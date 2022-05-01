‘Kefil filan değilim, ne kefil olacağım?’

Bugün Ramazan ayının son günü.

Yarın Ramazan bayramı. Öncelikle bayramınızı tebrik eder, sağlık, huzur ve mutluluk dileklerimizi iletiriz. 2022 yılının başında doğalgaz ve elektrikle başlayan zam dalgası Ramazan ayında da devam ederken, insanlar büyük geçim sıkıntısı yaşamaya devam ediyor. Fiyatların yüksek olması dolasıyla birçok ailenin iftar sofralarında sebze ve meyve yer alamadı.

Bırakın yoksulluk sınırını işçi, memur, emekliler açlık sınırının altında maaş alıyor. Maaşlara yapılan zamlar yılın ilk aylarında eridi. Çalışma Bakanı Bilgin, Temmuz’da emeklilere büyük müjde vereceğini söylerken, “Ara zam tartışmasını anlamsız buluyorum. Olağanüstü şartlar ortaya çıkarsa düşünülebilir” derken, “çalışanların ve emeklilerin açlık sınırının yarısı kadar maaş alması olağanüstü şart değil mi?” sorusunu akıllara getiriyor.

Durum böyle iken devlet kadrolarında 3-4 hatta daha fazla maaş alanların olduğunun ortaya çıkması ve bu maaşların 300-350 bin lira ile telaffuz edilmesi açlık sınırının altında maaş alanları sinirlendiriyor. Geçtiğimiz hafta Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, İstanbul Milletvekili Akif Hamzaçebi ve Balıkesir Milletvekili Fikret Şahin’nin hazırladığı “çoklu maaş vurgununa karşı kanun teklifi”nin görüşmelerinde yapılan tartışmalar gerçekten ibretlikti. Yavuzyılmaz’ın bir bakan yardımcısının aylık gelirinin 313 bin 780 lira olduğunu açıklaması açlık sınırının altında geliri olanları sinirlendirmesinde ne yapsın?

Yavuzyılmaz’ın konuşmasına AKP Grup Başkanvekili Bülent Turan’ın, “Aynı tekrarları duymaktan sıkıldık” demesi üzerine bir tartışma başladı. Muhalefet milletvekilleri söylenenlerin “doğru ve belgeli” olduğu söylerken, iktidar kanadı, bürokratlar 1’den fazla değil, 10’dan fazla, 100’den fazla da yönetim kurulu üyesi olsalar bir yerde aldıkları maaş, kendi maaşı, artı,1 yönetim kurulu üyeliği maaşı alabildiklerini ifade etti. Bu sözlere itiraz, paranın “huzur hakkı” adı altında verildiği yönünde oldu. Tartışma devam ederken, Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç’un Bülent Turan’a, “Kefil misiniz Bülent Bey siz?” sorusuna Turan’ın verdiği cevap manidardı: “Kefil filan değilim, ne kefil olacağım?”

Bu tartışma açlık sınırının altında maaş alan emekli ve çalışanların sorunlarına çözüm olmaz ama bir gerçeği de ortaya çıkarması açısından kayda değerdi.

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SAHİ SİZ ŞAKA MISINIZ?

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, göreve geldiği günden beri yaptığı açıklamalarla hep gündemde oldu. Neredeyse her gün konuşurken, birkaç gün konuşmayınca, “konuşması yasaklandı” yorumlarına bile sebep olmuştu.

Geçtiğimiz günlerde sanayicilerle buluşmasında yatırımcılara kredi müjdeleri vermiş. Alkış olmayınca da, “Akşam uyuşukluğu... Daha ne istiyorsunuz?” diye tepki göstermiş. İş insanları isteksizce Nebati’yi alkışlamışlar. Bir kere açıklanan paket kredi paketi. Yani, faiziyle geri ödeyecekler. Bunun için ne diye alkışlasınlar? Pandemi döneminde hibe yerine kredi verilmişti. Geri ödemeler başladı insanlar ödemelerde zorlanıyor. İcra dosyaları çoğalıyor. Bunu söyleyenlere ancak şu söylenebilir: Sahi siz şaka mı yapıyorsunuz, yoksa kendiniz şaka mısınız?

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MİLLETTEN KOPARSAN…

AKP Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, “Birçok gencimiz yurtdışına gidip yerleşmek istiyormuş” demiş. Türkiye’yi Almanya, İngiltere sanıyorlar. Yok öyle bir şey, uydurmuşlar Sayın Yıldırım! Milletten kopmak bu olsa gerek…