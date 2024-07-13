"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
13 TEMMUZ 2024 CUMARTESİ - YIL: 55

Kemalizmin ömrünü uzatan tavırlar

Kâzım GÜLEÇYÜZ
13 Temmuz 2024, Cumartesi
''Masumlara yapılan zulümlerin son bulması için yapılan dualara kâinatın zerratı adedince amin diyoruz” diye yazan okurumuz, bir hususa dikkat çekiyor:

“Ancak duaların kabulüne çok ciddi engeller var. En başta bazı büyüklerin hâlâ resmî ideolojiye sığınarak teslim olmaları gibi...”

Okuyucumuzun kendi dost ve akraba çevresinden verdiği ibretli örneklerin benzerlerini, belli günlerde resmî ideoloji ve sembollerine güzellemeler yapılan bazı sosyal medya paylaşımlarında da müşahede etmekteyiz.

Başörtüsü yasağının ayyuka çıktığı 28 Şubat dönemindeki protesto eylemlerinde ve mitinglerde de benzer hallere şahit olmuştuk.

Oralarda taşınan Zübeyde ve Latife Hanım posterleri ve onları referans gösteren siyasî söylemler bunun en çok bilinen örnekleri.

Halbuki başörtüsü yasağını dayatanlar bunu Atatürkçülük adına yaptılar, ki daha Kurtuluş Savaşının devam ettiği günlerde savaş sonrasındaki hedeflerini not ettirirken “Tesettür kalkacak” maddesini de yazdıran M. Kemal’in yaklaşımı bunu gerektiriyordu.

Tuhaf olan, başörtüsü hakkını savunanların bu yaklaşımdan medet ummalarıydı. Ve biz o zaman bu tavrı çok eleştirdik. Hukuksuz ve yasakçı dayatmayı, kaynağı olan adrese şikâyet edip ondan çare beklemenin hem netice vermeyeceğini, hem de zillet gibi alçaltıcı bir sonuç doğuracağını söyledik.

Bu tavrın, yasağın ömrünü daha da uzatmaktan başka bir işe yaramadığı da görüldü.

Resmî ideolojiye sahiplenme yönündeki diğer gayretler için de aynı şeyi söylemek mümkün. 15-20 Temmuz kasırgasında yerle bir edilen devâsâ medya organlarının, vaktiyle belli günlerde resmî ideoloji propagandası için nasıl kullanıldıklarını hatırlayalım.

Sonrasında yaşananlar ve gelinen nokta ortada. O abartılı övgü ve propagandalar da resmî ideolojinin ömrünü uzatmaktan başka bir sonuç vermezken, buna alet olanlar hiçbir şekilde yaranamadıkları “devrim muhafızları” tarafından insafsızca tasfiye edildi.

Üstelik bu tasfiyeler, kurulan kumpasla karşı karşıya getirilip çatıştırıldıkları, yine Kemalizmin ömrünü uzatmak için kullanılan ve onlar için de son kullanma tarihi yaklaşan “dindar” siyasetçilerin eliyle gerçekleştirildi.

Çare, 5. Şua’daki hakikatlerin idrakinde...

Okunma Sayısı: 346
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Srebrenitsa soykırımını asla unutmayacağız

    Yağışlı hava etkili olacak

    Faiz zenginliğinde dünya birincisiyiz

    Hukuksuzluk ahlâkı bozuyor

    Aydın'da kağıt fabrikasında yangın çıktı

    İşadamları: Kur düşük zorlanıyoruz

    Son 10 yılda fakirleştik

    Siyonist vahşet sınır tanımıyor

    “9. Yargı Paketi” anayasaya aykırı

    Astsubay Kıdemli Çavuş Bahadır Rıdvan Talay, Pençe-Kilit bölgesinde şehit oldu

    Davutoğlu: Türkiye’nin itibarını düşürüyor

    Erdoğan’dan ‘Sayın Esad’a: Bu dargınlık bitsin

    Vatandaş enflasyona ezdirilmemiş

    Biden’a çekil baskısı artıyor

    Yardımla geçinenler 17 milyonu geçti

    Emeklilerden erken seçim çağrısı

    Acılı ailelerden ‘adalet’ çağrısı

    Bedelli askerlik ücreti belli oldu

    29. yılda 14 kurban daha

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Kemalizmin ömrünü uzatan tavırlar
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Cevat ÇAKIR

    ‘Ben toprağa çok yaklaştım’
    Genel

    Faiz zenginliğinde dünya birincisiyiz
    Ali FERŞADOĞLU

    Niçin Risâle-i Nûr’u herkes tam anlayamaz?
    Ahmet BATTAL

    Sınırlarımız ve civarındaki kara delikler
    Risale-i Nur'dan

    Dil, din, vatan münasebatı
    Genel

    Yağışlı hava etkili olacak
    Faruk ÇAKIR

    Yanlışın belgesi
    Feyzullah ERGÜN

    İnsan fizyolojisinde marifetullah pencereleri - 10

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2024, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.