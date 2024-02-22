"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
22 ŞUBAT 2024 PERŞEMBE - YIL: 55

Şeriata düşman “Sözde Müslüman”

M. Latif SALİHOĞLU
22 Şubat 2024, Perşembe
Siyasî kutuplaşma üzerinden, zaman zaman “Laiklik karşıtlığı” körüklendiği gibi, bazen de “Şeriat düşmanlığı” hortlatılmaya çalışılıyor. Nitekim, şu günlerde de bu kronik hastalığın tekrar nüksettiğini görüyoruz.

Yüzde doksanın üzerindeki nüfusun Müslüman olduğu bir toplumda “laiklik alerjisi”nin bulunması çok da anormal bir durum sayılmasa gerek. Ama, “Çok şükür ben Müslümanım” diyen bazı kimselerin çıkıp ulu-orta yerde “Şeriat düşmanlığı” yapması, olacak şey değil. Bunu geçerli bir kaideye, kurala, nizama, adaba, erkâna oturtamıyorsunuz. Esasen oturmuyor da zaten. Böyle bir şeyin mümkinatı yok. 

Çünkü, bir kimse eğer Müslüman ise, Şeriat düşmanı olamaz; yok, eğer Şeriat düşmanı ise, bu takdirde Müslüman olmasına bir cevaz bulamıyorsunuz. Zira, İslâmiyet ile Şeriat aynı şeydir. Aralarında en küçük bir fark, bir tezat, bir ayrım söz konusu dahi değildir.

Evet, hakikat-i hâl böyledir; ama, zihinlerdeki İslamiyet gibi, Şeriat dahi bazı farklılıklar gösterebiliyor. Öyle ki, bu noktada bazı zihinlerin bulandığı ve hatta dumura uğradığını bile söylemek mümkün.

*

Bundan yıllar önce sosyoloji uzmanı Prof. Cahit Tanyol, Dr. Kemâl Yıldız eşliğinde gazetemizi ziyarete gelmişti. Mehmet Kutlular Ağabeyin odasında sohbet ederken, bir ara konu döndü dolaştı şeriata geldi. Eskiden katı bir sosyalist olarak bilinen Tanyol, orada aynen şu ifadeyi kullandı: “Şeriata düşmanlık eden, bu ülkede asla başarılı olamaz, kaybeder.”

Bu sözü söylerken, onun da gerekçesi aynı idi: Bu ülkenin mutlak çoğunluğu Müslümandır ve İslâmiyet ile Şeriat arasında mana itibariyle herhangi bir farklılık söz konusu değildir.

*

Evet, normal ölçü ve kaidelere göre, hakikaten Müslüman olan bir kimse şeriata düşman olamaz ve düşmanlık yapamaz. Ne var ki, burası Türkiye. Türkiye’de yaşayan Kemalistlere göre, kimliğinde İslâm dini yazan bir kimse, pekâlâ şeriat karşıtı olabilir ve hatta şeriata kökten düşmanlık yapabilir.

Nitekim, bir bakıyorsunuz birileri ortaya çıkıp aynı tarz bir davranışı hiç çekinmeden sergileyebiliyor. Hatta, bazen gruplar şeklinde ve adeta koro halinde şu tarz sloganlar fışkırıyor ağızlarından: "Türkiye laiktir, laik kalacak!" ve "Şeriata geçit yok!" teranesi...

Oysa, bu zavallı bîçareler, laikliğin mânâsını tam olarak bilmedikleri gibi, şeriatın mânâ ve mahiyetini de hakkıyla bilmiyorlar. Dolayısıyla, bilmeden atıp tutuyorlar ve bilmeden ahkâm kesiyorlar demektir.

Nitekim, onlara sorulsa ki "Siz Müslüman mısınız?" diye. Hemen anında şu cevabı verirler: "Ne demek! İslâmiyet sizin tekelinizde mi? Elbette biz de Müslümanız."

Bunun ardından şu soru sorulsa: "Sizin bağlı olduğunuz İslâmiyet ile karşı çıktığınız Şeriat arasında gerçekte bir fark, yahut aralarında herhangi bir zıtlık var mıdır?"

İşte, şu can alıcı esaslı soruya verecekleri cevap "ık–mık"tan, "kem–küm"den öteye gitmez ve gidemez.

