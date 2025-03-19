Yeni Asya ailesinin çok özel ve güzide bir mensubunu daha ebediyet yolculuğuna uğurladık. Mikail Yaprak da bu fani dünyadaki hizmetini tamamlayıp terhis belgesini alarak rahmet-i Rahman’a kavuştu.

Yeni Asya’nın öncüsü olarak 1967 Ekim’inin son haftasında ilk sayısını çıkaran İttihad gazetemizin kendi dünyasındaki yerini bir yazısında şöyle ifade etmişti:

“Bir ortaokul öğrencisinin ufkuna ve fikir ihatasına yansıyan bir İttihad şuuru.. Haftanın bir gününü İttihad’la geçirip, kalan altı gününde onun hasretini çekmek, ona kavuşma gününü iple çekmek.. Sayfalarında yer verilen şiir, edebiyat ve romanın cezbediciliğine kapılarak şiirler yazmak ve sonra şiirlerin gazete ile sana dönmesi! Bir hizmet gezisinde, İttihad’da çıkan bir şiirinin Bekir Berk Ağabeyin ağzından dinlenmesi.”

Sonrasında, “İttihad’ın günlüğüdür” dediği Yeni Asya için yazdığı çok sayıdaki yazının 55. yıl için olanında şöyle demişti:

“Yeni Asya, daha en başından zora talip olmuş; her dönemde her şeye rağmen hak ve hakikatı haykırmaktan geri durmamıştır.”

Ardından. farklı yıllardaki Nisan aylarının birbirini takip eden günlerinde vefat eden Zübeyir Gündüzalp, Tahiri Mutlu, Mehmet Kutlular ve Mehmet Emin Birinci için de şunları yazmıştı:

“Biz hâlâ bu hizmet meydanında nöbetini bekleyenler olarak; baharın başında Üstadlarının vefatının sene-i devriyelerinin hemen peşi sayılan Nisan ayında vefat eden seçkin hizmet kahramanlarına bakarak şöyle diyelim (mi):

“Üstad, mana âleminde bu hizmet kahramanlarının kulaklarına sanki şunu fısıldamış: Dünyada hizmetiniz bittikten sonra benim yanıma da Cennet-âsa bir baharda geleceksiniz.”

Mikail Hoca İttihad’la filizlenen Yeni Asya çınarının gür ve nahif bir yaprağı olarak, bahar müjdecisi cemrelerin düşmeye başladığı günlerin ardından toprağa düştü ve bu mananın bahtiyar mazhar ve masadaklarından biri oldu.

Gazetede çıkan son yazılarından birinde, aktardığı kıssalardan çıkardığı hisseyi “Doğru yerde olmak vee... Ölmek” ifadesiyle başlığa taşımıştı. Kendisi de hayatı boyunca olduğu gibi son demlerinde de doğru yerde durmaya devam etti; yazarımız Yasemin Yaşar’ın isabetle ifade ettiği gibi, o duruş üzere “istikamet şehidi” olarak can emanetini Rabbine teslim etti.

Kadir Gecesine ve bayrama doğru ilerlediğimiz mübarek bir Ramazan gününde.

Ruhu şad, mekânı Cennet olsun. Allah rahmet eylesin. Ailesinin ve camiamızın başı sağ olsun.