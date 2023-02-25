Millet İttifakı ve afet yönetimi

Millet İttifakının Ortak Politikalar Metninde afet yönetimiyle ilgili de detaylı taahhütler var. Yapılan son ortak açıklamada “Aynen uygulayacağız” sözü verilen bu taahhütlerden bir kısmını aktaralım:

* Şehircilik ve Afet Yönetimi Bakanlığı kuracak; Afet Yönetimini bu Bakanlık altında yürüteceğiz. Afet Çerçeve Kanunu çıkartarak afetler ile ilgili mevzuatı tüm yönleriyle yeniden düzenleyeceğiz. Afet Yönetimi kurumlarını merkezî ve yerel düzeyde yereli güçlendirerek yeniden yapılandıracağız. * Şehirlerin imar ve deprem eylem planlarını ivedilikle yapacağız. Şehri, arsayı ve toprağı rant unsuru olmaktan çıkaracağız. * AFAD’a kuruluş statüsünü ve itibarını geri kazandıracak, İçişleri Bakanlığı bünyesinden çıkaracak, kural koyucu, yönlendirici, koordine edici, destekleyici ve denetleyici olarak yeniden yapılandıracağız. * Afete müdahale konusunda özel eğitim görmüş ve uzmanlaşmış personel sayısını artırıp özlük haklarını güçlendireceğiz. * Afet riski yüksek olan yerleşim yerlerinde, afete karşı alınacak önlemleri ve afet sonrası müdahale planlamasını yerel yönetimlerle birlikte hazırlayacağız. * Afet Bilgi ve Veri Merkezleri yoluyla afetle mücadele ve afete müdahale süreçlerine dair bilgi kirliliğini önleyerek afete dair tüm bilgileri yurttaşların erişimine açacağız. * Afet bütçesine dair tüm bilgileri, afete dair kamu yatırım ve çalışmalarını, denetimleri izlenebilir ve hesap verebilir kılacağız. * Toplanan afet vergilerinin, afetin zararlarını azaltacak tedbirler ve afet sonrasındaki normale dönüş ile rehabilitasyon çalışmaları için harcanmasını sağlayacağız. * Afet riski tesbitlerini bilimsel objektif verilere göre hazırlanan raporlarla yapacağız. • Fay hattı üzerindeki tüm yerleşim birimlerinde bulunan yapı stokunun risk analizlerini sür’atle tamamlayacağız. İstanbul depremine karşı, risk azaltmayı hedefleyen Hayat İstanbul Projesini başlatacağız. • Deprem ve afet riskinin yüksek olduğu tüm kentlerde güçlendirme ve yeniden inşa projeleri yapacağız. Deprem bölgelerinde deprem raporu olmayan yapıların deprem raporları hazırlanmasını, olası depremlerde ne kadar hasar alabileceğinin simülasyonlarının yapılmasını sağlayacağız.

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