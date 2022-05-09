Fihrist Risâlesi’nde yer alan orijinal bilgiler

Bugün çok farklı bir konuyu işlemek istiyoruz: Fihrist Risâlesi’nden orijinal iktibaslar.

Kurân’ın malı ve bir tefsiri olan Risâle-i Nur Külliyatı, başta sona orijinal bilgi ve yorumlarla bezenmiş bir eserler manzumesi. Ayrıca, 130 parçadan müteşekkil Külliyata dahil olan bir de Fihrist Risâlesi var. Bu risâlenin hem mustakil hali mevcut, hem de her eserin kendine ait kısmı eserin sonuna derc edilmiş hali var. İkisinin de mahiyet ve muhtevası aynı.

Burada nazara vermek ve sizinle paylaşmak istediğimiz husus şudur: Risâlelerin içinde yer almayıp sadece o risâleye ait fihrist kısmında yer verilen orijinal bazı bilgiler var. Bugün bunlardan üç-dört tanesini iktibasen takdim etmek istiyoruz.

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Birincisi, Sekizinci Söz ile alâkalıdır.

Okuyanlar bilir, Sekizinci Söz’de anlatılan çok meşhûr bir hikâye var. Bazı kimseler, o hikâyenin kaynağı olarak meşhur Rus romancı ve mütefekkiri Tolstoy’un bir eserini gösteriyor.

Oysa, 8. Söz’un Fihrist’inde, o hikâyenin aslının “Suhûf-u İbrahimiye”de olduğu ve oradan alındığı ifade ediliyor.

Bu da gösteriyor ki, Tolstoy’un “Hind Hikâyeleri”, yahut “İtiraflarım” isimli eserinde da aynen nakledilen bu hikâyenin aslı ve kaynağı âlîdir, ulvîdir, kudsîdir; şahıslara mal edilemez.

Şimdi, Fihrist Risâlesinden 8. Söz ile ilgili o orijinal kısmı iktibas edelim:

Sekizinci Söz

“Allahu lâilahe illallahuvel hayyul-kayyum. İnned-dine indallahil-İslâm” âyetlerinin meâlinde, mahiyet-i dünya ve dünyada mahiyet-i insan ve insanda mahiyet-i din hakkındaki âyâtın mühim bir sırrını “Suhûf-u İbrâhim”de aslı bulunan güzel ve parlak bir temsil ile tefsir etmekle beraber, dünyanın mahiyetini ve dünyadaki ruh-u insanî ve insandaki dinin kıymetini göstermekle beraber...

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İkinci misâl, Mesnevi-i Nuriye’deki Hubab Risâlesinin fihristinden. Fihristte aynen şu ifadelere var:

Bu hârika risâle (Hubab), mühim bir “İ’lem”inde medenî mü’min ile medenî kâfirin sûret ve sîret ve zâhir ve bâtın farklarını gâyet beliğ bir tarzda beyân ediyor. Ve neticede bu farkı körlere de göstermek için diyor ki: “Eğer istersen hayâlinle Nurşin karyesindeki Seyda’nın meclisine git, bak. Orada fukarâ kıyâfetinde melikler, padişahlar ve insan elbisesinde melâikeleri bir sohbet-i kudsiyede göreceksin. Sonra Paris’e git ve en büyük localarına gir. Göreceksin ki, akrepler insan libâsı giymişler ve ifritler adam sûretini almışlar, ilâ âhir...” diyerek daha başka cihetteki farklarını “Lemeât” ve “Sünûhât”a havâle eder. (Mesnevî-i Nuriye, s. 221, yeni tanzim, s. 412)

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Son ve üçüncü misâl, 28. Lemâ’daki Sinek Risâlesinden. Bu risâlenin fihrist kısmında İslâmköylü Hafız Ali’ye ait orjinal misâlde şunlar ifade ediliyor:

“Yakınımızda bir köyden bir kişi dağa gider. Dağda hayvanını yılan sokmasıyla, hayvan şişer. Hayvanın köye gelmesinin imkânsız olduğunu gören sahibi, nâümit olarak hayvanı bırakır, köye gelir. Ertesi gün derisini almak için gider. Hayvanı iyi olmuş bulur. Dikkat eder, görür ki, hayvanın yattığı yerde sineğin bir nev’i olan yeşil başlı sineklerden binler sinek cenazesi var. Ondan anlar ki, sinekler hayvanın kanını emmekle kandaki semmi (zehri) sormuşlar (soğurmuşlar, massedip çekmişler), hayvanı kurtarmışlar; fakat, kendileri ölmüşler.”