Dünya’nın dördüncüsü: İstiklâl Camii

DÜNYADA İSLÂM MÜHÜRLERİ

Endonezya için oldukça anlam ve öneme sahip olan, Başşehir Cakarta'da yer alan İstiklâl Camii, hem ülkenin hem de Güneydoğu Asya'nın en büyük camisi olma sıfatını taşırken, dünyanın da dördüncü büyük camisi olma özelliğini de taşıyor. Ayrıca ülkenin merkez camisi olan İstiklâl Camii başşehir Cakarta'nın sembolleri arasında yer alıyor.

Farklı mesajlar var

Camiye Endonezya'nın bağımsızlığı hatırasına yapıldığı için "İstiklâl" adı veriliyor. Cami 5 kattan oluşuyor ve aynı anda 300 bin kişi namaz kılabiliyor. Ayrıca ilgi çekici bir durum olarak cami, namaz dışında, seminer, konferans, sergi, eğitim gibi sosyal bir yapı olarak da faaliyet gösteriyor. İstiklâl Camii Endonezyalı Hıristiyan mimar olan Frederich Silaban tarafından tasarlanıp 17 yılda tamamlanıyor. Mimarî yapısı ile çok etkileyici görüntüye sahip olan cami geniş bahçesiyle gelen ziyaretçilerine ibadet yapmaları ve dinlenmeleri için de imkân sunuyor. Caminin görselliğini metal bir görünüm oluşturuyor. Yapımında ise sadece paslanmaz çelik kullanıyor.

İstiklâl Camii'nde kullanılan ölçü ve taşıdığı unsurlar farklı mesajlar taşıyor. Caminin metal kaplamalı 12 dev sütun üzerinde inşa edilmiş olması Peygamber Efendimiz'in (asm) doğum günü olan 12'nci Rebiülevvel ayını simgeliyor. Caminin 5 katlı oluşu, İslâm’ın 5 şartına, Esmaü'l-Hüsna olarak adlandırılan 7 kapısı ise 7 Cennet tabakasına işaret ediyor. Caminin tek minareye sahip olması Allah’ın bir oluşunu ve minare yüksekliği olan 66,66 metre ise Kur'ân’ın 6666 âyetini simgeliyor. Minarenin 30 metrelik çelik kısmı ise Kur’ân-ı Kerîm’in 30 cüzünü simgeliyor. Kubbe çapının 45 metre olması Endonezya’nın Hollanda egemenliğinden kurtulduğu 1945 yılını işaret ediyor.

Ülkeye geniş bir çerçeveyle baktığımızda farklı dinlere mensup insanların barış içinde yaşayabileceğini vurgulamak amacıyla, İstiklâl Camii'ni tam karşısında ülkenin en büyük kilisesi inşa edilmiş.