Duâda ne(ler) istenir?

RİSALE-İ NUR’DA DUÂ - Hazırlayan: Fahri Utkan

Duâ insanın isteklerinden oluştuğu gibi, sahip olduğu nimetlere şükür nevinden de olabilir. Bu konuya bir örnek olmak açısından, genellikle yemeklerden sonra ettiğimiz, Risale-i Nur’da geçen, genellikle yemek duâsı olan yapıla gelen şu duâ ne kadar güzeldir? “Ey bizi nimetleriyle perverde eden Sultanımız; bize gösterdiğin numunelerin ve gölgelerin asıllarını ve menbalarını göster. Ve bizi makarr-ı saltanatına celbet. Bizi bu çöllerde mahvettirme. Bizi huzuruna al. Bize merhamet et. Burada bize tattırdığın leziz nimetlerini, orada yedir. Bizi zeval ve teb’id ile tazib etme. Sana müştak ve müteşekkir şu mutî raiyyetini başıboş bırakıp idam etme. 1

Yine Risale-i Nur’da geçen Peygamberimiz’in (asm) duâsında neler istediğini belirten şu cümleye bakar mısınız? “Saadet-i ebediye istiyor. Beka istiyor. Lika istiyor. Cennet istiyor. Hem, merâyâ-yı mevcudatta ahkâmını ve cemallerini gösteren bütün esmâ-i kudsiye-i İlâhiye ile beraber istiyor.” 2

Kâinat da sevgili Peygamberimizin (asm) duâsı neticesi yaratılmıştır. Çünkü; “Hâlık-ı Âlem, istikbalde o zâtı, nev-i beşer namına, belki mevcudat hesabına bir saadet-i ebediye, bir mazhariyet-i esmâ-i İlâhiye isteyecek bilmiş, o gelecek duâyı kabul etmiş, kâinatı halk etmiş.” 3

30. Lem’ada Ferd isminin açıklandığı bölümün sonundaki duâ istenecek şeylerle ilgili güzel bir örnektir: “Kâinatın umum zerrâtının, umum zamanlarındaki umum dakikalarının bütün âşirelerine darb edilip, hâsıl-ı darb adedince o zât-ı Ahmediyeye salât-ü selâm, nihayetsiz hazine-i rahmetinden inmesini, Zât-ı Ferd-i Ehad-i Samedden niyaz ediyoruz.” 4

Dipnotlar:

1- Sözler. 55.

2- Sözler. 19. Söz.13. reşha. s. 218.

3- Mektubat. 290.

4- Lem’alar. 30. Lem’a. İsm-i Ferd.