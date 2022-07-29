Seçime daha sıkı sarılmak şart

6’lı masa liderlerinin 3 Temmuz buluşmasında verilen en önemli mesajlardan biri, ilk kez hep birlikte erken seçim ve “bir an önce sandık” çağrısı yapmalarıydı.

Ortak açıklamadaki ifadesiyle:

“Sorunları aşabilmenin yolu, siyasî iktidar ve ortaklarının tüm gündem değiştirme çabalarıyla yıpratmaya çalıştıkları Cumhuriyet değerlerimize ve demokratik hukuk devleti ilkelerine sımsıkı sarılarak millî egemenliğimizi esas alan ‘Güçlendirilmiş Parlamenter Sistemi’ yine milletimizin teveccühü ile hayata geçirmek üzere, seçim sandığının bir an evvel milletimizin önüne getirilmesidir.”

Bu buluşma ve açıklamadan bir gün önce Gelecek Partisi de “Geçim için seçim” parolasıyla seçim için imza kampanyası başlattı.

İlk imzayı atan Davutoğlu şöyle dedi:

“Bir ülkede o ülkeyi yönetenler halkın vicdanından kopmuşsa, halkın dertlerini anlamaktan uzak kalmışlarsa, tek yol vardır; hemen seçim, erken seçim, bir an önce seçim.

“Bu imza kampanyasını sürdürecek ve yüz binlerce, milyonlarca imzayla erken seçimin, hemen seçimin fitilini ateşleyeceğiz. Milletin olduğu yere sandık gelecek inşallah. Sandıktan kaçış yok. Sandık bugün Türkiye’nin en kritik seçimi için milletin huzuruna gelecek.”

Geç de olsa takdire şayan bir hamle.

Ama bu hamle 6 partinin hep beraber sahiplendiği bir kampanya olarak düzenlenseydi çok daha kuvvetli ve tesirli olurdu.

Defaatle ifade etmeye çalıştığımız gibi, ülkenin tek adam rejimiyle içine sürüklendiği girdabı aşmak, münferit çabalarla mümkün değil. Güçlerin birleştirilmesi kaçınılmaz.

Onun için, imza kampanyası da ortaklaşa yapılmalı; erken seçimi zorlamaya ve bu talebin arkasındaki halk desteğini kuvvetlendirmeye yönelik diğer bütün girişimler de.

Ki, bunların başında, yine defaatle çağrı yaptığımız üzere, ortak mitingler geliyor.

Partilerin ayrı ayrı yaptıkları mitingler, liderlerle milletvekillerinin illeri ziyaret edip esnaf, çiftçi, emekli ve ev hanımlarıyla görüşmeleri elbette ki faydalı, ama yetmiyor.

Daha fazla ses getirecek, kamuoyu oluşturacak, gündem belirleyecek çıkışlar lâzım.

Bu da ancak ortaklaşa planlanıp organize edilmek suretiyle güçleri birleştirerek gerçekleştirilecek etkinlikler şeklinde olabilir.

Bir elin nesi var, çok elin çok sesi var...