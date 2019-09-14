Menfaat karşılığı âyet satılır mı?

İhlâs Risalesi Okumaları - 15

Bakara Sûresi’nin 41. ayeti üzerinde ne kadar durulsa yine de azdır. İman hizmetine Risale-i Nur ile devam eden kardeşlerimiz, daha ziyade bu âyet üzerinde hassaten durmalıdır.

Durmalıdır, zira Üstad Hazretleri koca Külliyatta aynı isimli iki risale olan İhlâs Risalelerinden Yirmi Birinci Lem’a olan ikinci İhlâs Risalesi’ne Bakara 41 ile giriyor. Bakara 41’den ihlâsa projektör tutuyor.

Kur’ân’ın hizmetkârı ve Risale-i Nur’un Talebesi, ümmet-i Muhammed’i (asm) selâmet sahiline çıkaran geminin hademesidir. Amelde hedef, Allah’ın rızasıdır ve en büyük kuvvet ihlâstır ve ihlâsta olduğunu bilerek bu hizmette bulunan kardeşlerini tenkit etmeyecek, onların üstünde faziletfüruşluk nev’inden gıpta damarını tahrik etmeyecek. Kardeşlerinin meziyeti ile şükredercesine iftihar edecek gibi düsturları yazıp, ilmek ilmek lâhikalarda işleyen Üstad, bu düstur serisinin sonuna üç hassas hususu ilâve etmiş.

İhlâsı kıran maddî ve manevî menfaatten gelen rekabet ile gelecek endişesi olan korku, tamâ denilen hırs ve açgözlülüktür. Korku ve tamâ bahsi İhlâs Risalesi’nde dört buçuk satır ile anlatılırken ihlâsı kıran maniler beş sahifede anlatılır. Neden acaba?

Gözü gibi, ruhu gibi titrediği talebelerinden, onların hizmetlerinden ziyade tesanüdlerine ehemmiyetle azamî derecede dikkat çekerken, Mehdi-i Azamın vazifelerinden olan ittihad-ı İslâm’ın tahakkukunda, Nur Talebelerinin tesanüdünün omurgayı teşkil edeceğine dikkat çekmiş desek yerinde olur.

İşte bu noktada Bakara 41, ana dinamiğimiz olmalıdır. Sürekli yenilenen gücümüzün kaynağı olan bu âyet, esasen ihlâsa yol açıyor.

“Bizler gayet az ve zayıf ve fakir ve kuvvetsiz olduğumuz halde” uhuvvetin sarsıldığı zaman ve zemin, “Mü’minler ancak kardeştirler, siz de kardeşinizin arasını düzeltin” (Hucurat/10) âyetindeki emre mugayir düşmez mi?

Sahabet (sahiplenmek) duygusunun ifrat halleri “Hiç şüphe yok ki, Kur’ân’ı Biz indirdik, elbette onu yine Biz koruyacağız.” (Hicr/9) âyetine ters düşmez mi?

“Öylesine güzel bir ders yapayım ki nâmım yürüsün” tarzlarındaki hırs, “Onları kendi nefislerine tercih ederler” (Haşir/9) âyeti ile tenakuz olmaz mı?

İşte bu ve benzeri hatalar ve tehlikeli vahim davranışların pusulası, Bakara 41’den ışığını alan İhlâs Risalesi mu’cibince hareket etmektir.