Dolayısıyla, şu önemli tesbiti rahatlıkla ifade etmek mümkün: Hem Müslüman, hem de Şeriata karşı olduğunu söyleyip duranlar, ya gafil ya cahil ya aldatılarak şartlandırılmış kimselerdir, yahut da bilerek ve isteyerek düpedüz yalan konuşan muarızlardır.

*

Son bir not: Bazıları da var ki, İslâmiyeti bir "semâvî din" olarak biliyor; şeriatı ise, sırf asıp kesmeyi öngören diktacı bir "siyasî rejim"den ibaret zannediyor.

Oysa, İslâmiyetin tâ kendisi olan Şeriatın "yüzde doksan dokuzu ahlâk, ibadet, âhiret ve fazillettir; yüzde bir nisbeti ise siyasete mütealliktir." 

(Divân–ı Harb–i Örfî: 28)

Okunma Sayısı: 313
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

  • Mustafa Said Kara

    22.2.2024 00:37:53

    Allah razı olsun hocam. Meseleyi bam telinden yakalamışsınız. Şeriat, Allah'ın emirlerini uygulamak, yasaklarından sakınmak, peygamberimizin sünnetini rehber edinmek demektir. Cumhuriyet yönetimi de pekala şeriata uygun kanunlarla düzenlenebilir. Şeriat ile saltanat mı sanıyorlar anlamak mümkün değil. Bu insanlara soralım, Şeriatın beğenmediğiniz yeri neresidir? Cevap vermiyorlar.

Risale-i Nur Külliyatı

Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

CEVŞEN

Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
(*)

E-gazete
RSS

Namaz Vakitleri

  • İmsak

  • Güneş

  • Öğle

  • İkindi

  • Akşam

  • Yatsı

YENİ ASYA 55. YIL MESAJLARI

Gazze’de “derhal insanî ara”

Önce AB standartları yakalanmalı

Refah’ta nüfus yoğunluğu rekoru!

Mescid-i Aksa İmam Hatibi’nden kısıtlamaya tepki

Adalet istiyoruz

Yeni Asya'nın 55. yıl etkinlikleri devam ediyor
📷

Tavizsiz İstikrar Çizgisinde Nesilleri Buluşturan Hakikat Köprüsü: Yeni Asya

Sisi ziyaretinden sonra Müslüman Kardeşler’e darbe

Geleceğin Yeni Asya’sı ve Fidanlık

Elli beşinci yıla girerken

Yeni Asya’nın kökü, Risale-i Nur’a dayanır

Güney Afrika: 4 ayda 30 bin Filistinli öldürüldü; bunlar sadece istatistik değil, Filistinlilerin etten ve kemikten kanları

Hamas: Savaş durdurulmadan esir takası anlaşmasını kabul etmeyeceğiz

Faciadan saatler önce alanda çatlaklar görülmüş

ABD’ye 2,8 milyar dolarlık İran petrolü girdi

Finlandiya: Topraklarımızda ABD'nin nükleer silahlarına ihtiyaç yok

Gazze 137 gündür saldırı altında: 29 bin 195 Filistinli şehit edildi

Gazze'deki prematüre bebekler de ölümle karşı karşıya - UNFPA: Çocuklar hedef değildir

En Çok Okunanlar

Kâzım GÜLEÇYÜZ

Adalet ve hürriyet mücadelemiz
Raşit YÜCEL

Berat Gecesini idrak
M. Latif SALİHOĞLU

Şeriata düşman “Sözde Müslüman”
Risale-i Nur'dan

Şaban ve Ramazanda akıldan ziyade kalp hissedar
Ali FERŞADOĞLU

Şeriat ahlâk ve fazilettir
Halil ELİTOK

Omurgalı bir duruş
Said YÜKSEKDAĞ

Bu gazete susmamalı!
Faruk ÇAKIR

Yanına kâr kalmasın!
Süleyman KÖSMENE

Şahsî okumalarımız ne âlemde?
Ahmet BATTAL

Muhtar adaylarının propaganda hakkı

HABER

YENİ ASYA

MEDYA GRUP

TAKİP ET

ETİKET

DİĞER

GÜNDEM

© 2024, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.