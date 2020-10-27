Oyunlarla Risale eğitimi

Oyun, çocukların gelişim süreçlerinin önemli bir parçasıdır.

Oyun oynamak, çocuk için eğlenceli bir aktivite olmanın yanı sıra, çocuğun bilişsel ve motor gelişimini destekliyor ve fizikî gelişimine katkı sağlıyor. Çocuklar, oyunla birlikte daha iyi öğreniyor. Uzmanlar da oyun ile eğitimin gelişimi desteklediğini söylüyorlar.

Günümüzde çocukların oyun deneyimleri de teknolojinin gelişmesiyle farklı bir boyut kazandı. Durum böyle iken faydalı, güzel muhtevalar sunan oyunlar bulmak gerekiyor.

Bir grup hanımlar, çocuklara ve gençlere faydalı olmak için bir oyun sitesi kurmuşlar. Üstelik bu oyunlar, dünya ve ahireti kazandırmaya yardım da ediyor. Yani almamız gereken iman terbiyesini veriyor. “Bir çocuk, küçüklüğünde kuvvetli bir ders-i imanî alamazsa, sonra pek zor ve müşkül bir tarzda İslâmiyet ve imanın erkânlarını ruhuna alabilir.” (Emirdağ Lâhikası, s. 20) Bediüzzaman’ın da dediği gibi, küçük yaşlarda alınması gereken iman eğitimine bu gibi faaliyetlerle destek olabiliriz.

Sitedeki oyunlar, özellikle iman meselesini kısa ve akla uygun bir şekilde anlatan Risale-i Nur’daki meseleleri ele alarak, iman hakikatlerini kolaylıkla öğretiyor. Oyunlar Risale-i Nur’daki kelimelerin anlamlarını vererek, hikâyelerin hakikatlerinin anlaşılmasını da kolaylaştırıyor. Sitede oyunların yanı sıra, ani- masyon klipler, sesli hikâyeler ve yarışmalar da var. Biz de yeğenlerimle birlikte birkaç oyunu oynadık ve çok keyif aldık. Siz de çevrenizdeki miniklere öğretebilir, imanî gelişimlerine yardımcı olabilirsiniz.

Çocuklara iman dersiyle birlikte oyunlar sunan bu sitenin amacı da bir hayli güzel.

Siteyi hazırlayanlar, amaçlarını şu şekilde özetliyor: “Gayemiz; insanlığa faydalı olma, bilhassa çocuklarımızı Risale-i Nur’la buluşturma, Risale-i Nur’u severek ve kolaylıkla oynayarak öğretme. Her insanın bilhassa da Müslüman’ın başına açılmış en büyük dâvâ olan imanla kabre girme dâvâsına bu zamanda Kur’ân-ı Kerîm tefsiri olan Risale-i Nur en birinci dâvâ vekilidir. Bu dâvâ vekilini sizlere bulmaca, boşluk doldurma, kelime eşleştirme, vecize tamamlama, test, doğru - yanlış, cümle tamamlama gibi özellikle çocukların sevdiği, kolay öğrenme metotlarıyla tanıtmak ve sevdirmek istiyoruz. Gayret bizden, tevfik Allah’tan.”

Koronavirüsle birlikte eğitimin de tam olarak yüz yüze yapılamadığı bu günleri, fırsata çevirmek gerekiyor. Derslerden mahrum kalan çocuklara almaları gereken iman derslerini verebiliriz. Tohumları atmak ve sağlam nesiller yetiştirmek için güzel bir fırsat. Değerlendirebilene…

Dipnot:

- Tavsiye oyun sitesi: http://www.oyunlarlarisale.com/