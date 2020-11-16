“Değişim gerekiyorsa ben yaparım!”

Türk tipi partili cumhurbaşkanlığı hükümet sistemini bugüne kadar en iyi anlatan cümle Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan’ın geçen hafta partisinin grup toplantısında söylediği “Yeni yönetim sistemimizde değişim gerekiyorsa bunun yerini ve zamanını milletin yetki verdiği Cumhurbaşkanı belirler” cümlesi oldu.

Yaşanan son olayların Türkiye’de bir yönetim krizinin olduğunu gösterdiğini söyleyen SP Genel Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, “Bu sistemde bir kural, müzakere ya da muhalefete diyalog ortamı yok! Sadece Sayın Cumhurbaşkanı’nın kararları var! Sayın Cumhurbaşkanı tek başına karar veriyor, tek başına kararlarını değiştirebiliyor” diye durumu özetliyor. Buna bir de istişare ve meşveret edilmediğini eklemek lâzım.

Bu ifadelerden sonra yeni sisteme “tek adam sistemi” denilmesine çok kızan hükümet yetkilileri ve partili medya mensupları bundan sonra bu sözü söyleyenlere artık ne kızmaya ne de eleştirmeye hakları kalmış oldu…

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KARGALAR GÜLER Mİ?

Karadeniz’de dereler üzerine yapılan hidroelektrik santrallerinin (HES) kurulması ve maden aramaları neticesinde hep “tabiat katliâmları” yapıldığı haberlerini hep görürüz. Ama bunlardan bir türlü vazgeçilmez.

Geçen hafta iki gün çalışan Meclis’te bu konuda bir araştırma önergesi verildi. İYİ Parti adına konuşan Trabzon Milletvekili Hüseyin Örs, yapılan bu uygulamaları eleştirdi ve “Artvin’in üstü altından daha değerlidir” dedi. AKP adına konuşan Muhammed Balta ise, Örs’ün konuşmasını eleştirirken, “Hüseyin Bey konuşuyor orası çok yağmurlu bir bölgedir ‘Siyanür havuzu yağmur yağarsa taşar’ diyor. Ya, buna kargalar güler” deyince iki vekil arasında karga gülmesi tartışması yaşandı.

Örs’ün “Madencisi, diğeri, öbürü kim varsa bizim Karadeniz’den elini çeksinler. Yeşilimiz, denizimiz, mavimiz ayakta dursun” sözüne AKP Kütahya Milletvekili Ahmet Tan, “Maden çıkartmayalım mı?” diye cevap verdi. Örs, “Şu Karadeniz’i rahat bırakın” şeklinde mukabele etti.

Muhalefetin verdiği önerge reddedilse de Örs’ün, “Karadeniz’den elinizi çekin” sözü hafızalarda kaldı. Tabiat katliâmı birçok olaya sebep oluyorsa oturup bin kere düşünmek gerekmez mi?

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MATEMATİKÇİLER NE DER?

ABD’deki başkanlık seçimlerinin resmî olmayan sonuçlarına göre Demokratların adayı Joe Biden aldı, ama eski başkan Trump bunu kabullenemiyor ve seçimleri mahkemeye taşıyor. 20 Ocak’a kadar başkan olan Trump kritik makamlara atamalar yapmadan da geri durmuyor.

Bu seçimlerin Türkiye’ye bakan yönüne gelince ABD’deki diğer seçimlere oranla büyük bir ilgili gösterildi! İlgili ilgisiz herkes canlı yayınlarda derin görüşlerini ifade etti. Bunu yaparken de öyle hatalar yapıldı ki evlere şenlik.

Bir haber kanalında seçim sonuçlarını değerlendiren bir “yetkili ve bilgili”nin yorumu “pes” dedirtti.

“Trump 271, Biden, 275 oluyor. Her iki aday da 270’i geçiyor, ama Biden daha çok geçtiği için o kazanıyor” diyerek hem bilgisizliğini hem de matematiğin bittiğini gösterdi.

ABD’de senato ve Temsilciler Meclisi toplam üye sayısı olan 538 delegeden oluşuyor. Delege sayısı 270’e ulaşan başkan adayı seçimin de galibi oluyor. 270 alındığında geriye 268 kalıyor. Bu nasıl bir hesap? Matematikçiler bu işe ne der biz bilemedik.

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Bu konu da bir notu da aktaralım. MHP Genel Başkanı Bahçeli, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu’nu ABD seçimleriyle ilgili resmî sonuçlar açıklanmadan Biden’i sosyal medya üzerinden tebrik etmesini sert şekilde eleştiriyor. Bahçeli Sayın Erdoğan’ın da Biden’i arayıp tebrik ettiğini bilmiyor olamaz. Hem de AKP Sözcüsünün, “resmî sonuçlar açıklanmadan aramayacağını” söylemesine rağmen…

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BAKANI ONLAR DİNLEMEZSE…

Covid-19 salgını devam ederken kısıtlamalar yeniden başlıyor. Uzmanlar, son 3 ayda ağır hasta ve ölüm sayılarında 6 kat artış olduğunu söylerken kısıtlamaların genişlemesini istiyor.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “Pek çok kişi kurallara uymadığı için birkaç gün içinde Covid-19 olacak” diyerek dikkat çekiyor, ama AVM’ler, kafeler dolu, toplu taşıma araçları çok fazla yolcu alıyor…

Hafta sonları partilerin kalabalık kongreleri oluyor. Gerçi haksızlık etmeyelim. Stadyumun orta kısmında protokol sıralarında olanlar bu kurallara sıkı sıkıya uyuyorlar!

Bakan Koca’nın uyarılarına en başta yetkili ve etkililer uymazsa vatandaştan bu kurallara uymasını beklemeleri ne kadar inandırıcı ve gerçekçi olur?