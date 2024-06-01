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Enerji tasarrufu için teklifler

M. Fahri UTKAN
01 Haziran 2024, Cumartesi
Son zamanlarda çok konuşulan konulardan birisi ‘Enerji tasarrufu’. Dünyada küresel ısınma olduğu aşikâr. Küresel ısınmanın sebeplerinden biri de insan. Buna karşı tedbir alacak olan da yine insan.

Küresel ısınmayı azaltacak en önemli tedbirlerden ilki “enerji tasarrufu yapmak”. Bunu herkes yapabildiği gibi topluluk-kurumlar da yapmalı elbette. Aslında “Enerji tasarrufu” yaparak hem aile bütçemize hem de çevreye olumlu katkıda bulunabiliriz. Bunun için kısaca evlerimizde ve iş yerlerinde enerji tasarrufu için alınabilecek aşağıdaki tedbirler sayılabilir.

Ev genelinde, kullanılmayan yerlerdeki yanan lambalar mutlaka kapatılmalı. Son zamanlarda üretilen ve enerji verimliliği sağlayan elektronik aletler ve aydınlatma sistemleri mümkün olduğu kadar kullanılmalı. Kullanılmayan elektrikli aletlerin-cihazların fişleri prizden çıkarılmalı. Kalorifer tesisatındaki peteklerin önüne mümkünse mobilya cinsi bir şey konulmamalı. Kış aylarında, özellikle, binaların kapıları açık bırakılmamalı. Kullanılmayan odaların petekleri ya düşük ısıda tutulmalı veya kapatılmalı.

Ev gereçlerinde, mümkün olduğu kadar düşük enerji sınıfı beyaz eşyalar tercih edilmeli. Buzdolapları 3-5°C aralığında çalıştırılmalı. Fırında yemek pişirirken seramik veya cam malzeme kullanıldığında fırınının ısısını 20°C azaltın ve pişirme esnasında fırının kapağını açarak kontrol etmek yerine fırının ışığından faydalanın. Çünkü fırınının kapağının her açıldığında fırının ısısı azalacak ve bu da enerji kaybı demektir. Çamaşır ve bulaşık makineleri tam dolmadan çalıştırılmamalı. 

Mutfakta ise, buzdolabı buzluğundan çıkardığınız yemeklerinizi pişirmeden evvel çözülmesini bekleyin. Sıcak yemeği buzdolabına hemen koymayın. Yemeğinizi soğutmadan dolaba koymanız hem dolabınızın daha fazla enerji harcamasına hem de yemekte bakteri üretilmesine sebep olacağını unutmayın. Yemek yaparken kullandığınız kapların kapağını kapalı tutun. Ayrıca yemekleri fırınınızın üst raflarına koyun. Böylece, pişirme süresi %20 civarında azalacaktır.

Evler kadar iş yerleri ve ofislerde alınabilecek mini önlemlerle de enerji tasarrufu sağlamak mümkündür. Ofise aldığınız elektronik cihazları enerji verimli cihazlar arasından tercih edin. Kış aylarında açmanız gerekmedikçe kapı ve pencereleri kapalı tutarak kaloriferleri kısın. Radyatörlerin üstünü örtmeyin ve gereksiz ısı kaybından kaçının. İş ortamınız için doğru tip ve büyüklükte aydınlatma kullanın. Normal elektrik ampullerini floresan lambalarla veya enerji tasarruflu ampullerle değiştirin.

Elektronik aletlere baktığımızda, mesela cep telefonlarının şarj aletleri, şarj etme işlemi tamamlandıktan sonra bile akım çekmeyi ve enerji harcamayı sürdürür. Telefonları şarj ettikten hemen sonra şarj aletini prizden çıkarın. Ayrıca evde olmadığınız zamanlarda televizyonun, dizüstü bilgisayarın ve modemin de fişlerini çekin. Bu tip aletler de cep telefonları gibi fişi takılı olduğunda bekleme modunda olsalar dahi enerji harcaması yapar.

Bol enerjili ve tasarruflu günlere doğru hedefimiz olsun. 

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