Tek adam rejimiyle hızlanan tükeniş

Metropoll Araştırma’nın son anketine göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın görev yapma tarzını onaylayanlar yüzde 40’ın altına inerken, onaylamayanların oranı yüzde 51.5 seviyesine yükselmiş.

Bu sonuç, tek adam rejiminde partili cumhurbaşkanının uygulama ve söylemleri ile ortaya çıkan tablonun toplumca benimsenmediğini ve kabullenilmediğini gösteriyor.

Milletin birliğini temsil makamından sâdır olan partizanca tavırlar, ayrıştırıcı, dışlayıcı ve kutuplaştırıcı söylemler halkı rahatsız ediyor.

Çok parlak vaadlerle sunulan tek adam rejiminin uygulamada ülkeyi her alanda derin kriz ve sıkıntılara sürüklemesi de yoğun bir itiraz ve tepki birikimini beraberinde getiriyor.

Bu hal, Erdoğan’ın birilerince o çok güvenilen ve adeta sihirli değnek gözüyle bakılan karizma ve popülaritesini eritiyor, aşındırıyor.

AKP’nin sıkıntıya girip inişe geçtiği dönemlerde Erdoğan’ın sahaya inip durumu tersine çevirdiğinden dem vuranların artık bunu savunmalarının hayli zorlaştığı bir noktadayız.

Çünkü herşeyin kendisine bağlanmış göründüğü tek adam rejimiyle birlikte, bütün olumsuzlukların faturası bizzat ona çıkarılıyor.

15 Temmuz sonrası, en yakın yol arkadaşlarını dışlayıp tasfiye ederken, yanlış ortaklarla yola devam etmeyi tercih etmek suretiyle, bu noktaya gelişini kendi elleriyle hazırladı.

Kurulan dayatma ittifakıyla, hak ve hürriyetleri alabildiğine kısıtlayıp görülmemiş hak ihlallerine ve inanılmaz mağduriyetlere yol açan OHAL rejimiyle milyonlarca insanın canı yakılırken, etrafı, gerçekte kuyusunu kazan kadrolarla kuşatıldıkça toplumdan ve gerçeklerden koptu, tecrit oldu ve yalnızlaştı.

Halk desteğindeki hızlı erimeyi durdurmak ve tersine çevirmek için yapılan atraksiyonlardan da sonuç çıkmadı. Muhalefet partilerini gerek kendi içlerinde, gerekse yekdiğerlerine karşı birbirine düşürme girişimleri başarılı olamadı. Meselâ SP’ye çengel atma girişimi de.

Asiltürk’ü kullanarak bu partiyi yanına çekme teşebbüsü, parti yönetiminin ve tabanının sağlam duruşuyla geri tepti, akim kaldı.

Düne kadar “ihanet”le suçlanan Abdullah Gül’e yeniden elçi gönderilip birtakım tekliflerde bulunulduğu yönündeki haberler, yaşanan halet-i ruhiyeyi ele veren en son örnek.

Belli ki, telâş fena halde bacayı sarmış.

Ama artık ne yapsalar boşuna...