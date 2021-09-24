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24 EYLÜL 2021 CUMA - YIL: 52

Millet İttifakının tarihî sorumluluğu

Kâzım GÜLEÇYÜZ
24 Eylül 2021, Cuma
Millet İttifakına dahil partiler olarak CHP, İyİ Parti, DP ve SP’den hukukçuların, DEVA ve Gelecek Partilerinin de katılımıyla bir araya gelmeleri önemli ve olumlu bir gelişme.

Konu parlamenter sisteme dönüş ve bunun için anayasada yapılması gereken değişiklikler. İttifaka dahil bazı partilerin bu hususta yaptıkları ve kamuoyuna deklare ettikleri çalışmalar var. Görünen o ki, bunların birleştirilerek müşterek bir projeye dönüştürülmesi aşamasına geliniyor. Hayli gecikmeli de olsa.

Daha önce Meral Akşener’in ve son olarak Ali Babacan’ın söylediği gibi, bu projenin uygulanma süreci ve takvimi de çok önemli.

O da netleştirilerek topluma duyurulmalı.

Hukukçular buluşmasından sonra yapılması gereken, gerek muhteva, gerekse uygulama prosedürü açısından son şeklini alıp mutabakata bağlanacak projenin liderler tarafından ortak bir toplantıyla açıklanması.

Ne zamandır ifade ettiğimiz gibi, muhalefet liderlerinin hep birlikte aynı masada buluşarak ortak bir fotoğraf vermeleri ülkedeki siyasî atmosferi bir anda olumluya çevirir.

Bu adım atılır ve ardından ortak mitinglere de geçilebilirse, böyle bir hamle gidişatın rengini ve istikametini tamamen değiştirir.

Tek adam rejiminin her alanda çok büyük sıkıntılara sürüklediği kitlelere moral verir.

İktidar blokundan kopan, ama güvenilir bir adres arayışı içinde bekleme pozisyonu alan kararsız seçmenlerin tercihini büyük ölçüde Millet İttifakına yönlendirir; anketlerde “Hiçbiri, oy kullanmayacağım” şıkkını işaretleyenlerin de en azından bir kısmını kazandırır.

Burada bir kez daha ifade edelim:

İttifaka dahil olan ve olacak partiler kendi kimlik ve çizgilerini terk edecek değiller. Her biri kendi felsefesi, programı, hedefleri ve kadrolarıyla yola devam edecek. Ama bu farklılıklarını koruyarak, Türkiye’yi halihazırda hapsedildiği tek adam rejiminden kurtarmak için güçbirliği yapacaklar. İşin esası bu.

Ortak hedefler: Kuvvetler ayrılığı, güçlü bir parlamento, hukukun üstünlüğünü tesis, yargı bağımsızlığı ve tarafsızlığı, şeffaf ve denetime açık bir yönetim, bağımsız ve özgür medya, hür üniversite, herkes için adalet, insan hakları, düşünce ve ifade özgürlüğü...

Türkiye’nin birinci önceliği bunlar.

Güçbirliği bunlar için şart. Bir an önce...

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