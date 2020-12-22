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22 ARALIK 2020 SALI - YIL: 51

Dergi okumaları

Kübra ÖRNEK KORKMAZ
22 Aralık 2020, Salı
Yeni Asya’nın güzide markalarından olan dergilerimiz, renkli muhtevalarıyla yayın hayatına devam ediyor.

Birbirinden güzel konularıyla, her sayısında ayrı ses getiren dergiler, yeni yılı güzel bir kampanya ile       karşılıyor. Geçen hafta başlatılan kampanyaya göre aylık kadın aile dergisi Bizim Aile, gençlerin dergisi Genç Yorum ve yılların çocuk dergisi Can Kardeş’e bir yıl abone olanlara, üç aylık fikir dergisi Köprü hediye ediliyor.  

Risale-i Nur’un matbuat âlemindeki vazifesini gören Yeni Asya gibi, dergiler de her ay asrın imamı Bediüzzaman’’ ın sunduğu fikirler ışığında yayın        yaparak Risale-i Nur’u topluma sunuyor. Her biri kendi alanında ayrı ilgi uyandırıyor. Risale-i Nur’u      tanımanın bedeli olarak anlatmak ile vazifeli isek,       Risale-i Nur ışığında konuları değerlendiren dergilerimize de o ölçüde bakmamız gerekiyor. Daha çok okuyarak, okutarak sahip çıkabiliriz.

Dergilerimizden kısaca bahsedecek olursak:

“Bizim Aile”, her ay aile ve topluma dair birbirinden önemli konulara değinerek topluma ışık tutan aylık kadın aile dergisi. 32 yıldır yayın hayatına devam eden dergimiz, doyurucu muhtevasıyla okuyucularına faydalı muhtevalar sunuyor. Aralık sayısında, çocuklara erken yaşta verilmesi gereken iman derslerini ele alıyor. “Masum ruhlara iman dersi” kapak başlığıyla dergi, pandemi dönemi ile birlikte evde daha fazla vakit geçiren çocukların, imanî ihtiyaçlarına çözüm getirilmesi gerektiğini söylüyor. Ve ebeveynleri, karantina günlerini fırsata çevirmeye dâvet ediyor. Ayrıca güncel röportaj ve yazılarla, aile ilişkilerine katkı sağlıyor. Derginin dağarcık sayfasında yer alan El Emeğim, Lezzetli Tarifler, Beslenme, Geri Dönüşüm, Doğalı Varken, Kitaplığımızdan ve Oyun sayfaları da dergimize renk katıyor.

“Genç Yorum”, gündemi ebedî gençlik olanların dergisi. 17. yılında gençleri imanî, ahlâkî, sosyal, güncel her konuda aydınlatıyor. Zaman ihtiyarladıkça gençleşen Kur’ân hakikatlerini, Risale-i Nur aynasında okutuyor. 2020’nin son sayısında ise “Veda” konusunu ele alıyor. Kültür, sanat, aktüel haberlerin yer aldığı muhtevalar, röportajlar, psikolojiye ait sorulara cevaplar, karikatür ve mizah yazıları, fotoğraf okumalarının yapıldığı bölümler ve          birbirinden renkli sayfalarla gençlere güzel muhtevalar sunuyor.

“Can Kardeş”, ülkemizin gelmiş geçmiş en köklü çocuk dergilerinden birisi. 40. Yılının Aralık sayısında “Bu yıl Allah için ne yaptın?” diyerek, çocukları düşünmeye dâvet ediyor. Sadece çocuklara değil, çocukluğa özlem duyan herkese hitap ediyor. İşlediği imanî konularla, çocukların küçük yaşlarda alması gereken dersi veriyor. Hikâyeler, faaliyetler, sanatsal çalışmalar ve özel haberlerin yer aldığı birbirinden renkli muhtevalarla okurlarını bekliyor. “Uçan Çocuk”, ”Vız Vız Arı” gibi çizgi kahramanların maceralarıyla güldürmeye devam ediyor. Ayrıca bilmece, bulmaca gibi sayfalarla zekâ geliştirmeye yardımcı oluyor.

“Köprü” ise, sosyal, kültürel ve manevî problemlere Bediüzzaman Said Nursî’nin görüşleri ışığında, akademik bir bakış açısıyla çözümler sunan üç aylık fikir dergisi. Toplumsal olaylara sunulan fikir ve düşüncelerle, adeta insanlar arasında köprü vazifesi görüyor. Farklı başlıklarıyla hâlen dikkat çekmeye devam ediyor. Her yıl düzenlediği makale yarışmalarıyla, gençleri, yazmaya ve analitik düşünmeye çağırıyor. En son sayısında da “İslâmî Hizmet Metodları” başlığıyla, makale yarışmasına gönderilen yazılar yayınladı.

Evet, büyük emek ve gayretler neticesinde hazırlanan dergilerimizi, en başta biz okumalıyız. Aile fertleriyle birlikte akşamları belli saatlerde dergi okumaları yapabiliriz. Daha sonra sevdiklerimize, çevremize dergilerimizi tanıtabiliriz. Toplum imana bu kadar açken, bizler tok yatamayız. Gayretle, şevkle vazifezimi yapmalıyız. Pandemi ile birlikte evlerde vakit geçirdiğimiz şu günlerin kıymetini, böylece arttırabiliriz. Herkes okusun diye düzenlenen yeni yıl kampanyamızla her eve birer dergi gönderebiliriz. 

Okuyarak, okutarak inşaallah…

İstifadeli okumalar.

Okunma Sayısı: 65
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