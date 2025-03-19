"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
19 MART 2025 ÇARŞAMBA - YIL: 56

Mikail Yaprak

Kâzım GÜLEÇYÜZ
19 Mart 2025, Çarşamba
Yeni Asya ailesinin çok özel ve güzide bir mensubunu daha ebediyet yolculuğuna uğurladık. Mikail Yaprak da bu fani dünyadaki hizmetini tamamlayıp terhis belgesini alarak rahmet-i Rahman’a kavuştu.

Yeni Asya’nın öncüsü olarak 1967 Ekim’inin son haftasında ilk sayısını çıkaran İttihad gazetemizin kendi dünyasındaki yerini bir yazısında şöyle ifade etmişti:

“Bir ortaokul öğrencisinin ufkuna ve fikir ihatasına yansıyan bir İttihad şuuru.. Haftanın bir gününü İttihad’la geçirip, kalan altı gününde onun hasretini çekmek, ona kavuşma gününü iple çekmek.. Sayfalarında yer verilen şiir, edebiyat ve romanın cezbediciliğine kapılarak şiirler yazmak ve sonra şiirlerin gazete ile sana dönmesi! Bir hizmet gezisinde, İttihad’da çıkan bir şiirinin Bekir Berk Ağabeyin ağzından dinlenmesi.”

Sonrasında, “İttihad’ın günlüğüdür” dediği Yeni Asya için yazdığı çok sayıdaki yazının 55. yıl için olanında şöyle demişti:

“Yeni Asya, daha en başından zora talip olmuş; her dönemde her şeye rağmen hak ve hakikatı haykırmaktan geri durmamıştır.”

Ardından. farklı yıllardaki Nisan aylarının birbirini takip eden günlerinde vefat eden Zübeyir Gündüzalp, Tahiri Mutlu, Mehmet Kutlular ve Mehmet Emin Birinci için de şunları yazmıştı:

“Biz hâlâ bu hizmet meydanında nöbetini bekleyenler olarak; baharın başında Üstadlarının vefatının sene-i devriyelerinin hemen peşi sayılan Nisan ayında vefat eden seçkin hizmet kahramanlarına bakarak şöyle diyelim (mi):

“Üstad, mana âleminde bu hizmet kahramanlarının kulaklarına sanki şunu fısıldamış: Dünyada hizmetiniz bittikten sonra benim yanıma da Cennet-âsa bir baharda geleceksiniz.” 

Mikail Hoca İttihad’la filizlenen Yeni Asya çınarının gür ve nahif bir yaprağı olarak, bahar müjdecisi cemrelerin düşmeye başladığı günlerin ardından toprağa düştü ve bu mananın bahtiyar mazhar ve masadaklarından biri oldu.

Gazetede çıkan son yazılarından birinde, aktardığı kıssalardan çıkardığı hisseyi “Doğru yerde olmak vee... Ölmek” ifadesiyle başlığa taşımıştı. Kendisi de hayatı boyunca olduğu gibi son demlerinde de doğru yerde durmaya devam etti; yazarımız Yasemin Yaşar’ın isabetle ifade ettiği gibi, o duruş üzere “istikamet şehidi” olarak can emanetini Rabbine teslim etti.

Kadir Gecesine ve bayrama doğru ilerlediğimiz mübarek bir Ramazan gününde.

Ruhu şad, mekânı Cennet olsun. Allah rahmet eylesin. Ailesinin ve camiamızın başı sağ olsun.

Okunma Sayısı: 210
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    İstanbul'un yüksek kesimlerinde kar yağışı gözlemlendi

    İstanbul Üniversitesi, İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu 28 kişinin diplomalarını iptal etti

    İsrail, Gazze'ye saldırıları konusunda ABD'ye danışmış!

    Meteorolojiden sağanak, fırtına ve kar yağışı uyarısı!

    Artvin'de yeni bir heyelan daha yaşandı: 1 ev yıkıldı, 2 ev ağır hasar gördü

    İzmir'deki tünel inşaatı sebebiyle 60'a yakın ev zarar gördü: 'Evler her geçen gün çatırdıyor, herkes korku içinde'
    📷

    ÇANAKKALE RUHUNA MUHTACIZ

    Trafiğe kayıtlı araç sayısı 31 milyonu aştı

    Yeni saldırılarıyla dünyayı yine dehşete düşüren İsrail'e tepki yağıyor

    Bolu'da sevimli mola

    Suriye ile Lübnan anlaştı

    Dışişleri Bakanlığı: İsrail, uluslararası hukuku en ağır biçimde ihlal ederek insanlığa meydan okumaktadır

    İsrail ateşkesi bozdu, savunmasız sivillere saldırıları yeniden başlattı: Gazze'de 404 kişi katledildi

    Müslümanlara karşı hoşgörüsüzlükte artış var

    İslâm barış dinidir

    BM Yemen için de endişeli

    Tüketiciler de adalet istiyor

    Boşanmalarda Avrupa liderliğine yükseldik

    Türkiye Demokratlarla ayağa kalkacak

    En Çok Okunanlar

    Osman ZENGİN

    Vay Mikâil kardeşim!
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Mikail Yaprak
    M. Latif SALİHOĞLU

    Dayanak/istinad noktası
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Şükrü BULUT

    Kıymetli yorumcularımızla baş başa…
    Cevher İLHAN

    “Süreç”in içyüzü ifşa oluyor
    Ahmet DURSUN

    Ramazan kim?
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Risale-i Nur'dan

    Lezzeti takip etmenin şartları
    Ali FERŞADOĞLU

    Kadere iman eden, kederden kurtulur

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2025, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.