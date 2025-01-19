Vekile de harçlık!

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın partisinin kongreleri için gittiği şehirlerde kimi zaman çay, kimi zaman fındık fırlattığını görüyorduk.

Seçim yaklaştıkça seçim otobüsünden yine bu ve benzeri ürünler fırlatır mı bilemiyoruz ama Erdoğan şimdi elini öpen çocuklara 200 TL dağıtıyor.

Geçtiğimiz yıllarda bir açılış sırasında Erdoğan çocuğun kurdeleyi erken kesmesiyle elindeki mikrofonu çocuğun kafasına vurduğunu da hatırlatmak isteriz. Geçtiğimiz günlerde partinin İl Kongresi için gittiği Aydın’da, otobüs üzerinden yaptığı konuşmanın ardından çocuklara yine 200 TL harçlık dağıtan Erdoğan, bu sırada elini öpen AKP Aydın Milletvekili Seda Sarıbaş’a da harçlık verdi. Bu durum bir ilk olarak kaydedildi.

Hem Erdoğan’ı hem de çevredeki bakanları ve parti yöneticilerini gülümseten bu davranışından sonra maaşı 190 bin lira civarında olan milletvekili bu harçlığı başka bir çocuğa verdi mi bilemiyoruz ama ilginç bir hatıra olarak kaydedildi.

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TOK AÇIN HÂLİNDEN ANLAR MI?

Yeni yılla birlikte en düşük işçi emekli aylığı yüzde 15,75 artışla 14 bin 469 TL’ye ancak çıkabildi. Memur emeklisine ise yüzde 11.54 zam geldi.

En düşük işçi emekli aylığına yapılacak zam daha Meclis’ten geçmeden Çalışma Bakanı Vedat Işıkhan’ın en düşük emekli aylığının 14 bin 469 olduğunu açıklaması yeni sistemin getirdiği bir durum oldu. Bu zamlarla birlikte en düşük memur emekli aylığına 2.030, en düşük işçi emeklisine de 1.969 lira zam gelmiş oldu. Bakanların maaşına 19.908 TL zam gelirken, (bu bakan emekli de olursa 33.258 lira zam alacak) gelen zam bile en düşük emekli aylığından iki kat daha fazla olması da ibretlik.

Milletvekilleri 19.535, vekil+emekli vekile 32.885, bakan ve vekil emeklisine de 13.350 zam farkı gelirken, Cumhurbaşkanı’nın maaşına ise brüt 55 bin lira zam gelmiş.

Hayırlı olsun da, 14 bin 469 TL’yi 15 bin liraya tamamlamayanların aldığı maaşı görünce emeklinin kafasındaki soru şu oluyor: Tok açın halinden ne anlar?

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3.338 LİRADAN 3.723 LİRAYA ÇIKTI!

Bu arada Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın sosyal yardım kalemlerinde yaptığı artışta evlere şenlik!

2025 yılında yüzde 40 ila 69 arası engelli oranına sahip olanların aylığı 3.338 liradan 3.723 liraya; yüzde 70 ve üzeri engelli raporu bulunanların aylığı 5.007 liradan 5.584 liraya; 18 yaş altı engelli yakını olanlara ödenen engelli yakını aylığı 3.338 liradan 3.723 liraya; ağır silikozis hastalarının aylığı 9.185 liradan 10.245 liraya yükselmiş.

Bu rakamları görünce utanan ya da vicdanı sızlayan var mıdır acaba?

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GÖZÜNÜZ GÖNLÜNÜZ AÇILSIN!

Köprü ve otoyollara bir yıl içinde yüzde 288 ile yüzde 453 zam geldi. Bu zamları görünce geçtiğimiz yıllardaki bütçesi görüşmelerinde AKP Manisa Milletvekili Uğur Aydemir’in sözleri hatıra geldi.

Ulaştırma Bakanlığı’nın bütçesi görüşülürken, “İzmir-İstanbul Otobanını açtık diğer yolları kapatmadık. Diğer yollar yine açık, isteyen istediği yoldan gidebilir” ifadesini kullanan Aydemir’e Uşak Milletvekili Özkan Yalım’ın, “Yani diyorsun ki; ‘Parası olan geçsin, olmayan geçmesin’…” demişti. Aydemir, “Bakın şu çok önemli kaldı ki bu otobanın kullanımı sayesinde diğer yolları rahatlatıyoruz ve eski yolu tercih eden vatandaşlarımız daha rahat seyahat yapıyorlar” diye de bir yorum getirmişti!

Ve eklemişti, “Yani paranız bittiği zaman arkadaşlar olabilir, para kalmayabilir, gözlerinizi kapatıp arazinin gölgesinde oturmayın, başınızı bir kaldırın, şu yolların güzelliğine bakın arkadaşlar. Gözünüz gönlünüz açılsın...”

Bu sözlere, fakirin hâlinden anlamamak mı dersiniz, milletten kopmak mı dersiniz, millet karar versin artık…

