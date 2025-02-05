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5 ŞUBAT 2025 ÇARŞAMBA - YIL: 55

Ülkede ve dünyada 4 Şubat’ın izleri (2)

M. Latif SALİHOĞLU
05 Şubat 2025, Çarşamba
Türkiye ve dünya tarihinde iz bırakan, büyük tesirler icrâ eden bazı günler vardır. İşte, “4 Şubat” da tarih seyri içindeki o ender günlerden biridir.

Bir önceki yazıda kronolojik olarak verdiğimiz 4 Şubat günlerine dair tesbit ettiğimiz vukuat bilgilerinin ikinci bölümünü takdim ediyoruz.

1945: Yalta Konferansı. İngiltere, Rusya ve ABD liderlerinin bir araya geldiği Yalta (Kırım) Konferansı’nda, 1 Mart’a kadar Almanya ve Japonya’ya resmen savaş ilân etmiş olan çok partili devletlerin, bilâhare San Francisco’da yapılacak konferansa katılmaları ve BM’ye kurucu üye olabilmeleri yönünde bir karar aldı. Türkiye hükûmeti de, bu şartlar dahilinde BM’ye kurucu üye olabildi. Çok partili sisteme geçmemiz de, yine bu şartlara bağlı olarak gelişti.

1948: Daha sonraları Sri Lanka adını alacak olan Seylan, İngiliz Milletler Topluluğu’ndan ayrılarak bağımsız bir ülke haline geldi.

1948: Daha evvel birleştirilmiş olan valilik ile belediye başkanlığının, bundan böyle ayrı ayrı olmasına dair kànun Meclis’de kabul edildi. Pilot uygulama Ankara’da başlatıldı.

1954: Şaibeli ve sâbıkalı bir duruma düşen Köy Enstitüleri, yeni bir kànunla Öğretmen Okullarına çevrilmiş oldu.

1964: 20 Mayıs 1963’teki ayaklanma, cunta kurma ve darbeye teşebbüs suçu sanıklarından Talat Aydemir, Fethi Gürcan, Osman Deniz ve Erol Dinçer’in ölüm cezaları TBMM’nde onaylanmış oldu. Cezanın infazı 5 Temmuz 1964’te Ankara’da gerçekleştirildi.

1967: “Siyasal İslâm” hareketinin Türkiye liderlerinden olup 1952 kurulan İslâm Demokrat Partisi’nin Genel Başkanlığını yapmış olan Cevat Rıfat Atilhan vefat etti.

1976: Guatemala ve Honduras’ta meydana gelen 7.5 şiddetindeki depremde 22.778 kişinin öldüğü tesbit edildi.

1980: Humeyni’nin destek verdiği Beni Sadr, Şah sonrasındaki İran’ın ilk Cumhurbaşkanı oldu.

1997: Sincan Belediyesinin 2 Şubat’ta düzenlemiş olduğu Kudüs Gecesi bahane edilerek, 15 tank ve 20 askerî zırhlı personel taşıyıcısı, şehir içinden geçirilerek, halka ve siyasetçilere bir nevi gözdağı verilmiş oldu.

2000: Kırk yıl aradan sonra, ilk kez bir Türk Dışişleri Bakanı (İsmail Cem) Yunanistan’ı ziyaret etti.

2001: 1938 Çanakkale doğumlu Mahmud Esad Coşan Hocaefendi, Avustralya’da (Sidney) geçirmiş olduğu bir trafik kazası sonucu vefat etti. Nakşibendîler için bir ziyaretgâh olan mezarı, Eyüpsultan Kabristanındadır.

2003: Yugoslavya Federal Cumhuriyeti’nin yeni adı Sırbistan-Karadağ oldu. 3 Haziran 2006’da Karadağ’ın da bağımsızlığını ilan etmesiyle, Sırbistan ve Karadağ iki bağımsız devlet haline gelmiş oldu.

2004: “Facebook” kuruldu. İletişim, paylaşım, bilgi alışverişi ve sosyal medya ağı Facebook, 4 Şubat 2004’te Harvard Üniversitesi eski öğrencisi Mark Zuckerberg tarafından kuruldu. İlk başta öğrenciler için çalıştırılan bu sistem, zamanla milyar dolarlık kâr gelirli bir anonim şirket haline dönüştürüldü.

2005: Ukrayna’da yakalanan (12 Eylül öncesi) “Bahçelievler katliamı” sanıklarından Haluk Kırcı, Türkiye’ye iade edildi.

2009: 1926 doğumlu Türkiye’nin ilk kadın halk müziği solisti ve ilk kadın şefi unvanını alan Neriman Altındağ Tüfekçi vefat etti.

2020: Van’da çığ faciası: Van, Bahçesaray’da çığ altında kalan vatandaşları kurtarmaya giden askerler ve kurtarma ekipleri de üzerlerine düşen çığın altında kaldı. Olayda 41 kişi öldü, 75 kişi yaralandı.

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