımızla birlikteydik. Risale-i Nur okuma ve müzakerelerinde fikir alışverişleri yaptık.

İlk duraklarımızdan biri, Payamlı’daki Yeni Asya Tesisleri oldu. Bu yıl tam kapasiteyle hizmete giren tesislerde okurlarımızın ve öğrencilerin katılımıyla düzenlenen feyizli ve istifadeli okuma programlarına iştirak ettik.

Payamlı, en önemli gelir kaynağı olan mandalina ve yanı sıra zeytin ağaçlarıyla süslü şirin bir köy. Havası çok güzel, devamlı esiyor. Denize yakın. Köyün en üst kısmında Bornova okurlarımızın gayretiyle yapılan Yeni Asya Tesisleri, gençlerin ve ailelerin katılacağı okuma programları için ideal bir mekân.

Payamlı’da iki gün kaldıktan sonra İzmir’e geçtik. Ayrılacağımız günün akşamında, köyün kadim hizmet emektarı Halil Çadır Hoca, ertesi gün camilerde okunmak üzere “berbat” bir Cuma hutbesi gönderildiği bilgisini verdi. Fırsat bulup internetten baktığımızda gerçekten öyle olduğunu gördük. Ve Cuma için camiye gitmeyip, namazı arkadaşlarla birlikte özel bir mekânda kıldık. Ardından Kemeraltı’ndaki temsilciliğimizi ziyaret ettik ve temsilcimiz Hasan Şen’in yeni bürosundaki geleneksel Cuma dersine katıldık.

Akşam Yeni Asya Kültür Merkezi’nde dostlarla sohbet. Cumartesi sabahı Işıkkent esnafının haftalık sabah dersine iştirak ettikten sonra İzmir-Kavacık’a bir tenezzüh gezisi; akşam yine külliyede Risale-i Nur dersi.

Pazar günü Ödemiş-Gölcük’teki 38. Ege pikniğinde buluşma. Ardından, son dönemde ağır ameliyatlar geçiren ve tedavisi evinde devam eden ehl-i hizmet okurumuz Abdürrahim Mermer’i ziyaret. Ve İstanbul’a dönüş.

6 günlük program esnasında, gerek programların yoğunluğu, gerekse bilhassa Payamlı’da cep telefonu ve internet erişimindeki kesintiler sebebiyle gündemi pek takip edemedik. Gergerlioğlu’nun gecikmeli tahliyesi, süresi dolan geçici OHAL düzenlemesinin, AYM‘nin son kararlarıyla verdiği “olağan hale geçiş” mesajlarına rağmen üç yıl daha uzatılmak istenmesi ve Tataristan’da yerel mahkemenin Risale-i Nur için verdiği yasak kararının yüksek mahkemeden dönmesi gibi gelişmelerden, bilâhare haberdar olduk. Hepsini değerlendireceğiz inşaallah.

Her zamanki misafirperverlikleri için İzmirli okuyucularımıza gönül dolusu teşekkürler.