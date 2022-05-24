Muhabbet ve şûrâ

Üstad Bediüzzaman’ın 2. Meşrutiyet döneminden itibaren meşverete yaptığı kuvvetli vurguları biliyoruz.

Üç temel esasından birini “meşveret” olarak tarif ettiği meşrutiyeti bu cihetiyle Kur’an’daki şûrâ ayetlerinin tecellîsi olarak nitelemesi bunun örneklerinden sadece biri.

Risale-i Nur hizmeti yeni talebelerin iştirakiyle gelişip daire genişledikçe hizmet gündemlerini meşveretlere havale ederek “Karar şahs-ı manevînindir, benim de bir reyim var” ifadesini lâhikalarında kayda geçirmesi de.

Üstadın vefatından sonra bu mana talebeleri tarafından devam ettirilmiş ve bu noktada bilhassa Zübeyir Ağabeyin çok büyük emekleri olmuş. Diğer temayüz etmiş Nur Talebelerinin de katılımı ve katkısıyla, meşveretler sistemleştirilerek muhkem hale getirilmiş.

“Asya’nın bahtının miftahı meşveret ve şûrâdır” şiarıyla yola çıkan Yeni Asya da bu sistemle yoluna devam edip bugüne gelmiş.

Zübeyir Ağabeyin yine meşveretle tevdi ettiği vazifeyi şahs-ı manevî ile beraber büyük bir dirayet ve liyakatle ifa eden Kutlular Ağabey de bu çerçevede hizmetini yapmış.

Onunla birlikte daha birçok hizmet kahramanının bu manalara çok önemli katkıları olmuş. Ve 53 yıl boyunca maruz kalınan ağır baskılar, hukuksuz tazyikler, zorlu engeller, bu meşveretlerde tecellî ve tezahür eden kuvvetli tesanüdle bertaraf edilip aşılmış.

Bütün bu zorluklar içerisinde geliştirilen hizmet hamleleri de böyle gerçekleştirilmiş.

Risale-i Nur’un medyadaki dili olan gazetemiz ve yayınlarımızla ortaya konulan bu hizmetlerle, dönem dönem memleketin ufkunu karartan kasvetli bulutlar da dağıtılmış.

Yeni Asya’nın iman-hürriyet-adalet eksenindeki kararlı duruşu ve mücadelesiyle nice imanlı ve hür vicdanlı nesiller yetişmiş; inkârcı cereyanların amansız taarruzları püskürtülüp boşa çıkarılmış; dessas fitne tuzakları bozulmuş; hukuk ve adalete dayalı sağlıklı ve güçlü bir demokrasiyi inşa etmenin ve darbelerle meydana getirilen çok yönlü ve çok boyutlu derin tahribatı tamir etmenin yolu açılmış.

Hafta sonunda yapılan 2022 bahar dönemi temsilciler toplantımız bu manaların bir defa daha tasdik ve teyid edilerek fiilen yaşandığı verimli bir buluşmaya vesile oldu.

“Muhabbet devam etsin, şûrâ kuvvet bulsun” çağrısına yine lebbeyk diyen bir şuurla.