Talebelerinin Üstadlarına ettiği duâlar (1)

RİSALE-İ NUR’DA DUÂ - Hazırlayan: Fahri Utkan

İlk örneğimiz, Hulusi Yahyagil’in Barla Lâhikası’nın ilk mektubunun sonundaki duâ;

“Aziz ve muhterem Üstadım, sizin vücudunuza yalnız bizler değil, bütün âlem-i İslâm muhtaçtır. Çünkü, mü’minlerin imanına kuvvet veren, gafilleri uyandıran, dalâlete düşenlere râh-ı hidayeti gösteren, hükemâ-yı felâsifeyi beht ve hayrette bırakan Kur’ân-ı Mübînden nebean ve lemeân eden o kudsî Sözler’in vücuduna vasıta oldunuz. Hemen Cenab-ı Erhamürrâhimîn aziz Üstadımızı sıhhat ve afiyette daim ve ümmet-i Muhammed (asm) üzere kaim buyursun. Âmin, bihürmeti Seyyidi’l-Mürselîn. Hulusi” 1

Bu mektuptan sonraki mektupta da Hulusi Ağabey şu ince meseleyi açığa çıkarıyor; “Risale-i Nurla ihdâ buyurduğunuz duâlar, zaten her gün sevgili Üstadı düşünmeye kâfi gelmektedir. Kur’ân’ın nihayetsiz füyuzâtından, tükenmez hazinesinden inayet-i Hak’la edindiğiniz ve tebliğe mezun olduğunuz mânâları, cevherleri göstermekle, bildirmekle de bu biçare ve müştak talebe ve kardeşinize sonuna kadar ders vermek istediğinizi izhar ediyorsunuz ki, bu suretle de ebeden ve teşekkürle gözümün önünden, hayalimden ayrılmamaklığınız temin edilmiş oluyor. (Elhamdü lillah, bu Rabbimin bir ihsanıdır.)

Hulûsi” 2

“Sevgili Üstadım, Evvelce arz ettiğim veçhile, ben artık bir şey için yaşadığımı zannediyorum. O da, Üstadım olan Dellâl-ı Kur’ân’ın vazife-i memure-i mâneviyesini ifâda kendilerine pek cüz’î bir yardım ve Kur’ân hesabına cüz’î bir hizmetkârlıktan ibarettir.

Orada bulunduğunuz müddetçe Hazret-i Kur’ân’dan hakikat-i iman ve İslâm hesabına vaki olacak istihraç ve tecelliyattan mahrum bırakılmamaklığımı hassaten istirham ediyorum. İnşallah, müstecap olan duânızla Allahü Zülcelâl, Risale-i Nur hizmetinde ümit ve arzu ettiğim neticeye vasıl, merhum ve mağfur Abdurrahman gibi âhir nefeste iman ve tevfik ve saadet-i bâkiyede iki cihan serveri Nebiyy-i Ekremimiz Muhammedeni’l-Mustafa (asm) Efendimize ve siz muhterem Üstadımın arkasında ve yakınında komşuluk vermek suretiyle âmâl-i hakikiyeye nâil buyurur.” 3

Dipnotlar:

1- Barla Lâhikası. 24.

2- Barla Lâhikası. 24-25.

3- Barla Lâhikası. 25.