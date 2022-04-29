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ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
30 NİSAN 2022 CUMARTESİ - YIL: 53

Çok mu siyaset konuşup yazıyoruz?

M. Latif SALİHOĞLU
29 Nisan 2022, Cuma
Daimî, kadim okuyucu değil, ama arasıra yazılarımızı okuyanlardan bazı sitemler, serzenişler, eleştiriler alıyoruz. Eleştiri ve itirazların çoğu, tahmin edileceği gibi siyasete dair yazılarla ilgili.

Doğrusunu söylemek gerekirse, alışkınız bu tür eleştirilere. Ayrıca, âşinayız bu türden itirazların asıl sebebine, kaynağına, mecrâsına…

Bizim yaptığımız siyasî tahlil ve yorumlardan hazzetmeyenlerin çoğu, kendini gizlese ve tarafsız gibi görünse dahi, hakikatten başka bir siyasî cereyanın mensubu, hatta taraftarıdır. Esasen, rahatsızlığının ve itirazının asıl sebebi de budur.

Bizim böyle kimselere tahammülümüz vardır. Anlayışlı ve saygılı davranıyoruz. Fakat, ne hikmetse aynı saygıyı, aynı anlayışı onlardan göremiyoruz. Ki, hemen her siyasî tandanslı yazılarımıza şiddetli tepki gösteriyorlar. 

Özetle şunu diyorlar: Şu siyasete hiç girmeseniz. Siyasi konularda hiç yazmasanız. Siyasetle ilgilenmek çok da önemli-gerekli değil.

Tam da bu noktada şunu ifade edelim ki: Tesbitimiz, bugüne kadar gelen bu tür itirazların hemen tamamında, gizli başka bir siyasetin bulunduğu yönünde. Yani, aslında onun gönlündeki siyaseti yazmadığımız için, bizi bu tarz telkinlerle manipüle etmek istiyor. Aslında, bir bakıma şunu demeye getiriyor: Benim istediğim şekilde ve benim gönlümdekine göre yazmıyorsanız, hiç siyaset yazmayın daha iyi.

Tabii ki, böylesine sığ ve yavan telkinlerin tesiri altına girmeye kendimizi mecbur hissetmiyoruz.

*

Bir vesile ile şunu da hatırlatalım ki: 

Bizi yakından takip edenler gayet iyi bilirler ki, yazdıklarımızın ancak onda biri “günlük siyaset”le ilgilidir. “Ankara kulisi” kıvamındaki yazıların oranı ise, belki yüzde bir bile değildir. Buna rağmen, bizi yine de “siyasetle çok ilgileniyor” diye tenkit eden, serzenişte bulunan dostlarımız, din kardeşlerimiz oluyor.

Oysa, bir tarafgirlik tarzındaki bir siyasetten uzak durmaya çalışıyoruz. Siyasete de, bir siyasî ikbâl ve menfaat için bakmıyoruz. Şimdiye kadar herhangi bir menfaat temin etmiş de değiliz.

Siyasete bakmamızın ve vatan, millet, İslamiyet hesabına doğruluğuna inandığımız umumi hakikatleri yerine göre hatırlatmada bulunmamızın hiçbir sakıncası olmasa gerek.

Dost ve kardeşlerimizden de ricâ ediyoruz ki, yukarıda temas ettiğimiz noktaları nazardan uzak tutmasınlar ve günlük siyasete bakmak ile siyasetin umumî veçhesine bakmayı birbirine karıştırmasınlar.

*

Son olarak, Kur’ânî bir bakış açısıyla siyasete baktığına inandığımız Hz. Bediüzzaman’ın siyasete niçin baktığına dair bir anekdotu aktarmak istiyoruz. O da şudur ki: Üstat Bediüzzaman, siyasete ve partilere herhangi bir hayır, yahut bir menfaat bekleyerek bakmıyor. Daha ziyade “zarar gelmemek” için ve bilhassa “İttihad-ı İslâmdan olan kardeşlerimiz yanlış basmamak için” baktığını söylüyor. (Beyanat ve Tenvirler, s: 12, 1970; yeni baskı s: 307.)

İşte, biz de bilhassa bu noktaya dikkat ederek öyle tahşidat yapıyoruz. Bizim arzu ve temennimiz, yanlış adres olarak bildiğimiz dini ve millî değerleri âlet etme hatasına düşen siyasî cereyanlara karşı dost ve kardeşlerimizi uyarmak, yanlış basmalarına mani olmaya çalışmaktan ibarettir.

