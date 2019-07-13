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13 TEMMUZ 2019 CUMARTESİ - YIL: 50

Şark’tan Garb’a ümmetin hâl-i pürmelâli

M. Latif SALİHOĞLU
13 Temmuz 2019, Cumartesi
Kendilerini “ümmetin temsilcisi” olarak görenlerin, dünyanın muhtelif bölgelerindeki ümmetin hâl-i pürmelâlini görmemesine ne demeli? Bu müthiş paradoksu nasıl izah etmeli? Böylelerinin aklını, vicdanını nasıl harekete geçirmeli?

Bosna, Filistin, Arakan, Doğu Türkistan’ın Müslüman halkı acılar ve ateşler içinde yanarken, “Ümmet-i Muhammed”in hâmisi rolünü oynayanların bir şeyler yapması, müşahhas bazı adımlar atması gerekmez mi? Gerekir elbette; ama, yok maalesef...

İşte bakın: Dünyanın 22 medenî ülkesi, Doğu Türkistan’da yaşayan milyonlarca Müslümana yıllardır “Çin işkencesi”ni revâ gören Pekin hükûmetini kınıyor ve lâkin, Türkiye dahil hiçbir İslâm ülkesinden çıt çıkmıyor. Bu mu ümmet temsilciliği?

Bu mu dünya Müslümanlarına ruh, şuur ve güven veren siyasî anlayış? İş siyasî menfaat hesaplarına gelince, kendini âdeta “ümmetin temsilcisi” gibi göstereceksin; ama, asıl ümmete revâ görülen zulüm ve baskıları görmezden gelecek, hatta zalimden yana bir siyasî tavır sergileyeceksin?

Evet, maalesef ki, mevcut hükümetin Müslüman Uygurlara zulmeden Çin hükümetine bakışı ve yaklaşım tarzı aynen böyledir. Pekin’i rahatsız edecek hiçbir beyanda bulunmuyor. Buna karşı, dünyanın 22 ülkesi, en başta Türkiye ve diğer İslâm ülkelerinin yapması gerek insanî tepkileri ortaya koyduklarını görmekteyiz. İşte, insanca davranan o 22 gayr-ı müslim ülkenin isim listesi: Avustralya, Yeni Zelanda, Kanada, Japonya, İngiltere, Fransa, Almanya, İsveç, Letonya, Litvanya, Estonya, Danimarka, Norveç, Kuzey İrlanda, Hollanda, İzlanda, Lüksemburg, İspanya, Avusturya, İrlanda, Belçika ve İsviçre.

İşte bu ülkeler, Çin hükümetini kınamak maksadıyla imza koydukları müşterek bir mektupla Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi’ne başvuruda bulundu.

Bu ortak mektupta, Doğu Türkistan’daki toplama kamplarında zorla tutulan Uygurların derhal serbest bırakılması isteniyor.

Mektupta, ayrıca Çin’in Sincan bölgesindeki etnik Uygur azınlığa yönelik kitlesel baskıların ve bilhassa gözaltıların âcilen sona erdirmesi çağrısında bulunuluyor.

* * *

Hem resmî statüde, hem de dünya çapında ses getirecek böyle bir adımın atılmasına aslında geç bile kalındı.

Çünkü, Çin hükûmetleri söz konusu zulüm ve baskıları şimdi uygulamıyor. Bu yöndeki politikalar uzun zamandan beri tatbik edilegeliyor. Bilhassa, iki çocuktan fazla doğum yapan kadınlara ve ailelerine yapılan muamele, tam bir trajediye dönüşmüş durumda. Üstelik, aynı manadaki kànunî sınırlama, Çin ırkından olanlara uygulanmıyor, çoğu kez görmezden geliniyor.

Bütün bu gayr-ı insanî ve gayr-i ahlâkî politikalara sessiz kalmak, öncelikle İslâm ülkelerine ve özellikle Türkiye’ye hiç yakışmıyor. Hele hele Pekin hükümetini memnun edecek beyanlarda bulunmak, Müslüman bir kimseye hiç, ama hiç yakışmıyor; biz de yakıştıramıyoruz.

*****

GÜNÜN TARİHİ 13 Temmuz 1926

“İzmir Sûikastı” infazları

İzmir’deki Elhamra Sineması salonunda 1926 yılı 26 Haziran’ında başlayan hayalî “İzmir Sûikastı” dâvâsı 12 Temmuz’da nihaî karara bağlandı. Ertesi günün gecesi ise, verilen idam cezalarının infazına geçildi.

Emir kulu olarak görev yapan “Aliler Çetesi”nden müteşekkil İstiklâl Mahkemesi, tanınmış 15 kişiye îdam cezası verdi. İdam cezaları 12/13 Temmuz gecesi İzmir’de infaz edildi. 

İdam edilenler arasında şu isimler var: Saruhan milletvekili Halis Turgut, İstanbul milletvekili İsmail Canbulat, Erzurum milletvekili Rüştü Paşa, eski Lazistan milletvekili Ziya Hurşit, Trabzon milletvekili Hafız Mehmed, eski Ankara Valisi Abdülkadir ve Kara Kemal.

Genç subaylardan çekinildiği için mahkemede haklarında beraat kararı verilen isimler ise şunlar: Kâzım Karabekir, Ali Fuat Cebesoy, Refet Bele, Cafer Tayyar Paşa ile milletvekillerinden Faik, Sabit, Halet, Feridun Fikri, Kâmil Zeki, Bekir Sami…

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