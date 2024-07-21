"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
21 TEMMUZ 2024 PAZAR - YIL: 55

Bak ve gör

M. Fahri UTKAN
21 Temmuz 2024, Pazar
“Cenâb-ı Hakkın mâsivâsına, yani kâinata mânâ-yı harfi ile ve Onun hesabına bakmak lâzımdır. Mânâ-yı ismi ile ve esbab hesabına bakmak hatâdır.” (Mesnevi-i Nuriye. )

Niye, diye bir soru gelirse, aklımıza? Cevabını şöyle verebiliriz: Çünkü “…her şeyin iki ciheti vardır. Bir ciheti Hakka bakar, diğer ciheti de halka bakar. Halka bakan cihet, Hakka bakan cihete tenteneli bir perde veya şeffaf bir cam parçası gibi, altında Hakka bakan cihet-i isnadı gösterecek bir perde gibi olmalıdır. ”1

Göz bakmak için yeterlidir, ama görmek için akıl, bilgi ve kalp gereklidir. Gözü olan herkes bakar, ama çoğu görmez. Yani insanların çoğu “bakar-kör” gibidir… Demek ki; “Bakmak” ve “görmek” farklı anlamlara gelmekte. Ama insanların çoğu aynı şey olduğunun kanaatindedirler.

Kur’an’da Cenab-ı Hak; “İşte onu gördünüz. Ama bakıp duruyorsunuz!” (Âl-i İmrân: 143) diye insanları uyarmaktadır. Ayrıca, “(Ey Resulüm!) Onları Sana bakar görürsün. Oysa onlar görmezler!” (A’raf: 198) Ayeti de, bakmakla görmenin farklı şeyler olduğunu ortaya koymaktadır.

Üstad Bediüzzaman bunu mealen şu şekilde açıklıyor: ‘Olaylara, mevcudata mana-ı ismiyle bakıldığında varlıklardaki Cenab-ı Hakk’ın isimleri görülmez ama mana-i harfiyle bakılırsa, yani Allah hesabına bakılırsa, Cenab-ı Hakk’ın o varlıklardaki tecellilerini görebilir, anlayabilir ve Allah’ı bilmeye yol olur.’

Görme bir anlamda, insanların ve olayların sadece dış görünüşlerine değil, onların iç yüzlerine, perde arkası heves ve hedeflerine ve asıl niyet ve neticelerini görmedir. Buna da feraset veya basiret denmektedir.

Gerçekte, bakmak; düşünmek, değerlendirmek, incelemek ve irdelemek için bir araçtır. Amaç; hikmet ve hakikatleri görmek ve gereğini yerine getirmektir.

Bakmak sadece gözle olur. Görmek, akıl, kalp ve gözün devreye girmesiyle gerçekleşir. Bakmak bir göz hareketi, görmek bir şuur faaliyetidir. Bakışta geçicilik, görüşte seçicilik vardır. Bakmak için gözün açık olması gerektiği halde görmek için dimağın açık olması gerekir. İnsan baktığında gördüğünü sanır ama gördüğünde anladığını anlar.

Üstad Bediüzzaman, Mesnevi-i Nuriye Zühre, 10. notada, “Bil, ey gafil, müşevveş Said! Cenâb-ı Hakkın nur-u marifetine yetişmek ve bakmak ve âyât ve şahitlerin âyinelerinde cilvelerini görmek ve berâhin ve deliller mesâmâtıyla temâşâ etmek iktiza ediyor…” diyerek konuyu açıklığa kavuşturmuş oluyor. Bakınca görenlerden olmak duasıyla…

Dipnot:

1- Mesnevî-i Nuriye, s. 64

Okunma Sayısı: 155
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    İşgalciye destek vermeyin

    Memur ve emekli canından bezdi

    Ormancılardan tasarruf tepkisi

    İsrail, Yemen'e de saldırdı

    Barack Obama da “Biden çekilsin” diyor

    6 milyon kişinin borcu silindi

    “Adalet için bir zafer”

    Meriç Nehri’nde kuraklık alarmı

    Trakya’da yağmur duası yapıldı

    Öğle saatlerinde güneşli ortamda bulunmayın

    Gençler yurt dışına gidiyor

    Gazze, büyük acılar çekiyor

    Microsoft: 8,5 milyon Windows cihazı etkilendi

    Dışişleri Bakanlığı: İsrail, Filistin topraklarındaki mevcudiyetini bir an önce sona erdirmeli

    Pakistan, Netanyahu'yu "terörist" olarak tanıma kararı aldı

    Uluslararası Adalet Divanının görüşünü "tarihi"

    Kıbrıs Barış Harekatı’nın 50. yılını geride bıraktık

    Almanya: Bu savaş nihayet sona ermeli, Gazze'de siviller için güvenli bir yer yok

    İsrail suyu silah olarak kullanıyor - Gazze'deki temiz su sıkıntısı artarak devam ediyor!

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    “Artık içimize fitne sokmaktan vazgeçin”
    Genel

    6 milyon kişinin borcu silindi
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Genel

    Memur ve emekli canından bezdi
    Genel

    İşgalciye destek vermeyin
    Nahit Topaloğlu

    ZİYÂ mı, ZIYA mı kelimesi beni aylarca uğraştırdı
    Genel

    İsrail, Yemen'e de saldırdı
    Genel

    Barack Obama da “Biden çekilsin” diyor
    Genel

    Ormancılardan tasarruf tepkisi
    Adnan NACİR

    Sabit gelirliden Mehmet Şimşek’e mektup

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2024, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.