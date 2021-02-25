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ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
25 ŞUBAT 2021 PERŞEMBE - YIL: 52

Samimî tebrikler

Kübra ÖRNEK KORKMAZ
25 Şubat 2021, Perşembe
Tarih, en büyük dâvâların samimiyetle kazanıldığını her defasında göstermiştir.

Yeni Asya, kuruluşunun her yıl dönümünde, ihlâslı ve gayretli okuyucularından aldığı manevî kuvvetle bu günlere gelerek, bu hakikati ispatlamıştır. Şimdi 52. yılına girerken bunu hep birlikte müşahede ediyoruz. Yazarlarından çizerlerine, yöneticisinden okuyucusuna bu kudsî bayrağı dalgalandıran, şevk ve gayretiyle yolumuza ışık olan sayısız dâvâ erleri var. Haktan, hakikatten şaşmaz, doğruluktan ayrılmaz, sadâkatli kahramanlar var. Böylesine içten, karşılıksız seven dostlarla aynı yolda yürümek büyük bir onurdur. 

Yeni Asya’yı Yeni Asya yapan, arkasındaki bu samimiyettir. Bu samimiyet, bu gayret hiç sönmesin. O zorlu ve çetin yollar, bu manevî kuvvetle aşılıyor. Samimi duâlarımızla, uhuvvet ve muhabbeti esas alırsak ebediyete ulaşacağız inşaallah.

Okuyucularımızdan, Yeni Asya’da çalışanlarla birlikte şahsımıza gelen içten tebriklerin birkaçını şevke medar olması açısından paylaşmak istiyorum. Bunlardan daha fazlasını onlar hakediyor. (Bu tebrikler bu dâvâya gönül veren herkese geldi. Hepimiz o şahs-ı manevî havuzundan hissemizi alıyoruz elhamdülillah.)

“Kıymetli Değerli Güzel gayretli Kardeşim,

Bugün 52. yıla girmenin haklı iftiharını okurlarıyla paylaşan Yeni Asya, bundan sonraki yıllarda da istikametini Risale-i Nur prensipleriyle devam ettirecektir inşallah. Yeni Asya Risale-i Nur hizmetinin sözcüsü ve müsbet iman hizmetinin dilidir. Yeni Asya, Risâle-i Nur’u me’haz kabul ederek, Bediüzzaman Hazretleri’nin meslek ve meşrebinin en temel vazgeçilmez düsturlarını hizmetine nokta-i istinad yapmıştır. 

Yeni Asya ailesi olarak gazetemizi bu günlere taşıyan siz dâvâ erlerini muhabbetle selâmlıyoruz. Üstad Bediüzzaman’ın hürriyet ve demokrasi düsturundan hiçbir zaman ayrılmayan, olaylara zaman ve mekân ayrımı gözetmeksizin Demokratlık penceresinden bakmayı şiar edinen gazetemizdeki hizmetlerinizi tebrik ediyoruz. 

Yeni Asya okuyucuları ve sevdalıları olarak bizler de Zübeyir Ağabey gibi ‘Arşa değmek istidadında olanların ayakları altına omuzlarımızı koyarız’ diyor, başarılı çalışmalarınızdan dolayı ‘şahs-ı manevî adına’ sizleri tebrik ediyoruz. Hayırlı muvaffakiyetlerinizin devamını Cenab-ı Hak’tan niyaz ediyoruz.”

“İlâyı kelimetullahı basın yoluyla yapan, Risale-i Nur’un ve Üstadımız Bediüzzaman’ın sesi soluğu olan, yegâne gazetemiz Yeni Asya; hak ve hakikatin gür sesi olarak Risale-i Nur Talebelerinin hakikî ve en mühim vazifesi olan neşir hizmetini 52 yıldır iftiharla yerine getirmektedir. Bu zorlu süreçte hizmete dört bir koldan sarılan, omuz omuza hizmet ederek nice güzel hizmetlere vesile olan siz değerli yazar kadromuzu; Gazetemizin 52. Yılı vesilesiyle hizmetlerini tebrik eder, nice istikametli yıllar temenni ederim.

Nur Olun, Nurlar’la kalın, Nura emanet olun…”

Evet, bu içten ve samimî tebriklerden ötürü teşekkürlerimizi sunuyoruz. Bediüzzaman’ın müsbet hareket olan meslek ve meşrebinin tavizsiz bir şekilde tercümanlığını yapan Yeni Asya, 52. yaşına girerken desteklerini esirgemeyen bütün gizli kahramanları tebrik ediyoruz. Allah ebeden razı olsun. Bu hizmet, bu ihlâsla ebede ulaşacak inşaallah.

Bu noktada vatanını, dinini, insanlığı seven herkes özellikle de Nurun talebeleri, bu salâbetli neşriyatı alkışlamalı ve medyun olmalıdır. 

Yeni Asya’ya nice, nurlu, huzurlu yıllar diler ve bütün dâvâ erlerini canı gönülden tebrik ederiz. 

Allah bu kudsî bayrağı indirmesin, bizdeki şevki söndürmesin... Amin...

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