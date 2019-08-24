Yeni yönetim sisteminde TBMM’nin fonksiyonu ve performansı üzerine tartışmalar düşük profilde de olsa devam ettiği günlerde, Yeni Şafak’ta “Başkanlık sisteminde Meclis sıkı çalıştı” başlıklı bir haber yayınlandı.

Habere göre bu yasama döneminde Meclis Başkanlığına verilen kanun tekliflerinin sayısı 3 katın üzerinde artışla 2081’e çıkmış.

Geçen dönemdeki sayı 651’de kalmış.

Peki, tekliflerin kaçı kanunlaşmış?

2081 tekliften sadece 42’si. Peki, diğerleri?

Aynı haberde Meclis Başkanlığına 16.352 yazılı soru önergesi sunulduğu bilgisi de var.

Ama kaçı cevaplanmış; belirtilmiyor.

Bu bilgi bizim daha önce çıkan bir yazımızda şöyle yer almıştı: “Bu dönemde TBMM Başkanlığına sunulan 14.408 yazılı soru önergesinin yalnızca 821’i süresinde cevaplandı ve oran yüzde 5.69’a geriledi.” (20.7.19)

Yeni Şafak’ın haberindeki fark, önerge sayısının yaklaşık 2000 daha artmış olması.

Cevaplarda artış var mı, bilmiyoruz.

Aynı gazetenin haberinde yer verilen bir başka bilgi de, Mecliste grubu bulunan siyasî partiler tarafından 1739 araştırma önergesinin verilmiş olduğu. Ama bunların kaçının kabul edildiği yine belirtilmiyor. (29.7.19)

Bu konuyu da “Meclis araştırmaları da engellenince...” yazımızda işlemiştik. (23.7.19)

İşte böyle bir haber bütün eksikleriyle birlikte “Meclis sıkı çalıştı” başlığıyla veriliyor.

Gelen 2081 kanun teklifinin 2039’unu kadük bırakan, yazılı soru önergelerinin ezici çoğunluğunun cevapsız kaldığı, araştırma önergelerinin de yine çok büyük ekseriyetinin iktidar oylarıyla reddedildiği bir Meclis...

“Sıkı çalışan” Meclis bu mu?!!

Çıkan az sayıdaki kanunun gerek içerik, gerek yasa tekniği açısından “kalite”si de başlı başına üzerinde durulması gereken ayrı bir bahis. Hele torba kanunlara bakılınca...

AKP icadı olan ve birbiriyle ilgisiz çok sayıda maddenin aynı heybeye sıkıştırıldığı, komisyonlarda da, Genel Kurulda da yeterince görülüşüp tartışılmadan ve olgunlaştırılmadan çıkarılan torba kanunlar için defalarca “Bu son, bir daha olmayacak” denilmiş olmasına rağmen, bu söz de yerine getirilmedi.

Tablo meydanda.

Ayinesi iştir Meclisin, lâfa bakılmaz.

Başka söze hâcet var mı?