Koronavirüs’ün (Covid-19) Çin’de ortaya çıkıp yayılarak, gittikçe daha öldürücü bir virüs haline gelmeye başlaması dünyayı tedirgin etmeye devam ediyor.

Koronavirüs ile ilgili alınan tedbirler kapsamında bütün Türkiye âdeta eve kapanmış, camilerde cemaatle namaz erte- lenmiş, okullar tatil edilmiş bütün eğitim kurumlarında online eğitime geçilmişti. Birçok kuruluş, çalışanlarına evden çalışma imkânı tanırken, büyük firmalar geçici olarak kapılarına kilit vurmuştu.

1 Haziran itibariyle “yeniden normalleşme” ismiyle başlatılan süreçte hafta sonları uygulanan sokağa çıkma yasağı kaldırıldı, düğünler yeniden başladı, kafeteryalar, lokantalar, oteller, sa- hiller açıldı. O tarihten itibaren hızlı ve tedbirsiz yapılan bu uygulama tepki görse de başta ekonomik kaygılar nedeniyle tedbirler bir kenara bırakılıp adeta 11 Mart öncesine dönüldü. Bu tarihten itibaren 3 aylık süreçte görüldü ki, virüsün şakası yok. Yoğun bakımlar doldu, vefatlar arttı. Bazı bilim adamlarının da dediği gibi “durum kontrolden çıktı.”

Bilim adamları ve Sağlık Bakanlığı’nın bütün uyarılarına rağmen vatandaşlar rehavete düşürüldü. Bir bakıma “normalleşme” yanlış anlaşıldı. Meselenin vahameti ve ciddiyeti bazıları tarafından ciddiye alınmadı! Düğünler, plajlar, caddeler, toplu ulaşım araçları tıka basa dolunca da virüsün yayılması kaçınılmaz oldu.

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MASKE - MESAFE – TEMİZLİK

Yetkililerin en baştan beri söyledikleri bir şey var. “Maske, mesafe, temizlik.”

Resmî toplantıların başlamasıyla birlikte toplantıya katı- lanlar maske ve mesafe kurallarına uyarken, konuşması gere- kenlerin maske takmamaları dikkat çekiyordu. Vatandaşlarla iç içe olanların maske ve mesafedeki dikkatsizlikleri virüs kapmalarına sebep oldu. DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan da bunlardan birisiydi. Kendi, eşi ve oğlu virüsü kaptıkları için karantinaya alındılar. (Hastanede tedavisi devam eden Sayın Babacan’a ve ailesine Cenab-ı Hak’tan âcil şifalar diliyoruz.)

Cumhurbaşkanı Erdoğan da bu kurallara riayet eden kişilerin başında geliyor. İlk zamanlar konutundan çıkmayan Erdoğan bir süre çalışmasını İstan- bul’dan yürütmüştü. Sonrasında bazı toplantılara katıldı ama bu kuralları ihmal etmedi. Vatandaşlarla ve resmî zevatla uzaktan selâmlaşması ile iyi bir örnek teşkil etti. (Burada bazı toplantılarda maske takmadığını da not düşelim.)

Maske, mesafe ve temizlik konusunun üzerinde ısrarla durduğunu sık sık söyleyen Erdoğan bunu söylerken akıllara kalsın diye “TMM. Yani tamam” diye formülize ediyordu.

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ŞİMDİ BU OLDU MU?

Tâ ki, büyük bir sel felaketinin yaşandığı Giresun’a gidene kadar…

Giresun’un Dereli ilçesinde incelemelerde bulunduktan sonra halka seslenen Erdoğan’ın, konuşmasının sonunda vatandaşlara çay dağıtması muhalefet tarafından eleştirildi. Erdoğan’ın vatandaşlara seslendiği Dereli’de koronavirüsü ile mücadele kapsamında tedbir alınmaması ve kalabalıkların sosyal mesafeye dikkat etmemesi dolayısıyla kamuoyunda farklı yorumlar yapıldı. Miting sırasında mesafenin korunmaması bir tarafa çay da- ğıtımındaki fırlatılan çayları kapmak isteyen vatandaşların izdiham görüntüsü vermesi baştan beri söylenen “TMM”ye hiç de uygun düşmedi.

Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ’ın, “İnsanların virüs belâsından cenazelerine bile gidemediği, anne babalarının ellerini öpemediği bu kasvetli günlerde şu görüntünün izahını kim yapabilir? Kimsenin sağlık çalı- şanlarımızın moralini bozmaya ve bu mücadeleye darbe vurmaya hakkı yoktur” tarzındaki tepkisi birçok siyasetçi tarafından farklı ifadelerle de dile getirildi.

Bu konu parti yetkililerine sorulduğunda “fiili durum oluştu, yapılacak bir şey yoktu” şeklinde açıklamalarla aslında yapılan yanlışlığı kabul etmiş oldular.

Sosyal medya hesabından ağır hasta sayısı ve vefatlarının artmasından endişe duyduğunu, tedbirlere uymada gevşek olunamayacağını, gücün tedbirde olduğunu söyleyen Sağ- lık Bakanı Fahrettin Koca’nın görüşleri merak ediliyordu. Giresun’daki mesafeye uyulma- yan miting hatırlatılınca, Koca; “Maske, mesafe ve hijyen noktasında sayın Cumhurbaşka- nımız da hassaslık içinde. Ancak yer yer bunun ihlâl edildiğini görüyoruz.

Bizim, vatandaş olarak, özellikle maskesiz şekilde sokakta dolaşılmaması gerektiğine inanıyoruz” sözleriyle TMM’ın önemini vurgularken başka ne diyebilirdi ki?

Şimdi merak edilen sorular şunlar: Düğünlere ve resmî kurumlara gidenlere sorulan adres ve TC numarası bu mitinge katılanlara soruldu mu? Mitinge gidenlere koronavirüs testi yapıldı mı? Testi pozitif çıkan oldu mu? Mitinge gidip gelenler 14 günlük karantinaya alındılar mı? Miting yapılması doğru muydu? Miting yapılmasa sadece incelemelerde bulunulsa amaç hasıl olmaz mıydı? Sokakta maske ve mesafe korunarak vatandaşlarla konuşulsa daha iyi olmaz mıydı?

Bu sorulara şu anda cevap verebilecek belirli bir kimsenin olması beklenemez. Ama en azından bundan sonra başta Sayın Erdoğan olmak üzere vatandaşlarla vakit geçiren siyasî parti genel başkanları ve bakanların bundan sonra böyle bir yanlışı yapmamaları gerekir.

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TEDBİR, TEDBİR, TEDBİR

En başta korona musibetinin aklın, bilimin ve inananlar olarak duânın gücüyle yeni- leceğini hatırımızda tutmamız gerekir. Alınan tedbirlere uyarak, panik yapmadan, kurallara uyarak, temizliğimize dikkat ederek bu musîbetin üstesinden de gelinecek.

Unutmayalım ki, tedbirler ancak herkes tarafından uygulandığı zaman sağlam netice verir.