Yassıada skandalı

Millet tarafından seçilen Meclisi silah zoruyla dağıtıp onun içinden çıkan demokratik hükümeti deviren 27 Mayıs darbecilerinin, vekil ve bakanları türlü tahkir, tezyif ve eziyetlerle doldurdukları ve düzmece mahkemelerde güya yargılayıp bazılarını idama mahkûm ettikleri Yassıada, bu iktidar döneminde farklı bir projenin konusu yapıldı.

Kamuoyuna duyurulan konsept, adadaki zindan ve salonlarda yapılan hukuksuzlukları ve yaşatılan acıları hatırlatacak bir müze formatıydı. Demokrasi ve Özgürlükler Adası ismiyle de Yassıada’nın gelecek nesillere bu mesajların verileceği bir kompleks olarak tasarlanması öngörülmüş veya öyle sanılmıştı.

Ne var ki, proje şekillenip detayları ortaya çıkmaya başlayınca, gerçek niyetin çok farklı olduğu anlaşıldı. Binalarla doldurulan adaya beş yıldızlı bir turistik otel de inşa edildi.

Yapılan cami ise projenin aksesuarı oldu!

Başlangıçtaki niyetten uzaklaşılıp işin çok alâkasız bir yere taşınacağını ilk fark edenlerden biri, AKP hükümetlerinde Kültür ve Turizm Bakanlığı yapmış olan Ertuğrul Günay’dı.

Demokrasi için çekilen acıları ve ödenen bedelleri hatırlatmak, darbecilerin zulümlerini belgelemek ve nesillerdeki demokrasi bilincini güçlendirmek üzere tasarlanan bir projenin “turistik bir rant projesi”ne dönüştürülmesini “Acılara saygısızlık ve istismar” olarak niteleyen Günay, ısrarla ve defalarca bundan vazgeçilmesi çağrısında bulundu.

Ama maalesef kulak veren olmadı.

Yassıada’daki inşaat faaliyetleri tamamlandı ve yapılan oteli pazarlama aşamasına geçildi. “Marmara’nın kalbinde eşsiz bir destinasyon” reklamlarıyla, geceliği 1500 TL’den başlayan oda ve 75 bin TL kral dairesi fiyatları ilan edildi.

Bu duyurularla işin rengi iyice ortaya çıktı.

Projenin gerçek yüzünün böylece ete kemiğe bürünmesi, tepkileri daha da arttırdı.

Dile getirilen itirazların özeti şöyle:

“Zulmün simgesi olmuş bir mekânın tatil ve rant adresi haline getirilmesi orada yaşanan acılara, ödenen bedellere, demokrasi ve tarihe saygısızlıktır, daha ötesinde ihanettir. Rant hırsının bu boyutlara vardırılmış olması hiçbir insanî ve vicdanî kriterle bağdaştırılamaz ve açıklanamaz. Asla kabul edilemez.”

İktidar şimdilik hiç istifini bozmuyor gibi.

Bakalım, işin sonu nereye varacak?