"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
10 EKİM 2019 PERŞEMBE - YIL: 50

Suriye’de iç savaş körüklenmeseydi bunlar olur muydu?

Kâzım GÜLEÇYÜZ
10 Ekim 2019, Perşembe
Suriye iç savaşı 8.5 yıl önce başlamadan, IŞİD diye bir örgütün de esamesi okunmuyordu, 11 Eylül 2001 saldırılarından sonra sahneye sürülüp Usame bin Ladin’in öldürüldüğünün açıklanmasını takiben adı telâffuz edilmez hale gelen el Kaide’nin türevleri olarak nitelenen diğer silahlı örgütlerin de.

Aynı şekilde, PKK’nın Suriye kolu olarak tanımlanan PYD-YPG’den de söz edilmiyordu.

Ne zaman ki, Risale-i Nur Enstitüsünce organize edilen “100. yılında Hutbe-i Şamiye” konulu kongre için 2011-Mart’ının son haftasında Şam’a gittiğimizde ilk işaretleri beliren iç savaş patlak verdi ve hızla alevlendirilip büyütüldü; yüzlerce silahlı örgüt peydahlanıverdi.

Şam rejimini devirme hedefiyle silaha sarılan bu örgütlerin kimler tarafından kullanılıp yönlendirildiği hâlâ belirsizliğini koruyor.

Bunların içinde en fazla öne çıkarılıp meşhur edilenler, bir ara dehşet verici kafa kesme seanslarıyla gündeme gelen IŞİD ve ona karşı mücadele gerekçesiyle ABD tarafından desteklenmeye devam edilen PYD-YPG...

Bunlar ve diğerleri iç savaşın ürünleri.

Peki, Suriye bu iç savaşa nasıl sürüklendi?

İlk kıvılcımı Tunus’ta yakılıp Libya, Mısır, Yemen gibi ülkelere sıçrayan ve bu ülkelerdeki miadını doldurmuş diktatörlerin sonunu getirirken bazılarında “sıfır kilometre” yenilerini ikame edip diğerlerini de derin bir kargaşaya sürükleyen “Arap baharı”nı buraya da taşıma hesaplarıyla süreç başlatıldı.

Türkiye’yi yönetenler de maalesef bu senaryoda sahne aldılar. Daha evvel çok iyi ilişkiler kurup hızla geliştirdikleri ilişkileri âni bir manevra ile tahrip edip, “Esad’ı devirme” hedefiyle silahlı muhalefete aktif destek verdiler.

Sonraki süreçte, büyümesine bu şekilde katkıda bulunduğu iç savaş bataklığında türeyen bu örgütler Türkiye’nin de başına belâ oldu.

Keza “Esad’ı devirsin” diye ısrarla çağırdığı ABD’nin bu davete “IŞİD’le mücadele” gerekçeli olarak cevap vermesi ve yine aynı gerekçeyle PYD-YPG’ye yoğun destek vermesi, Türkiye’yi bir başka tehditle daha karşı karşıya getirdi.

Gelinen nokta, bu sebeplerin doğurduğu bir sonuç. O sebepleri sorgulamadan yapılacak değerlendirmeler ve hele iç kamuoyuna yönelik hamasî söylemler eşliğinde, ilgili zeminlerde tartışılmadan atılacak adımlar, ülkeyi yeni badirelere sürükleyebilir. Dikkat!

Okunma Sayısı: 235
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Trump değişken açıklamalarına devam ediyor

    'Barış Pınarı Harekatı' ile ilgili bir açıklama da BM'den

    Avrupa Birliği'nden 'Barış Pınarı Harekatı' açıklaması

    MSB: Fırat'ın doğusuna kara harekatı başladı

    'Allah, Mehmetçiğimizin ayağına taş değdirmesin'

    Barış Pınarı Harekatı Koordinasyon Toplantısı yapıldı

    Fırat'ın doğusunda 30 kilometre derinliğe girdiler

    Kılıçdaroğlu, Akşener ve Karamollaoğlu'ndan Barış Pınarı'na ilişkin açıklama

    NATO'dan Barış Pınarı Harekatı değerlendirmesi

    Milli Savunma Bakanlığı NATO'yu bilgilendirdi

    Tel Abyad'daki terör noktaları ateş altına alınıyor

    Çavuşoğlu: Harekatımız uluslararası hukuk kararları gereğince icra ediliyor

    Barış Pınarı Harekatı başladı

    'Kitle imha silahları için Ortadoğu'da savaşa girdik ama silahlar yoktu'

    İstanbul'daki 6 okulda tahliye işlemleri devam ediyor

    Dünyanın en rekabetçi ekonomisi belli oldu: Türkiye kaçıncı sırada yer aldı?

    'Klasik dolandırıcılık yöntemlerinden çok daha inandırıcı ve tehlikeli'

    'Bu bir hataydı, bu hatadan dolayı kullanıcılarımızdan özür dileriz'

    Fırat'ın doğusuna yönelik olası harekat ile ilgili Akar'dan açıklama

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Suriye’de iç savaş körüklenmeseydi bunlar olur muydu?
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Süleyman KÖSMENE

    Bediüzzaman’dan, haramdan koruyan reçeteler
    M. Latif SALİHOĞLU

    Kan dökülmemesini diliyoruz
    Faruk ÇAKIR

    Hamasetten uzak dur
    Risale-i Nur'dan

    Takvada, ihlâsta, sadâkatte çalışmak gerektir
    Ali Rıza AYDIN

    Her baharın bir güzü vardır
    Ali FERŞADOĞLU

    Mana-i harfîyle bakmak ne demektir?
    Abdurrahman AYDIN

    Perdelerin ardındaki sonsuz güzellik: Cemâl-i İlâhî - 2
    Mustafa ÖZBEK

    Risale-i Nur’la mübareze etmeyiniz

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2019, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.