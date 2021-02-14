Şimdi bu da nereden çıktı diye bir soru aklınıza gelebilir.

Sakın şaka yaptığımızı da düşünmeyin. Pandemiden önce başlayıp pandemi ile de daha kötüye giden ekonomik krizde emekli, esnaf, çiftçi ciddî mağduriyet yaşıyor. Son kısıtlamalarla birlikte özellikle lokantaların çoğu siftah yapmadan dükkânını kapatıyor. Esnaf 500-750 liralık kira yardımına ya erişemiyor, erişenler ise giderlerinin çok az bir kısmını karşılayabiliyor. Bu sebeple birçok esnaf dükkânını süresiz kapatıyor.

Durum bu halde iken devletin resmî haber ajansı (AA) 8500 kilometre uzağa dünyanın 3. büyük ekonomisinin olduğu Japonya’ya gidip esnafa verilen destek paketinin yeterli olmadığını haberleştirdi. Bunu yaparken esnafımızın durumu ile ilgili de haber yapmaması gerçekten ibretlik!

Bu durumu Meclis gündemine taşıyan SP Konya Milletvekili Abdulkadir Karaduman, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan’a, “Bu konuda Japon devletinden gelen bir yardım talebi var mıdır? Japon esnafın mağduriyetini gidermek amacıyla Japon devletine maddî destek sağlamaya yönelik bir çalışmanız olacak mıdır?” diye sorular sorması dikkat çekerken, Türkiye’nin bu konuda bir yardım yapıp yapmayacağı ise merak konusu oldu.

Bu arada bir not aktaralım. Kayserili genç çiftçi, yıllardır hayvan içme suyu sorununu belediye, kaymakamlık, valilik ve vekillerle çözemeyince, “Ben bu ülkenin vatandaşı değil miyim? Derdimi Japonya mı çözsün?” diyerek derdini Japon büyükelçiliğine mektup yazarak anlatmış. Çiftçi Japonya Büyükelçiliğine çağrılmış. Çiftçinin CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşmesine ise AKP’li yetkililer kızmışlar.

Sorun çözüldü mü, bilemiyoruz da “Ajans saatlerce yolculuk yapıp Japon esnafla görüşeceğine bu çiftçi ile görüşüp sorunun çözümüne katkı sunsa daha iyi olmaz mı?” sorusunu akıllara getiriyor.

Sahi ne olacak bu Japon esnafının hali?

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ŞİİR GİBİ, AMA CHS’Nİ DE İYİ ANLATIYOR

Geçen günlerde Resmî Gazete’de bir Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi yayınlandı. Her gün bu türden kararname çıkıyor da, bunlardan birisi çok dikkat çekiciydi.

Kararnamenin başlığı şöyleydi: “Cumhurbaşkanlığı Teşkilâtı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Bazı Cumhurbaşkanlığı Kararnamelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi…” sonrasında Kararname 70, madde 1…” diye devam edip gidiyordu. Bir cümlede içinde 4 cumhurbaşkanlığı, 3 kararname kelimesi…

İlk okuduğunuzda şiir gibi geliyor da, bu başlık Türk tipi partili Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ni çok iyi özetliyor. Önce bir kararname çıkıyor, sonra o değiştiriliyor, yetmiyor bir daha değiştiriliyor. Pek muhtemeldir ki yine değiştirilecek.

Özetle, bu kararnamenin ismi “CHS nedir?” sorusunun en güzel cevabı olmuş…

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11 AYDA NE DEĞİŞTİ?

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dolmabahçe Cumhurbaşkanlığı Ofisi’nde, Uluslararası Demokratlar Birliği heyetini kabul programında, “Daha önce bir şekilde bizimle irtibatı olmuş, fakat şimdi aramızda bulunmayan arkadaşlarımızla bağlarımızı tekrar yenilemeliyiz” demiş.

Bu konuşma geçen yıl Mart ayında “AK Parti’nin gölgesinde büyüyüp, fırsattan istifade karşısına geçenleri unutmayacağız. Bu trenden inen, bir daha bu trene binemez” sözünü hatırlara getirdi.

11 ayda değişen neydi ki? Trenden inenleri bırakın, bir şekilde irtibatı olmuş insanlarla irtibat kurmaya kadar nasıl gelinmişti? Aslında anketlere bakınca bunun sebebi görülebiliyor.

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ZOR SORULAR

Bir aylık tatilden sonra bir hafta çalışıp bir hafta daha tatil yapan Meclis’in ilk çalışma gününde milletvekilleri bir dakikalık gündem dışı söz alarak ülkenin ve bölgelerinin sorunlarını anlatma fırsatı bulabiliyor.

Uşak Milletvekili Özkan Yalım, Ekonomi Bakanına ve Ulaştırma Bakanına seslenerek, “Dolar 8,50 TL iken mazot 6,60 TL idi. Peki, bugün dolar 7 TL oldu, ama mazot hâlâ yine 6,60 TL. Peki, çiftçinin ve ulaştırma sektörünün ana gideri olan mazotu, dolar yüzde 20 değer kaybetmesine rağmen, neden hâlâ litre başında indirmiyorsunuz?” diyerek zor bir soru yöneltti.

Yalım, Tarım Bakanı’na da çiftçinin ana gideri olan gübrenin yüzde 84 zamlanmasını da sordu.

Yeni sistemde bakanlar Meclis’te olmadığı için ne Yalım’ın ne de diğer milletvekillerinin sorularının cevabını veremediler.

Yazılı cevap verirler mi, bilemiyoruz, ama bir hatırlatma da biz yapalım.

Doların 8.5 liradan 7.10 seviye inmesini “büyük başarı” olarak görenler, bir yıl içinde 6 liradan 8.50 liraya yükselmesini “büyük başarısızlık” olarak neden söylemiyorlardı?

Partili Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ne geçildiğinde doların 4.65 lira olduğunu da not düşelim.

Tabiî bunlar zor sorular, cevaplayacak da kimse olmuyor.

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VALİ Mİ, İLBAŞKANI MI?

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin getirdiği yeniliklerden(!) birisi de AKP Kayseri İl Başkanı Şaban Çopuroğlu’nun “Vali Cumhurbaşkanımızın, ben de Genel Başkanımızın temsilcisiyim. Cumhurbaşkanı ile Genel Başkanımız aynı kişi olunca ikimizde temsilciyiz” sözleri ile ortaya çıkıyor.

Bu açıklama, “İl başkanı validen üstün mü?” sorusunu gündeme getirirken il başkanının “Yeni sistem gelmeden önce bu çok karışık bir durumdu” sözü de yeni sistemin özetini pekiştiriyor.

Bu durumu özetleyen bir olayı anlatalım. Muş Valiliği’nin twitter hesabından Vali Doç. Dr. İlker Gündüzöz’ün AKP Muş Gençlik kolları başkanı ile kadın kolları başkanını kabul ettiğini duyuruldu. DEVA Partisi’nin il Başkanı Elif Çelik ise bu paylaşımı etiketleyip “Sayın Valim, bir ilin valisinin tüm partilere eşit mesafede olması gerektiğine inanan bir hukukçuyum. Yasal bir parti olan Deva Partisi’nin Muş il başkanı olarak ilimizin sorunları ve çözümü konusunda istişare maksatlı bir ay önce yaptığımız randevu talebimize dönüş yaparsanız…” diye yazdı.

Randevu talebi yerine getirildi mi, getirilmedi mi bilemiyoruz, ama son günlerde valilerle ilgili bu türden haberlerinin çıktığı da bir vakıa…