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Yorumlar

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  • Ayhan Aydın

    30.4.2022 11:20:00

    Binler tebrik, hislerimize tercüman olmuşsunuz. Allah kimsenin dimağını başkasının cebine koymasın.

  • Muhittin İsmail Özgür

    29.4.2022 19:41:44

    Latif abi gerçekten beni anlatmışsınız. Sizi siyasi yazılar yazmakla eleştirenler, aslında deği,l KESİNLİKLE farklı bir partiyi destekliyor, ve içten içe neden bizimle aynı çizgiyi savunmuyorsunuz..Helal olsun abi. İyi tahlil etmişiniz.

  • Toygar

    29.4.2022 17:24:58

    Meseleyi güzel izah eden yazınız için teşekkür ederiz. Hepimizin düşüncelerini izah etmiş, dillendirmişsiniz. Bu konuda benim bir iç eleştiri yapmam gerekecek ki, bu dahi yanlış anlaşılmaz inşaallah temennisiyle yazıyorum: Bu siyaset konusu vaktimizi o kadar dolduruyor ki, sair fikirler üzere yürümeğr mecal de, akıl da kalmıyor, zaman zaman. Hal böyle olunca, dost ya da değil, sairlerin böylesi tenkitleri de haksız kalmıyor. Söylenenin hak olmasıyla, vaktin sadece bir hak üzere yürümesi arasındaki farkı fark edebilirsek daha güzel günler sadece bizi değil, bizleri eleştirenleri de, bizden nefret edenleri de, tüm Türkiye'yi de yakın zamanda bekliyor diyebilirim. Sadece biraz dikkat ve özen yeterli. Bu konuyu gazete bağlamında söylemiyorum, sonuçta bu bir siyasi gazetedir. Cemaat içerisinde de ana gündem gazetedeki yazıların minvali üzere olunca, ortam ve çevre sıkıntılı bir hal alabiliyor. Allah yolumuzu bahtımızı açık ede.

  • Seyit Ali

    29.4.2022 12:09:42

    Siyâset değil memleket meselelerini yazıp çiziyorsunuz. Insanlara doğruyuda göstermek gerekir. Yoksa bunların birbirini takip eden yalanlarına bizde inanırız. Bir dogru binlerce yalanı silip süpürür. Hiç olmaz ise aklımız kalbimiz doğru yerde kalır. Az bile yazıyorsunuz.

  • süleyman ALIÇ

    29.4.2022 11:52:50

    Çok teşekkürler Latif Abey Yeni Asya yazarları her zaman haktan ve haklıdan yana, Doğru ve hakkı yazdı ve yazmaya devam edecektir, Gazetemizin yazılarında asla Yalan, Yanlış, İftira, Hakaret ve Küfür yoktur. Risale-i Nurdan aldığımız hakikatları Allah için insanlara anlatmaya çalışıyoruz. günübirlik olaylara takılmadan Milletimizin ve Memleketimizin geleceği için hak ve hakikatları anlatıyoruz bundan da kimse rahatsız olmamalı, Başkaları gibi Ne Aldatıyoruz ne de aldanıyoruz elhamdülillah. Durmak yok yazmaya devam.....

  • Hasan Doğan

    29.4.2022 11:52:09

    Aynen dediğiniz gibi kendileri boğazlarına kadar menfi siyasete bulaştıklarının farkında olmadıkları halde,umumi meşveret ve onun neticesinde çıkan şahs-ı manevinin üstadtan aldıkları derse binaen gösterdikleri siyasî yolu göstermenizi istemiyorlar da kendi köhne siyasi isteklerine bir mâni olmasın istemeleridinden tüm bu terraneler. Bence biz bunları görmeyip hizmetimize aynen devam etmeliyiz.Zübeyir abinin dediği gibi;"imani mevzularda yeteri kadar birlikte ittifak etsek de,siyasî ve içtimai meseleleri de üstada göre anlamaz isek ittihadımız tam olmaz ve bunu da sağlayan gazetedir".Hasılı bunlar gazeteyi takip etmeyip gazete yazarlarını da kendi çizgilerine çekmek istiyorlar.

  • Abdurrahman

    29.4.2022 10:58:58

    Yerinde tesbitleriniz için Allah razı olsun. Yeni Asya bugüne kadar yanıltmadı elhamdülillah

  • Ramazan Kaya

    29.4.2022 10:12:28

    Bu eleştiriler dün de vardı ,bugün de var yarın da olacaktır.Fakat Yeni Asya ,şaşmaz ve şaşırtmaz ölçü ve prensipleriyle yoluna devam ediyor ve edecektir inşallah.

