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8 MART 2023 ÇARŞAMBA - YIL: 54

Ortak akıl ve istişarenin zaferi

Kâzım GÜLEÇYÜZ
08 Mart 2023, Çarşamba
Millet İttifakının başından beri ortak akıl ve istişareyle güçlenen bir dikkat ve itina ile yaptığı çalışmaların son dönemecinde patlak veren beklenmedik kriz, yine ortak akıl ve istişareyle ve mükemmel bir kriz yönetimiyle çözülüp tatlıya bağlanırken, İttifakı daha da kuvvetlendirdi.

Bu krizin hangi tesir ve saiklerle çıkarıldığı hususunda konuşulan bazı şeyler var ve zaman içinde bunlar daha net ortaya çıkar.

Şu aşamada önemli olan, krizin aşılması.

Bunda özellikle İyi Parti seçmen tabanının, teşkilatının ve milletvekillerinin tavrı çok etkili oldu. Parti camiası Millet İttifakından ayrılma eğilimine onay vermedi ve karşı çıktı.

Bu, İyi Parti’de demokrat mayanın artık tuttuğunu ve bu eksendeki yaklaşımın ağır bastığını gösteriyor ki, son derece önemli.

Krizin büyümeden ve bir kopmaya meydan vermeden çözülmesinde, dediğimiz gibi Millet İttifakı ortaklarının yapıcı tavrının da çok büyük rolü oldu. Böylece İttifak kriz çözme kapasitesini de şimdiden gösterdi.

Bunun sırrı her hal ve şartta ortak aklın, istişarenin, uzlaşmanın, yapıcı tavır ve söylemden asla vazgeçmeme prensibinin esas alınıp, bu ilkelerin hassasiyetle uygulanması.

Sonuçta hem kriz aşıldı, hem de İttifak aylardır beklenen “aday açıklama” adımını güçlü bir hamleye dönüştürerek atmış oldu.

Açıklanan model, İttifakın temel mantığıyla uyumlu bir şekilde, diğer genel başkanların, Cumhurbaşkanını yardımcıları statüsüyle çevreledikleri dengeli bir tasarımı yansıtıyor.

Bu model de hazırlık sürecinde olduğu gibi yine her aşamada ve her temel konuda ortak akıl, istişare ve uzlaşma ile işleyecek.

Öngörülen sisteme geçiş için gerekli anayasa ve yasa değişiklikleri, milletvekili seçiminde ortaya çıkacak TBMM yapısının mümkün kıldığı en kısa zamanda sonuçlandırılacak.

O zaman, güçlendirilmiş parlamenter sistemden ve demokratik hukuk devletinden yana olan seçmenler olarak bize düşen, hem cumhurbaşkanı, hem milletvekili seçimlerinde oylarımızı ona göre vermek olacak.

Demokrasi, adalet, parlamenter sistem taahhüdüyle oy isteyen cumhurbaşkanı adayı ve Millet İttifakı açık arayla seçimi kazanmalı ki, bu değişim en kısa zamanda başarılsın.

Berat Gecesi atılan tarihî adımın buna vesile olması dileğiyle “Hayırlı olsun” diyoruz.

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