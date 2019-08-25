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25 AĞUSTOS 2019 PAZAR - YIL: 50

Polat ve Nutku’ya rahmet

Kâzım GÜLEÇYÜZ
25 Ağustos 2019, Pazar
21 Şubat 1970’te yayın hayatına atılan Yeni Asya’nın 50. hizmet yılını yarıladığımız bir noktada, gazetemiz çıkmaya başladıktan altı ay sonra müessif bir trafik kazasında manevî şehit olarak berzaha göçen ilk Genel Yayın Yönetmenimiz Nezihi Mustafa Polat’ın vefat yıldönümünü de idrak ettik.

Erzurum’da babasının çıkardığı yerel gazetede çalışarak başladığı meslek ve hizmet hayatında “çekirdekten yetişme” bir gazeteci olarak İstanbul’a davet edilip, İttihad ve Yeni Asya’nın kuruluşunda aktif görevler üstlenen Polat, her dönemde bu hizmete talip olacak nesiller için güzel bir örnek ve “rol modeli.”

7/24 sistemiyle kendisini vakfettiği neşriyat hizmetinde gazetenin genel muhtevasını şekillendirirken, kendi yazısının dışında diğer yazılarla da yakından ilgilenen, editörlüğünü yapıp yayına hazır hale getiren, gerekiyorsa yeniden yazan, yazarlarla bire bir muhatap olan, ünvan ve titri olan dost kalemlerden yazı talep edip onları Yeni Asya yazı ailesine kazandıran, keşfettiği genç kabiliyetlerle de meşgul olan bir yönetmen.

Vefat ettiği trafik kazası da, yazısını almak için gittiği bir yazardan dönerken olmuş...

Polat’ın o günlerde gazetemize kazandırdığı yeteneklerden biri olan ve “Genç Kızlarla Başbaşa” kitabının yazarı Mümine Güneş, günümüzde katkılarını daha ziyade Bizim Aile dergimizdeki yazılarıyla devam ettiriyor.

Polat, İttihad ve Yeni Asya’nın manevî mimarı Zübeyir Gündüzalp’in rehberliğinde bu hizmeti omuzlayan genç ve idealist kadronun öncü isimlerinden biri olarak 29 yaşında şehit olduğunda, o kısacık ömrüne uzun yıllarda yapılabilecek hizmetleri sığdırmıştı.

Aynı kadrodan, sağlık köşesindeki yazılarıyla gazetemize katkı veren Dr. Sadullah Nutku da Polat’tan iki sene sonra aynı gün yine müessif bir trafik kazasında rahmete kavuşmuştu.

Aynı zamanda son şahitlerden olan “bahtiyar doktor” Nutku bu yazılarında konuları işler ve okuyucu suallerini cevaplarken mutlaka Hastalar Risalesi’ndekiler başta olmak üzere asıl reçete ve ilaç olan iman hakikatlerinden konuya uygun mesajlar veriyordu.

Gündüzalp’i de, Polat’ı da, Nutku’yu da, o kadroda yer alanlardan rahmetli olan diğer isimleri de bir kez daha dualarla anıyoruz.

Allah, hepimizi Cennetinde buluştursun.

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