  • Abdullah Negünekaldım

    29.4.2022 06:07:16

    Açık söylemek gerekirse yazarlarımız içerisinde siyasi konuları en az yazan sizsiniz seçim sathı mahalline girince biraz dozu artırıyorsunuz buda son derece normaldir gazetemizin siyasi görüşünden rahatsız olanlar sadece dışarıdan takip edenler değil sohbetlerimize iştirak eden gazetemizi okuyan ama cemaat in meşveret kararları ile almış olduğu kararları benimsemeyen kabüllenemeyen sırf kafa feneri ile hareket edenler sürekli gazeteyi cemaati sonunda terkedip gidiyorlar cemaat bunlara ayrılık olmasın diye devamlı müsamaha gösteriyor ama 40 yıllık bir cemaat mensubu olarak bu müsamahaların yapıcı manada bir fayda sağladığını hiç görmedim kısaca demek istediğim kişi cemaatin cemaat in sesi olan gazetenin siyasi görüşlereni tenkit. etmeye başlamıssa ona müsamaha göstermeye cemaatin içinde tutmaya çalışmak faydadan çok zarar veriyor o kişiye zamanında ikaz edilip kapı gösterlmezse kendine kulisler yaparak taraftar toplamayı cemaat ten birkaç kişi daha koparıp ayrılmayı gerçekleştiriyor.

  • Feyzullah Ayhan

    29.4.2022 04:52:03

    Latîf bey muhteva çok güzel. Allah kaleminize kuvvet versin. Üzmeyin kendinizi, istişareden çıkan kararlara uyun ki uyuyorsunuz. sizleri takdir ediyoruz yazılarınızı tasvip ediyoruz. Son söz it ürür kervan yürür. Çok gördük öyle siyasi çıkar peşinde olan çakma nurcukarı(aslında onlara nurcu denilmez)

  • Abdullah Tunç

    29.4.2022 03:42:35

    Yazılarınıza itidal,istika met hakim.Son derece ölçülü yazıyorsunuz.Siya setten çok bahsediyorsu nuz diyenler,doğru demi yor.Ve işin en acı,en feci durumu dindarların siya set,yani idare noktasında ki hatalarıdır.En çok ifrat ve tefrite düştükleri alan siyaset alanıdır.Ekseriyet itibarıyla fikir ve düşünce değil,şahıs merkezli siya set yapılıyor.Ve eğilimleri ne his ve tarafgirlik hakim Heva ve heves hükmedi yor.Bu da ilk ve orta çağ bakışı,anlayışıdır.İşte bu tarz siyasette dehşet yan lışlar,hatalar,yapılıyor.Kor kunç günahlara giriliyor. Bütün siyasi ve içtima-i keşmekeşliklerin kargaşa ların kaynağı bu siyasi eği limlerdir.Bugün de bu ha lin en şidddetlisini hep be raber yaşıyoruz.Doğru ida re ilmini öğrenmedik ve gereği yapılmadıkça bu iç tima-i bunalımlar hep sü rüp, gidecektir.

  • Eyüp Aktaş

    29.4.2022 02:55:42

    Eleştiri".Eleştirilere"Türden"Sığ"Sakınca"gerek"Önemli"Gerekli"Manipüle"Uyarmak"Bu kelimelerin Lügatçesinide yazaydınız.

  • Osman Yıldırım

    29.4.2022 00:24:01

    Elhak doğru diyorsunuz bu tenkidi yapanlar Yeni Asyanin dayandığı ve gücünü aldığı Risale i Nur ve Bediüzzamanı çürütmeye güçleri yetmediği için hemen Yeni Asya ve onun değerli yazarlarına saldırmaktalar taraf oldukları siyasetten yana olmadığını gördükleri için Yeni Asyanin siyaset yapmaması gerektiğini ifade etmektedir oysa ki kendileri gırtlağına kadar siyasete batmışlar ve yaptıkları tek şey siyaset.Olsun değilmi ki Yeni Asya ölçü ve prensiblerini Risale i Nur dan almaktadır varsın onlar güçlüden yana olmayı meziyet kabul etsinler bir gün göreceklerdir ki güç bir gün yok olacaktır ama Hak ve hakikat baki kalacaktır. Yeni Asya darbelere ve haksızlıklara karşı dururken de bu zevat Yeni Asya siyaset yapıyor demişlerdi ama zaman gösterdi ki Yeni Asya Hak ve hakikati savunmaktadır.Zaman Yeni Asyayı ve kıymetli yazarlarını haklı çıkardı ve gelecekte de haklı çıkaracaktır inşallah. Selam ve muhabbetler.

Risale-i Nur Külliyatı

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