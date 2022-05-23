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ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
23 MAYIS 2022 PAZARTESİ - YIL: 53

Hesap ortada

Mehmet KARA
23 Mayıs 2022, Pazartesi
Tarım enflasyonu yüzde 118.53 olarak açıklandı ama çarşı, pazar ve markete gittiğinizde bunun iki katından daha fazla olduğunu görüyoruz. Temel ihtiyaç maddelerine geçtiğimiz hafta içinde gelen zamlar da bunun göstergesi.

Yaşayarak gördüğümüz bu hayat pahalılığına rağmen hükümet yetkilileri ekonominin söylenildiği kadar kötü olmadığını “küçük sıkıntılar” olduğunu söyleyebiliyorlar. 

Bir yıl önceki fiyatlarla şu andaki fiyatlar kıyaslandığında geçen sene kilolarla alınabilen, ya da soğan ve patateste olduğu gibi çuvallarla alabildiğimiz en temel gıda maddelerini şimdi tane ile alınabildiğini, ülkeyi yönetenlerin görmediğini ya da görmüyorlarsa da onlara aktarılmadığını düşünmek istemiyoruz. 

*** 

TARIM BAKANI BU HESABA NE DER? 

Meclis’te milletvekilleri gerek ülkenin gerekse bölgesindeki vatandaşın dertlerini anlatıyorlar ama bir yerde haber olmuyor. Geçtiğimiz hafta Meclis genel kurulunda Kırklareli Milletvekili Türabi Kayan çiftçilerin yaşadıklarını rakamlarla anlattı. 

“Rakamlar yalan söylemez” diyerek Sayın Kayan’ın verdiği rakamlardan bir kaçını aktaralım. 

Buğdayın dekar başına maliyeti: 20 kilogram 20-20 gübre 10 liradan 200 lira, 25 kilogram tohum 8 liradan 200 lira, 30 kilogram üre 14 liradan 420 lira, 25 kilogram nitrat 8 liradan 200 lira, biçim ücreti 100 lira, mazot 8 litre 25 liradan 200 lira, ilaç 80 lira, kira 450 lira; 1 dekara çiftçinin toplam maliyeti 1.850 lira. 1 dekara Türkiye ortalaması 300 kilogram buğdaydır. Buğdayın kilogramı bugün ortalama 5 liradır, 300 kilogramı 5 lirayla çarptığınız zaman 1.500 lira para kazanıyor çiftçi ama 1.850 lira masraf ediyor. Bu hesaba göre dekar başına 350 lira zararı ediyor.  

Sütçülüğe gelince... 1 ineğin normalde bir günlük verimi 20 litre süttür. 20 litre süt için 10 kilogram süt yemi 6,5 liradan 65 lira, 2 kilo arpanın kilogramı 5 liradan 10 lira, silajın 20 kilogramı 2 liradan 40 lira, yoncanın 2 kilogramı 3 liradan 6 lira, samanın 2 kilogramı 1 liradan 2 lira, işçilik 9 lira, elektrik 2 lira, su 50 kuruş, mazot 2,5 lira... 20 litre süt için harcanan para 136 lira. Peki, süt kaç para? 6,5 lira. 20 litre süt ne yapıyor? 130 lira. 20 litre sütte 6 lira zararı var çiftçinin. 

Türabi Kayan soruyor. “Nasıl yapsın bu arkadaş bu çiftçiliği? Birisi bana izah etsin, mümkünü yok…”  

Çiftçinin sorunları konuşulurken yeni sisteme göre Bakan Meclis’te yoktu. Olsa bile Sayın Kayan’ın hesap ortada iken bu sorusuna cevap verebilir miydi? Bizce veremezdi. 

*** 

ENFLASYONU BU KİŞİLER KONUŞURSA… 

İzleyeniniz var mı bilmiyorum ama televizyonların “tartışma programları” her alanda fikir sahibi kadrolu konukları her akşam ellerine bir sopa da alıp çizelgelerle milleti aydınlatmaya(!) çalışıyorlar. 

Resmî enflasyonun bile yüzde 70’lerde olduğu bir dönemde özel bir televizyon kanalında “enflasyon nasıl düşer?”i güvenlik uzmanı, sosyolog, siyaset bilimci, gazeteci tartışıyor.  

Ekonomist, mali analist, işletmeci, iktisatçı yok… 

Artık gerisini siz düşünün. Eğer ekonomi yönetiminde de enflasyonun nasıl düşürüleceğini uzman olmayan kişiler yapıyorsa, vah bu ülkenin ve milletin haline… 

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