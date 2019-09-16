“İfade özgürlüğü”, hadi ordan yahu!

“AKP’nin vicdanı” denilen, yaptığı açıklamalarla çoğu zaman tartışmanın fitilini ateşleyen Bülent Arınç’ın son yaptığı açıklaması da olay oldu.

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu’na verilen hapis cezası ve Diyarbakır, Van ve Mardin belediyelerine kayyım atanmasıyla ilgili açıklamalarının hem AKP’den hem Cumhurbaşkanlığı’nda hem de cumhur ittifakı ortağı MHP’de tepkiyle karşılanması dikkat çekici!

İçişleri Bakanlığı tarafından görevden alınan Mardin Belediye Başkanı Ahmet Türk’le ilgili, “Bu kişinin terörle alâkası yoktur. Barış olsun isteyen biridir”, Kaftancıoğlu’yla ilgili, “Attığı mesajların hiçbirisine katılmıyorum. Ama ifade özgürlüğüne saygı duymalıyız, tahammül etmek zorundayız” demesi AKP’de tartışmalara sebep oldu.

AKP Grup Başkanvekili Bülent Turan, “Çıkmış bir ağabeyimiz, yok Ahmet Türk’ün terörle ilgisi yokmuş. Hadi oradan yahu” diye tepki gösterirken, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, “Büyüğümüzdür. Yaptığı bu açıklamalar şahsî fikirleridir. Cumhurbaşkanlığını bağlamaz” demesi AKP’deki uyumsuzluğun bir göstergesi.

Bütün bunların söylendiği kişi, Cemil Çiçek’in “Millî Güvenlik Kurulu’nun sivil bir şekli” diye tarif ettiği Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Üyesi, kuruluşunda AKP’nin kudretli bir ismi, eski Meclis Başkanı olunca elbette altında farklı şeyler aranıyor.

Arınç’ın bu ifadeleri kullanırken Erdoğan’ın ne diyeceğini hesap etmemesi düşünülemez. “Öyleyse bunun altında yatan nedir?” sorusu sorularken, “danışıklı dövüş” olabileceği insanların aklına gelmiyor da değil…

“İfade özgürlüğüne saygı duyulması”nı istemesiden sonra “hadi oradan” diye tepki gelmesinin neyin habercisi olacağını önümüzdeki günler gösterecek…

***

KONUŞMAKTAN KORKMAYIN!

Bir yandan yeni partiler konuşulurken bir yandan da AKP’den ihraç edilmek istenen Ahmet Davutoğlu ve üç milletvekili ihraç edilmeyi beklemeden istifa ettiler.

İstifa eden AKP’nin eski genel başkan yardımcılarından ve Meclis İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu eski Başkanı Ayhan Sefer Üstün, kendisine gelen ihraç tebligatındaki ilginçliği anlattı. Davutoğlu’nun bir konuşmasındaki, “Ümidini kaybedenin yarını olmaz, konuşmaktan korkmayın” ifadesini twitter da “konuşmaktan korkmayın” cümlesiyle paylaşmış. Bunun ihraç sebebi sayıldığı söyleyen Üstün, “Konuşmadan ülke meselelerini nasıl çözeceğiz? ‘konuşmaktan korkmayın’ cümlesi tüzüğün hangi maddesini ihlâldir” diye sormuştu.

Bir süreden beri kavga etmeden tartışmayı, konuşmayı unuttuk, daha doğrusu unutturuldu. Sahi, konuşmadan meseleler nasıl çözülür, bilen var mı?

***

AMİN!

31 Mart mahallî seçimleri sonrasında AKP ve MHP’nin oluşturduğu cumhur ittifakının Ankara, İstanbul gibi büyükşehirleri kaybetmesinden sonra belediyelerde yaşananlar hep gündem oluyor.

Bir kesim İstanbul ve Ankara belediyelerine kayyım atanmasını dört gözle beklerken İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun “söz konusu değil” açıklamasıyla bu tartışma “şimdilik” biterken kayyım atanmasını bekleyenleri sükûtu hayale uğratmış gözüküyor.

İBB’nin Yenikapı’daki miting alanına belediyenin ‘fazlalık’ olan hizmet araçlarını götürerek sergilemesi “israf”ı gündeme getirmişti. Yeni dönemin yeniliklerden olup, toplantıların ve ihalelerin canlı yayınlanmasıyla birlikte sadece İstanbul veya Ankara’da değil, bütün ülkedeki milyonlarca insan pek çok şeyden haberdar oluyor.

Yine, canlı yayınlanan İBB Belediye Meclis toplantısında, Belediyede önceki yönetimin israflarının gündemde olduğu günlerde AKP’li üye Yavuz Selim Tuncer, “Çok değerli İYİ Parti’nin grup başkan vekili buradan söyledi, ‘İsraf haramdır.’ Amenna ve saddakna, israf haramdır. İsraf yapanın Allah belâsını versin” demesi üzerine, İBB meclisindeki CHP ve İYİ Parti grubu üyelerinin hep bir ağızdan “amin” diyerek karşılık vermesi günlerdir konuşuluyor.

Bu cevabı partisinin üyelerinden bekleyen Tuncer’in, CHP ve İYİ Partili üyelerin “amin” denmesinden sonraki bir anlık şaşkınlığı da gözlerden kaçmadı. Bu duâya cân-ı gönülden “amin” dememek mümkün mü?