"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
13 TEMMUZ 2021 SALI - YIL: 52

İzmir izlenimleri

Kâzım GÜLEÇYÜZ
13 Temmuz 2021, Salı
Geçen haftanın çoğunda İzmirli okurlarımızla birlikteydik. Risale-i Nur okuma ve müzakerelerinde fikir alışverişleri yaptık.

İlk duraklarımızdan biri, Payamlı’daki Yeni Asya Tesisleri oldu. Bu yıl tam kapasiteyle hizmete giren tesislerde okurlarımızın ve öğrencilerin katılımıyla düzenlenen feyizli ve istifadeli okuma programlarına iştirak ettik. 

Payamlı, en önemli gelir kaynağı olan mandalina ve yanı sıra zeytin ağaçlarıyla süslü şirin bir köy. Havası çok güzel, devamlı esiyor. Denize yakın. Köyün en üst kısmında Bornova okurlarımızın gayretiyle yapılan Yeni Asya Tesisleri, gençlerin ve ailelerin katılacağı okuma programları için ideal bir mekân.

Payamlı’da iki gün kaldıktan sonra İzmir’e geçtik. Ayrılacağımız günün akşamında, köyün kadim hizmet emektarı Halil Çadır Hoca, ertesi gün camilerde okunmak üzere “berbat” bir Cuma hutbesi gönderildiği bilgisini verdi. Fırsat bulup internetten baktığımızda gerçekten öyle olduğunu gördük. Ve Cuma için camiye gitmeyip, namazı arkadaşlarla birlikte özel bir mekânda kıldık. Ardından Kemeraltı’ndaki temsilciliğimizi ziyaret ettik ve temsilcimiz Hasan Şen’in yeni bürosundaki geleneksel Cuma dersine katıldık. 

Akşam Yeni Asya Kültür Merkezi’nde dostlarla sohbet. Cumartesi sabahı Işıkkent esnafının haftalık sabah dersine iştirak ettikten sonra İzmir-Kavacık’a bir tenezzüh gezisi; akşam yine külliyede Risale-i Nur dersi.

Pazar günü Ödemiş-Gölcük’teki 38. Ege pikniğinde buluşma. Ardından, son dönemde ağır ameliyatlar geçiren ve tedavisi evinde devam eden ehl-i hizmet okurumuz Abdürrahim Mermer’i ziyaret. Ve İstanbul’a dönüş.

6 günlük program esnasında, gerek programların yoğunluğu, gerekse bilhassa Payamlı’da cep telefonu ve internet erişimindeki kesintiler sebebiyle gündemi pek takip edemedik. Gergerlioğlu’nun gecikmeli tahliyesi, süresi dolan geçici OHAL düzenlemesinin, AYM‘nin son kararlarıyla verdiği “olağan hale geçiş” mesajlarına rağmen üç yıl daha uzatılmak istenmesi ve Tataristan’da yerel mahkemenin Risale-i Nur için verdiği yasak kararının yüksek mahkemeden dönmesi gibi gelişmelerden, bilâhare haberdar olduk. Hepsini değerlendireceğiz inşaallah.

Her zamanki misafirperverlikleri için İzmirli okuyucularımıza gönül dolusu teşekkürler.

Okunma Sayısı: 378
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    OHAL rejimiyle nereye kadar?

    ‘Gelirin âdil dağılımını istiyoruz’

    İsrail’le görüşmeler başlıyor mu?

    29 hafız icazetlerini aldı

    Alışkanlıklarımız değişmeli

    Seyyanen zam talebi

    Kimler 3. doz aşı olmalı?

    Srebrenitsa’yı unutma

    Filistin parasına el koyuyor!

    TÜİK yine işsizliği ve istihdamı azalttı

    Kurban Bayramı tatili 9 gün oldu

    Sıcaklık artışına dikkat!

    Kur’an okulundan 117 hafıza icazet

    Ankara’nın trafiği yakında rahatlıyor

    Gri pasaport tartışması sürüyor

    Deniz taksiler çürümeye bırakıldı

    Yeni sezonda görev yapacak hakemler açıklandı

    Sayıştay’dan örnek usûlsüzlük kararı

    Konut satışları düştü

    En Çok Okunanlar

    Cevher İLHAN

    AYM kararı ve OHAL’i idame telâşı
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    İzmir izlenimleri
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Ahmet BATTAL

    Muhtarlıktan cumhurbaşkanlığına
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Faruk ÇAKIR

    OHAL eskide kalsın
    Genel

    OHAL rejimiyle nereye kadar?
    Osman ZENGİN

    Ölümünün, ikinci senesinde M. Şevket Eygi
    M. Fahri UTKAN

    Unutmak nasıl nimet olur?
    Süleyman KÖSMENE

    Yurt içinde ve yurt dışında kurban

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2021, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.