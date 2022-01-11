Millet İttifakı ziyaretleri

Millet İttifakında yer alan dört partinin ve onlarla birlikte parlamenter sisteme dönüş çalışmalarına katılıp, ittifaka da dahil olmaları beklenen iki partinin İzmir il başkanlarına, temsilci ve okurlarımızdan oluşan bir heyetin yaptığı ziyaretler çok olumlu karşılandı.

Heyet üyelerinden Hüseyin Can’ın, bu görüşmelerin arkaplanına ilişkin yazısı, hem istişare, planlama ve hazırlık aşamalarını, hem de ziyaret sonrası intibaları çok iyi anlatıyor.

Bu ziyaretlerin bilhassa iki yönü önemli.

Biri, Türkiye’nin tek adam rejiminden kurtulup parlamenter sisteme dönmesi, bozulan dengeleri demokrasi ve hukuk kuralları içinde tekrar yerli yerine koyması için ortak bir çalışma yürüten partilerin bu çabalarına sivil toplum desteğinin doğrudan iletilmesi.

Ki Yeni Asya bu süreci başından beri çok samimî ve kararlı bir duruşla destekliyor ve teşvik ediyor. Daha ötesinde, böyle bir sürecin başlatılmasında ve geliştirilip bu noktaya getirilmesinde Yeni Asya’nın büyük emeği var.

Buna karşılık, parlamenter sistem için yürütülen ortak çalışmanın, görüşülen il başkanlarından bazılarının gündeminde, henüz istenen ölçüde yer bulamadığı görülüyor.

Oysa parti yönetimleri düzeyindeki mutabakat ve “demokrasi için el ele” ortak çalışma iradesi aynı canlılıkla teşkilâtlara da mal olmalı ki, toplumdaki arayışa cevap verilsin.

Ziyaretlerin ikinci yönü ise kendimizi, yayınlarımızı ve hizmetlerimizi daha önce hiç temasımız olmayan yeni kesimlere tanıtma yolunu açmış olması. Şimdiye kadar bir ölçüde DP ile aşinalığımız olsa bile, o da istenen düzeyde değildi. Bu ziyaretler vesilesiyle, gidilen bütün partilerle temas kurulmuş oldu.

Sıcak ve samimî bir havada geçen sohbetlerde il başkanlarına Bediüzzaman, Risale-i Nur ve Yeni Asya çizgisinde demokrasi, cumhuriyet, din-siyaset ilişkileri gibi temel konulardaki yaklaşım ve görüşlerimiz aktarıldı.

Bediüzzaman Cevap Veriyor, Hastalar Risalesi, Bediüzzaman Said Nursî ve Risale-i Nur, Cemaatler, İslam Demokrasi Laiklik ve Musibetlerin Dili adlı kitaplarımız takdim edildi.

İlçe başkanlarıyla devam eden ve daha da edecek olan bu ziyaretlerin ardından, sendika, dernek, vakıf gibi STK’lara da gidilecek.

İzmirli okurlarımızı tebrik ediyor; bu çalışmanın bütün illerde yapılmasını diliyoruz.