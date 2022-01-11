"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
11 OCAK 2022 SALI - YIL: 52

Millet İttifakı ziyaretleri

Kâzım GÜLEÇYÜZ
11 Ocak 2022, Salı
Millet İttifakında yer alan dört partinin ve onlarla birlikte parlamenter sisteme dönüş çalışmalarına katılıp, ittifaka da dahil olmaları beklenen iki partinin İzmir il başkanlarına, temsilci ve okurlarımızdan oluşan bir heyetin yaptığı ziyaretler çok olumlu karşılandı.

Heyet üyelerinden Hüseyin Can’ın, bu görüşmelerin arkaplanına ilişkin yazısı, hem istişare, planlama ve hazırlık aşamalarını, hem de ziyaret sonrası intibaları çok iyi anlatıyor.

Bu ziyaretlerin bilhassa iki yönü önemli.

Biri, Türkiye’nin tek adam rejiminden kurtulup parlamenter sisteme dönmesi, bozulan dengeleri demokrasi ve hukuk kuralları içinde tekrar yerli yerine koyması için ortak bir çalışma yürüten partilerin bu çabalarına sivil toplum desteğinin doğrudan iletilmesi.

Ki Yeni Asya bu süreci başından beri çok samimî ve kararlı bir duruşla destekliyor ve teşvik ediyor. Daha ötesinde, böyle bir sürecin başlatılmasında ve geliştirilip bu noktaya getirilmesinde Yeni Asya’nın büyük emeği var.

Buna karşılık, parlamenter sistem için yürütülen ortak çalışmanın, görüşülen il başkanlarından bazılarının gündeminde, henüz istenen ölçüde yer bulamadığı görülüyor.

Oysa parti yönetimleri düzeyindeki mutabakat ve “demokrasi için el ele” ortak çalışma iradesi aynı canlılıkla teşkilâtlara da mal olmalı ki, toplumdaki arayışa cevap verilsin.

Ziyaretlerin ikinci yönü ise kendimizi, yayınlarımızı ve hizmetlerimizi daha önce hiç temasımız olmayan yeni kesimlere tanıtma yolunu açmış olması. Şimdiye kadar bir ölçüde DP ile aşinalığımız olsa bile, o da istenen düzeyde değildi. Bu ziyaretler vesilesiyle, gidilen bütün partilerle temas kurulmuş oldu.

Sıcak ve samimî bir havada geçen sohbetlerde il başkanlarına Bediüzzaman, Risale-i Nur ve Yeni Asya çizgisinde demokrasi, cumhuriyet, din-siyaset ilişkileri gibi temel konulardaki yaklaşım ve görüşlerimiz aktarıldı.

Bediüzzaman Cevap Veriyor, Hastalar Risalesi, Bediüzzaman Said Nursî ve Risale-i Nur, Cemaatler, İslam Demokrasi Laiklik ve Musibetlerin Dili adlı kitaplarımız takdim edildi.

İlçe başkanlarıyla devam eden ve daha da edecek olan bu ziyaretlerin ardından, sendika, dernek, vakıf gibi STK’lara da gidilecek.

İzmirli okurlarımızı tebrik ediyor; bu çalışmanın bütün illerde yapılmasını diliyoruz.

Okunma Sayısı: 62
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Kredi faizleri düşmüyor

    2022 belirsizliklerle başladı

    2021 tarımın önemini gösterdi

    50 ilde e-İmza uygulamasının kimliklere yüklenmesine başlandı

    Türkiye'de salgın gündemiyle son 24 saat

    Macron, sokaktaki polis sayısını ikiye katlamak istiyor

    Euro Bölgesi'nde işsizlik azaldı

    AB, nükleer santrallere 500 milyar euroluk yatırım öngörüyor

    ABD-Rusya arasındaki güvenlik görüşmeleri başladı

    İllere göre haftalık vaka sayıları açıklandı

    TÜİK, işsizlik rakamlarını açıkladı

    Dolar kurunda son durum ne?

    Kazakistan’daki olaylarda 8 bine yakın kişi gözaltına alındı

    Hukukta gerekli adımlar atılsın ekonomik problemler çözülür

    Özgür basın ağır baskı altında

    Hâkim ve savcı tartışması bitmiyor

    Çaykur Rizespor - Beşiktaş maçı beraberlikle sonuçlandı

    CHS, OHAL’de dayatıldı

    Bu hukuksuzluklarla mı?

    Almatı kıyamet filmlerinden çıkmış gibi

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Millet İttifakı ziyaretleri
    Ali FERŞADOĞLU

    Risale-i Nur ders kitabı olmalı
    M. Latif SALİHOĞLU

    Kakaonun başkenti çikolataya hasret
    Cevher İLHAN

    Siyasî muhaliflerini “din dışı” göstermek
    Osman ZENGİN

    Molla Fethullah, Şeyh Bahid ve Bediüzzaman
    Ahmet BATTAL

    Bir sürü milletvekili…
    Muhammet ÖRTLEK

    Kazakistan’da CSTO ve Rusya
    Orhan GÜLER

    “Tesettürün ‘ne olmadığı’nı da bilmeye ihtiyacımız var!”
    Faruk ÇAKIR

    Gazeteci için her gün bayram
    Aytekin COŞKUN

    Kazakistan’da neler oluyor? (2)

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2022, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.