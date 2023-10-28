"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
28 EKİM 2023 CUMARTESİ - YIL: 54

Yargıdaki kirlenme hukukla temizlenir

Kâzım GÜLEÇYÜZ
28 Ekim 2023, Cumartesi
“Bugün dibine kadar rüşvete ve yolsuzluğa bulaşmış olmasına rağmen arkası güçlü diye üzerine gidilemeyen ve yüksek yargı koltuğunda oturan yargıçlar; ‘Mafya liderlerini cezaevinden tahliye etmezsen seni düz hâkim yaparız’ diyerek tehdit edilen, ‘Ama talimatlarımıza uyarsan da yüksek yargıç yaparız’ diyerek terfi ettirilen hâkimler biliyorum.”‘

DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Yeneroğlu’nun adlî yıl açılışı vesilesiyle yaptığı değerlendirmedeki bu sözleri üzerine “Kim bu hâkimler?” diye sormuştuk.

Aradan çok geçmedi; yakalanan bir suç örgütünün başıyla bir Yargıtay üyesi arasındaki bağlantı ve ilişkilere dair iddialar gündeme geldi. Bir TV programına çıkarak kendisini savunmaya çalışan bu Yargıtay üyesine de, bu iddialar karşısında sessiz kalan Yargıtay Başkanına da istifa çağrısı yapan hukukçular oldu. Ama kimse istifini bozmadı.

Derken, İstanbul Anadolu Adliyesi Başsavcısının HSK’ya yazdığı dilekçedeki son derece vahim iddialarla gündem sarsıldı:

* Meslektaş sohbetlerinden Anadolu Adliyesinde para karşılığı sulh ceza hâkimliklerinde erişimin engellenmesine dair kararlar verildiği, usulsüz tahliyeler yapıldığı duyumları alındı.

* Tahliye kararlarına savcılık itirazlarının gideceği mahkemelerin ayarlandığı, parası olanın cezaevinden kurtarıldığı konuşuluyor.

* Bu işte menfaat temin eden hâkimlerin tesbit edilip HTS kayıtları, banka kayıtları, mal varlığı araştırılması ve sosyal yaşantılarının hâkim-savcı mesleğiyle bağdaşır olup olmadığının tetkikine ihtiyaç bulunmaktadır.

* Uyuşturucu gibi kötü bir melaneti hoş gören, örgüt elebaşlarını yeni suç işleyeceklerini bile bile yargılama bile yapmadan salıveren, kimyasal zehirlerin toplumu çürütmesine katkı sunan, çalışma arkadaşlarımız üzerinde korku imparatorluğu oluşturup mobbinge maruz bırakan, tavassutta bulunan, yargılamayı etkilemeye teşebbüs eden örgütlü ya da örgütsüz bu yapıların çökertilmesi için gereğinin yapılması...

“Erişimi engelleme kararlarının para karşılığı” verildiği iddiasına da yer verilen yazıyla ilgili haberlere de “erişim yasağı” getirilmesi, bu skandallar zincirine tüy diken bir gelişme oldu.

Bakalım, Adalet Bakanının duyurduğu “inceleme ve soruşturma”dan ne çıkacak, göreceğiz.

Şu aşamada belli olan, yargıdaki çürümenin 15-20 Temmuz süreciyle bu boyutlara ulaştığı.

Yargıyı bu çok acı halden çıkaracak olanlar da, öncelikle, adalet ve vicdan kriterlerinden taviz vermeyen gerçek hukukçular olacak.

Okunma Sayısı: 106
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Muğla - Yatağan'da orman yangını çıktı

    3 bin çocuk 1700 kadın öldürüldü

    Allah bize yeter

    Gazze’de salgın hastalık yayılma endişesi artıyor

    Öğrencilerin hayal kırıklığı

    Ekran süresi uzadı, şaşılık 5 kat arttı

    İsveç’ten sınır dışı edilecek

    Mescid-i Aksa'da sadece 5000 Filistinli Cuma Namazı kılabildi

    İsrail, insani yardıma da karşı çıkıyor

    ''Susturulmayacağım''

    İsrail bir camiyi daha bombaladı

    Gazze'de 29 bin konut tamamen yıkıldı

    Mısır’da yerleşim yerine füze düştü: 5 kişi yaralandı

    BIRAKIN GAZZE YAŞASIN

    Yahudi Fransız Yazar Cohen: Gazze için birlik olun

    Dünya Guterres’in yanında

    NYT: Hastaneyi İsrail vurdu

    Açlık sınırı 15 bin lirayı geçti

    Saldırılarda katledilen Filistinlilerin yarısı çocuk

    En Çok Okunanlar

    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Yargıdaki kirlenme hukukla temizlenir
    Mehmet ÇETİN

    Her şey yerinde güzeldir
    Orhan Ali YILMAZ

    Meşrûtiyetten şu “Demokratik” Cumhuriyete…
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Muhammet ÖRTLEK

    Gazze için Güvenlik Konseyi’nde vetolaşma
    Nimet Ortakaş

    Kayseri Kitap Fuarı'nda ağlamak
    Genel

    Nurdan Katreler
    Sebahattin YAŞAR

    Boğazımda düğümlenir yaşamak
    Ali HAKKOYMAZ

    Kitap gibisi

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2023, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.