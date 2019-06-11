Yargı reformu (!) ve YSK skandalları

Bayram öncesinde ve sonraki günlerde öne çıkan iki önemli gündem maddesinden biri, 30 Mayıs’ta Erdoğan’ın açıkladığı “Yargı reformu strateji belgesi” idi.

Geçen güzden beri sözü edilip sene başında açıklanacağı belirtilen, ama beş ay daha sarkan belge “Dağ fare doğurdu” yorumlarına konu oldu.

Çünkü ceza hukukunun duayen ismi Prof. Dr. İzzet Özgenç’in de vurguladığı gibi, belgede yer verilen hususlar zaten mevzuatta mevcut olan düzenlemeler. Sorun uygulamadaki vahim yanlışlardan kaynaklanıyor.

Meselâ belgede müjde gibi sunulan “Tutuksuz yargılama asıl, tutuklama istisna olacak” kuralı kanunda zaten var, ama içinden geçtiğimiz süreçte gereğine uyulmuyor.

Nitekim Adalet Bakanı da problemlerin uygulayıcılardan kaynaklandığını itiraf etti.

Belge vesilesiyle gündeme gelen bir konu da ne zamandır devam eden, duyarlı vicdanları sızlatan, ama ısrarlı uyarı ve çağrılara rağmen bir türlü çözüm bulun(a)mayan bebekli annelerin durumu oldu. Ve onlar için “ev hapsi” gibi formüller konuşulmaya başlandı.

Bakalım, gereği yapılacak mı ve yapılacaksa ne zaman, nasıl? Yeniden gündeme gelen afla mı veya ceza indirimiyle mi, göreceğiz.

Umarız, bunca zamandır yükselen feryatlara rağmen ziyadesiyle uzatılan ve dayanılmaz mağduriyetlere sebep olan bu vicdansız uygulamalara artık bir nokta konulur.

Diğer bütün mağduriyetlerle birlikte...

Gündemde öne çıkan diğer konu, YSK’nın 23 Haziran İstanbul seçiminde, 31 Mart için “en önemli iptal gerekçesi” olarak gösterdiği sandık görevlileri hakkında verdiği “Onlarla devam” kararı oldu. İptal gerekçesini tümüyle iptal eden bu karar, haliyle yoğun eleştiri aldı ve “Yeni bir skandal” olarak yorumlandı.

Hem o görevlilerin “kamu çalışanı” olmadığını öne sürerek 31 Mart seçimini iptal edeceksiniz, hem de 23 Haziran seçimini yine onlarla yapacaksınız. Bu nasıl bir tutarlılık!

Tepkiler üzerine YSK söz konusu sandık görevlilerinin başka bölgelere kaydırıldığını açıklamak mecburiyetinde kaldı, ama 31 Mart sonrasında peş peşe imza attığı skandal kararlarla kendi itibarına da, seçimlerin güvenilirliğine de büyük zarar vermiş oldu.

Dileğimiz, 23 Haziran’da çıkacak sonucun bu gidişata fren koymanın yolunu açması.