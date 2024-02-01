Millet iradesine AKP darbesi

Aday olup seçilmesinde YSK’nın bir sakınca görmediği ve 14 Mayıs’ta aldığı oylarla Hatay’dan milletvekili seçilen, ama buna rağmen bırakılmayıp aylardır içeride tutulmaya devam eden Can Atalay için Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş birbirini takip eden farklı tarihlerde şunları söylemişti:

“Milletvekili listesinde olduğu kayıtlara geçmiştir. Özlük haklarını kullanıyor. Bütün partilerin ittifakıyla, bağımsızlara düşen haklar çerçevesinde insan hakları komisyonu üyesi olarak seçilmiştir. Yargıtay’ın kararı Meclise geldi, ancak Genel Kurula sevk etmedim, AYM kararı ortadadır, Meclis gereğini yerine getirecektir.”

“Türkiye anayasal bir hukuk devletidir. Bütün kurumların görev, yetki, sorumlulukları bellidir. Millî iradenin tecelligâhı olarak TBMM, herhangi bir şekilde başka bir kurum tarafından görevlendirilecek bir yer değildir. TBMM gündemine hâkimdir, kendi gündemi ve öncelikleri içerisinde bu konuda gereğini yapacaktır.”

“İki yargı organı arasındaki bu sürtüşmenin bir de TBMM tarafı olmaması için yazıyı şimdiye kadar Genel Kurula göndermedik. Berberoğlu ve Gergerlioğlu dosyalarındaki durum yaşanmasın diye, AYM’nin bu konuda vereceği kararın beklenmesi gerektiğini düşündüğüm için bunu Mecliste okutmadım”

“Ama meselenin bir şekilde halledilmesi lâzım. Suhuletle çözülmesi en doğru yol. Zaman içerisinde bu uygulamayı ortaya koyarız.”

Bu arada Yargıtay 3. Ceza Dairesinin AYM’nin ikinci ihlal kararına da direnişini sürdürmesiyle konu tekrar alevlenince Meclisteki 8 parti konunun görüşülmesi için olağanüstü toplantı talebinde bulunmuş, ama Kurtulmuş CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın’a ifade ettiği “TBMM’nin bu konuyu çözebileceğine binde bir inansam Meclisi zaten toplantıya ben çağıracağım” gerekçesiyle bu talebi işleme koymamıştı.

Ve gelinen noktada Kurtulmuş’un bütün önceki sözlerini havada bıraktıran bir neticeye ulaşıldı. Kurtulmuş dış geziye çıktı ve onun adına Genel Kurul oturumuna başkanlık eden AKP’li vekili Bekir Bozdağ, her zamanki gibi kendisine verilen görevi yerine getirerek, bütün itiraz ve tepkilere rağmen Atalay hakkındaki Yargıtay kararını okudu. 28 Şubat sürecinin başörtüsü yasağı mağdurlarından biriyken şimdi AKP Grup Başkanvekili olarak tek adam rejiminin ürettiği bilumum hukuksuzlukların avukatı haline gelen Leyla Şahin Usta da "Atalay'ın vekilliğini düşüreceğiz" dedi ve yapılan oylama ile işlem tamamlandı, Atalay'ın vekilliği düşürüldü.

Sonuç: Kurtulmuş’un Erdoğan ve Bahçeli ile görüştükten sonra bütün önceki sözlerine sünger çekip “arazi” olması ve MHP destekli AKP eliyle millet iradesine vurulan yeni bir darbe...

