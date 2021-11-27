Mahşere kalan bir hesap daha (3)

Bu sürecin masum kurbanlarından, geçen hafta rahmet-i Rahman’a tevdi ettiğimiz Muhammed Said Aksakal için avukatı Âdem Şahintürk’ün Bayburt Asliye Ceza Mahkemesine verdiği dilekçeyi tamamlıyoruz:

7- Fakat Mahkemeniz her seferinde bu haklı hukukî, insanî ve vicdanî taleplerimizi klişe kelime ve cümlelerle ve bize göre haksız ve hukuksuz bir şekilde reddetmiştir.

Sayın Mahkeme Yargıç ve Savcıları

Mahkemenizde yaklaşık 5 yıldır tutuklu/tutuksuz olarak, mağduren ve mazlumen yargılanan müvekkil Muhammed Said AKSAKAL 14.11.2021 tarihinde vefat etmiştir. 5 yıldır ayrı yaşamak mecburiyetinde kaldığı eşine ve iki küçük yavrusuna hasret duyarak bu dünyadan göçmüştür. Vicdanı kıpırdayan ve henüz ölmemiş ve ihtizazda olanlar için yürekleri paralayan bir ölümdür bu! Müvekkil bu dünyadan Mahkemenizdeki yargılama tamamlanmadan göçmüştür.

Hem kendisi ve hem de yaşlı anne, babası, eşi ve çocukları tarifi ve telafisi imkansız ıztıraplara duçar olmuşlardır. Ve elbette bu ölüm haberi ile bir insan ve müdafisi olarak bizler de çok derin bir üzüntü içerisindeyiz.

Ve maalesef, HAKKI VE ADALETİ TEMSİL EDEN VE BU YETKİYİ TÜRK MİLLETİ ADINA KULLANAN MAHKEMELER BU ACIYI DİNDİREMEMİŞLERDİR vesselam.

Asaleten ve vekâleten söylenecek son söz şudur ki ADALET GECİKMİŞTİR. Ve GECİKEN ADALET ADALET DEĞİLDİR.

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Avukat Âdem Şahintürk’ün Bayburt Asliye Ceza Mahkemesine verdiği bu dilekçe, masum ve mazlum Muhammed Said Aksakal’a reva görülen hukuksuzlukların yürekleri yakan ve vicdanları sızlatan son derece hazin hikâyesini mahkeme kayıtlarına da geçirmiş oldu.

Biz de bu köşede yayınlayarak, arşivimize ve toplumun ortak vicdanına mal ediyoruz.

Bu vesileyle, Muhammed Said’e bir kez daha Allah’tan rahmet niyaz ediyor; anne ve babası, 5 yılı aşkındır görüşemediği eşi ve biri 8, biri 5 yaşında olan iki evlâdı başta olmak üzere bütün aileye tekrar sabır ve başsağlığı diliyoruz. Allah Cennetinde buluştursun.

Duamız, daha nice masuma ve nice aileye benzer acıları yaşatan bu hukuksuzluk sürecinin artık bitmesi ve adaletin tecellîsi için...