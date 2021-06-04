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4 HAZİRAN 2021 CUMA - YIL: 52

Muhalefet ve erken seçim

Kâzım GÜLEÇYÜZ
04 Haziran 2021, Cuma
Türkiye’nin içinden geçtiği zorlu süreçte tek adam rejiminin azdırdığı sorunlar birikir ve yığılırken, bu gidişatı durdurup tersine çevirmenin demokrasi içindeki tek çaresinin erken seçim olduğunu sürekli vurguluyoruz.

Muhalefette özellikle CHP ve ardından İYİ Parti de bu yönde verdikleri mesajları giderek güçlenen tonda tekrarlamaya başladılar.

HDP de aynı şekilde. Ama onun özel durumundan kaynaklanan handikapları, mesajlarının kendi seçmen tabanı dışındaki kitlelere ulaşmasına ve mâkes bulmasına engel oluyor.

İktidar medyasının farklı seslere sansür koyan genel tavrı burada da ciddî bir sorun.

Ama erken seçim talebinin eleştiri, tepki ve istihza yüklü yorumlarla da olsa havuz medyasında gündeme gelmesi bile önemli.

Öncesinde seçimin lâfı dahi edilmiyordu.

Peki, bu süreçte diğer muhalefet partilerinin tavrı ne, onlar seçim için ne yapıyorlar?

Gördüğümüz kadarıyla hiçbir şey.

AKP’den ayrılan kadroların kurduğu yeni partiler teşkilâtlanmalarını tamamlamak ve sistemlerini oturtmak için zamana ihtiyaç duyuyor olabilirler ve eğer böyle ise seçime asılmamaları belki “normal” karşılanabilir.

Ama erken seçimi öncelikli gündemlerine alıp sıkı takipçisi olurlarsa, bu, söz konusu süreci kendileri açısından daha sür’atli ve verimli değerlendirmelerini sağlayacak sürükleyici bir hareket ve motivasyon kaynağı da olabilir.

Burada Millet İttifakı’nın iki diğer bileşeni olan DP ve SP’ye tekrar seslenerek, seçim kararını iktidarın irade ve inisiyatifine bırakmanın doğru olmadığı kanaatimizi bir defa daha iletmek istiyoruz. Bu iki partiye çağrımız, ittifak ortakları olan CHP ve İYİ Parti ile erken seçim talebinde de aynı dili kullanmaları.

SP lideri Karamollaoğlu’nun “Karşı karşıya kaldığımız bu tıkanıklık ve tükenmişliği gidermenin tek yolu, kurulacak seçim sandıkları olacak” şeklindeki son beyanının, partinin bu konudaki tutukluğunu aştığının işareti olmasını ve kuvvetlenerek devamını diliyoruz.

DP’den de, merhum Demirel’in böyle hallerdeki dinamik, ısrarlı ve takipçi tavrını örnek alan bir kararlılık sergilemesini bekliyoruz.

Ve bütün muhalefet partilerine çağrımız:

Milletin önüne birlikte çıkarak adalet ve demokrasi eksenli bir dayanışma mesajıyla ortak bir fotoğraf verme işini daha fazla geciktirmeyin.

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